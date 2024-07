Kevin Carlos, départ imminent

Kevin Carlos s'apprête à découvrir un nouveau club.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Kevin Carlos a commencé son échauffement avec Yverdon Sport ce dimanche à Genève avant de l'interrompre et d'aller s'asseoir en tribunes. Un ballet étonnant, d'autant que le co-meilleur buteur du dernier championnat de Super League (14 buts) a été tracé de la feuille de match quelques minutes avant le début de la rencontre. Une blessure survenue à l'échauffement? Non. La réponse tient en un mot: mercato.

Du terrain aux tribunes

Alessandro Mangiarratti ne s'en est d'ailleurs pas caché après la rencontre. «Je ne trahis pas de secret en disant qu'il va partir. Au début, on ne savait pas s'il pouvait être aligné ou non. Puis, j'ai reçu un veto clair quant à sa participation au match. Alors, je lui ai dit d'aller en tribunes. S'il ne pouvait pas jouer, cela ne servait à rien qu'il soit sur le banc. S'il était sur le banc et que je ne l'avais pas fait jouer, tout le monde aurait dit que j'étais fou... C'était plus clair pour tout le monde», a expliqué l'entraîneur d'YS, lequel, c'est vrai, aurait bien eu besoin de son buteur au vu du déroulement de la rencontre (victoire 3-2 de Servette).

Est-ce à dire que le transfert est imminent? La réponse est un grand oui. «On espère que cette histoire se règle rapidement, tant pour lui que pour nous. Nous sommes un club qui a besoin de vendre pour recruter et, dorénavant, on pourra aller de l'avant et faire venir du monde à son poste. Il faut qu'un joueur sorte pour qu'un autre entre, c'est notre réalité», a ajouté Alessandro Magiarratti.

Direction le Dinamo Zagreb?

Le fait qu'il n'ait pas finalement pas pu être aligné aujourd'hui, alors qu'il était prévu qu'il débute sur le banc et entre en cours de jeu, suggère un transfert imminent. L'entraîneur d'YS confirme ce sentiment. «C'est une question d'heures avant qu'il change de club.»

Plusieurs médias l'annoncent au Dinamo Zagreb, mais Loris Tschanz, responsable de la communication d'Yverdon Sport, a refusé de confirmer cette information. Yverdon Sport ne fait pour l'heure aucun commentaire officiel, sinon par la voix de son entraîneur en conférence de presse.

