Murat Yakin prolonge son contrat avec la Nati

Le sélectionneur de la Nati Murat Yakin prolonge son contrat.

Marco Mäder

Il est là, debout. En riant, en plaisantant. En tapant dans ses mains. Avec style, ses lunettes sur le nez. Avant et après les matches de l'Euro, Murat Yakin est acclamé par les supporters dans le stade. Il en profite et s'imprègne visiblement de l'amour qui lui est témoigné dans les gradins. Les fans de la Nati et Yakin? Une histoire d'amour désormais. Et elle va se poursuivre. Murat Yakin reste le sélectionneur de l'équipe de Suisse. Il s'est mis d'accord avec l'ASF pour «une nouvelle collaboration». C'est ce que l'association a annoncé vendredi dans un communiqué de presse.

On ne sait pas encore pour combien de temps Murat Yakin a prolongé son contrat qui arrivait à échéance à la fin de l'Euro. Lundi prochain, Yakin et les responsables de l'ASF donneront de plus amples informations lors d'une conférence de presse.

L'ancien joueur est sur le banc de la Nati depuis août 2021. Mais l'ambiance n'a pas toujours été aussi euphorique qu'elle l'est aujourd'hui. Murat Yakin n'a pas toujours été aussi populaire. Après la claque (1-6) en huitièmes de finale de la Coupe du monde contre le Portugal en décembre 2022, il a été critiqué pour la première fois – on lui a reproché la nomination de trop peu de latéraux et une mauvaise stratégie.

Yakin renforce Xhaka et vice-versa

Mais ce n'est qu'à l'automne 2023 que la Nati est entrée en crise: après un départ en fanfare lors des qualifications pour l'Euro, la courbe des performances a fortement baissé. À cela se sont ajoutées des luttes de pouvoir à l'interne et de nombreuses critiques de l'extérieur. Ce n'est que de justesse que la Suisse a pu participer à l'Euro – dans un groupe plus qu'accessible. Yakin était-il l'homme de la situation? Le Bâlois parviendra-t-il à dompter l'équipe?

Oui, il est parvenu à la maîtriser – avec l'aide son adjoint Giorgio Contini, engagé depuis février et qui a également prolongé son contrat. Avec l'ancien entraîneur de Lausanne, Yakin a créé un nouveau climat au sein de la Nati. Et avec le capitaine Granit Xhaka, il retrouve le chemin de la victoire. Tout à coup, l'équipe roule à nouveau. Murat Yakin renforce Granit Xhaka et vice-versa. Le résultat est une phase finale de l'Euro impressionnante, qui a enthousiasmé tous les fans de la Nati. Et grâce à cela, Yakin a rassemblé plus d'arguments qu'il n'en faut pour prolonger son contrat.

La Nati joue avec audace et surprend. Elle a d'abord embêté l'Allemagne en phase de groupes. Ensuite, elle a éliminé l'Italie en huitièmes de finale. Puis, il y a eu l'élimination malheureuse contre les Anglais en quarts de finale aux tirs au but.

Il avait refusé en mars

L'automne dernier, Yakin était encore très affaibli. Aujourd'hui, il est l'homme qui doit conduire la Nati vers de nouvelles sphères. En mars encore, il avait refusé l'offre de prolongation de contrat. Un coup de poker qui lui réussit désormais. Yakin gagnera bien plus que les 750'000 francs estimés jusqu'ici. Et il devrait gagner bien plus que ce qui lui avait été proposé en mars.

L'objectif est clair: Murat Yakin doit mener la Nati en Ligue des Nations en vue de la qualification pour la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. La Suisse veut réussir sa 13e participation à un Mondial. Et les fans sont désormais derrière Murat Yakin.