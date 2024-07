L'UEFA explique pourquoi il n'y a pas de match pour la 3e place à l'Euro

Plus qu'un match et le championnat d'Europe 2024 sera de l'histoire ancienne. Notamment parce que les deux perdants en demies ne se rencontrent pas. Mais pourquoi la petite finale n'existe-t-elle pas à l'Euro?

L'Euro est terminé pour les Français.

Il y a trois places sur un podium. En règle générale, celles-ci sont occupées lors de chaque événement sportif. Ce n'est pas le cas lors de l'Euro. Au lieu de jouer pour la troisième place, les équipes nationales des deux perdants de la demi-finale – à savoir la France et les Pays-Bas – rentrent chez elles. La petite finale n'existe pas à l'Euro. Ou plutôt, n'existe plus.

Elle avait encore lieu jusqu'en 1980. Le tournoi comportait deux groupes de quatre, les deux premiers disputaient la finale, les deux seconds se disputaient la troisième place. À l'époque, la Tchécoslovaquie avait battu l'Italie 9 à 8 aux tirs au but lors de la petite finale. Après ce tournoi, le format a toutefois été modifié. L'introduction des demi-finales en 1984 a entraîné la suppression du duel pour la troisième place. Néanmoins, il y avait désormais 15 matches au lieu de 14.

Introduction des huitièmes de finale

Comparé à aujourd'hui, c'était un mini-tournoi. Ces dernières années, la tendance était la suivante: plus il y a de matches, mieux c'est. En 1996, le nombre de participants est passé à 16 nations et les quarts de finale ont été introduits. Depuis 2016, il existe également des huitièmes de finale à l'Euro et 24 équipes participent au tournoi. Ainsi, en Allemagne, la finale de dimanche sera le 51e match.

Bien que l'on puisse penser qu'avec l'augmentation du nombre de tournois, l'UEFA aimerait tout de même ajouter un match supplémentaire au programme lors de la vente des droits TV, il n'en est rien.

Mais pourquoi la petite finale a-t-elle été supprimée? L'UEFA a déclaré au quotidien «Bild»: «Le match a été jugé peu attractif et ne fait plus partie de l'Euro depuis.» Une réintroduction n'est pas à l'ordre du jour. «Il n'y a pas de projet d'introduction d'un tel match», explique encore l'Association.

Lors de la Coupe du monde, c'est différent

Le match peut être mal vu à l'avance en tant que duel des perdants. Pourtant, de nombreux sportifs soulignent régulièrement que la différence entre la troisième et la quatrième place est énorme. Souvenons-nous par exemple du conte d'été allemand de 2006 – sans le chapitre final de liesse avec la victoire de l'Allemagne en petite finale contre le Portugal, il ne serait qu'à moitié légendaire. Et s'il n'y avait pas eu de match pour la troisième place à l'époque, nous n'aurions pas vécu cela.

En effet, cette rencontre a toujours fait partie de la Coupe du monde. Donc, même si nous ne voyons pas la France et les Pays-Bas jouer encore la petite finale, nous pouvons au moins nous réjouir que ce sera à nouveau le cas lors du prochain grand événement footballistique.