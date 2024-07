Ludovic Magnin: «Sion nous a été supérieur à tous les niveaux»

Ludovic Magnin salue Didier Tholot avant la rencontre. Mais seul l'un des deux a gardé le sourire à l'issue de celle-ci.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

2-0 après 10 minutes! Le Lausanne-Sport a subi à Sion ce samedi ce qu'il avait infligé au FC Bâle une semaine plus tôt: un retard de deux buts alors que le match avait à peine commencé. L'humiliation a même été totale puisque les Vaudois se sont inclinés 4-0 à Tourbillon, proposant une prestation défensive par moments incompréhensible, pour rester poli.

Des chants moqueurs en fin de match

Les supporters du LS garderont un très mauvais souvenir de leur déplacement valaisan, lequel avait pourtant bien commencé avec la présentation, en exclusivité pour eux, du nouveau maillot extérieur au départ du train. Mais la fin de la journée a été bien moins agréable, avec cette lourde défaite et les nombreux chants moqueurs du public valaisan, entre le 3-0 et le 4-0, mais aussi bien après le coup de sifflet final.

Ludovic Magnin n'a évidemment pas contesté la large victoire valaisanne. Après avoir félicité Didier Tholot et son équipe, le technicien du LS a assuré que sur «l'intensité, l'envie, les duels», il n'y avait «pas eu photo» entre son équipe et le FC Sion ce samedi. «Ils nous ont été supérieurs à tous les niveaux. Ils nous ont pris sur nos faiblesses. Avant la saison, j'avais dit que j'espérait que cette saison, on gagne lorsqu'on mérite de gagner et qu'on perde lorsqu'on mérite de perdre. Cela a été le cas la semaine dernière contre Bâle et cela a aussi été le cas aujourd'hui.»

«Notre style de jeu est connu et identifié et on ne va pas en changer»

Quelles sont ces faiblesses dont parle Ludovic Magnin? Didier Tholot a donné un indice en évoquant le plan de jeu du FC Sion en début de match, c'est à dire sauter les lignes lausannoises et se montrer très agressif pour jouer dans le dos du bloc vaudois. Est-ce à dire que Ludovic Magnin a perdu la bataille tactique? Ce n'est pas sa lecture, et il l'a dit clairement. «Notre style de jeu est connu et identifié et on ne va pas en changer. On n'est pas dérangés quand l'adversaire joue des longs ballons. Même: on le demande. Mais derrière, il faut gagner les duels. Et cela n'a pas été le cas aujourd'hui. Quand on voit Dejan Sorgic, pas le plus grand des avant-centres en taille, gagner des duels contre notre défense... On savait que Sion allait jouer long, mais on devait gagner les duels.»

Une analyse que Didier Tholot a contesté quelques instants plus tard, alors que Ludovic Magnin venait de quitter la salle de conférence de presse, son tour étant terminé. «Je ne suis pas d'accord avec Ludo. On n'a pas insisté sur les longs ballons, et le premier but est un bon exemple, avec une succession de passes tranchantes, au sol.»

Kaly Sène et le LS ont pris un ouragan en pleine face.

Lausanne n'a pas brillé défensivement, c'est un euphémisme, ce samedi, plusieurs buts résultant d'erreurs défensives. «On perd 2-0, on mérite de perdre 2-0. Mais on ne peut pas perdre 4-0. C'est impossible», fulminait Ludovic Magnin, très mécontent de la fin de match de son équipe, laquelle, par un étonnant mimétisme, a encaissé des buts à la 2e, à la 10e, à la 83e et à la 93e minute...

Publicité

«On aurait pu jouer des heures sans marquer...»

Mais c'est également offensivement que le LS a été décevant, en se créant trop peu d'occasions. «On aurait pu jouer des heures sans marquer... On le sait, contre des blocs bas comme en ont proposé Winterthour et Yverdon la saison dernière, par exemple, on est en difficulté pour se créer des chances de marquer», a fait remarquer Ludovic Magnin, très étonné par l'apathie offensive de son équipe. Samedi dernier, les trois joueurs offensifs du LS (Kaly Sène, Fousseni Diabaté et Teddy Okou) avaient marqué avant la pause. Ce samedi, ils ont à peine eu une occasion à eux trois...