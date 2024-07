Le joyau biennois Aurèle Amenda va bientôt faire ses débuts à Francfort

1/6 Il y a cinq semaines, Aurèle Amenda a commencé sa rééducation.

Lucas Werder

Il y a sept semaines, le rêve d'Aurèle Amenda de participer à l'Euro s'est envolé. Blessé lors du camp de préparation à Saint-Gall, il a été renvoyé chez lui par l'entraîneur national Murat Yakin. Malgré cela, le Biennois a suivi l'Euro en tant que spectateur, notamment le troisième match de groupe contre l'Allemagne (1-1) à Francfort.

Depuis cinq semaines, Amenda se prépare dans cette ville pour la nouvelle saison de Bundesliga. Lors de sa présentation officielle cette semaine, il a évoqué son expérience avec l'équipe nationale. «Je suis arrivé avec une petite blessure, qui s'est malheureusement aggravée pendant les entraînements», a-t-il expliqué.

Amenda a débuté sa rééducation à Francfort à la mi-juin. Ce jeudi, il a pu s'entraîner partiellement avec ses nouveaux coéquipiers. «Jusqu'à présent, tout se passe très bien,» a-t-il précisé. Il espère pouvoir reprendre l'entraînement complet d'ici à la semaine prochaine, lorsque l'Eintracht partira pour un camp d'entraînement de dix jours à Louisville, aux États-Unis. «Là-bas, je veux prouver ma valeur lors des matchs amicaux», a ajouté Amenda.

Un prêt bénéfique à Berne

Aurèle Amenda avait signé avec l'Eintracht Francfort dès l'hiver, mais le club de Bundesliga l'avait prêté à Berne jusqu'au terme de la saison. Bien qu'il ait souhaité être transféré en janvier, il reconnaît rétrospectivement que le conseil de Christoph Spycher et Steve von Bergen de rester six mois de plus à YB a été bénéfique. «Je suis content d'avoir accumulé plus d'expérience», a-t-il confié.

Initialement prévu comme quatrième défenseur central à l'Eintracht, Amenda pourrait rapidement trouver sa place dans l'équipe, notamment grâce à la stratégie de Francfort qui joue régulièrement avec une défense à trois. Mais également en raison de son calendrier chargé avec une qualification pour la phase de groupes de l'Europa League. Le 19 août, Francfort entamera la nouvelle saison en Coupe d'Allemagne contre Braunschweig, suivi une semaine plus tard par le début de la Bundesliga contre Dortmund.

Aurèle Amenda devrait avoir suffisamment d'opportunités pour prouver sa valeur et s'imposer dans son nouveau club.