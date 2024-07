Servette se complique la vie, mais reste leader

Alexis Antunes face à Dion Kacuri. Servette a gagné ses trois matches cette saison!

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Servette trône toujours en haut du classement de Super League! Les Grenat pensaient passer un après-midi tranquille ce dimanche chez eux, face à un Yverdon Sport complètement dépassé pendant une demi-heure, mais, au final, les Genevois ont souffert jusqu'au bout pour conserver les trois points et s'imposer 3-2. Ils comptent désormais neuf points en trois rencontres et Thomas Häberli entame ainsi parfaitement son mandat. Les 5436 spectateurs ont au moins eu droit à un match animé jusqu'au bout, mais sans doute que les supporters grenat se seraient bien passés des diverses péripéties qui ont émaillé cet après-midi caniculaire.

Servette mène 2-0 après vingt-deux minutes

Servette a entamé très fort la partie, montrant d'entrée qui était le favori dans cette rencontre. Jérémy Guillemenot, une nouvelle fois titulaire à la pointe de l'attaque, pouvait parfaitement servir Dereck Kutesa d'un centre parfait à la 12e pour ouvrir la marque. 1-0 pour Servette!

Et bientôt 2-0 grâce à un nouveau centre venu du côté droit, délivré par Miroslav Stevanovic cette fois. Anthony Sauthier, légende du Servette FC, se trompait alors de côté et trompait Paul Bernardoni d'un coup de tête bien maladroit (22e). Alors, cavalier seul dans cette rencontre et grosse claque en vue pour Yverdon? Tout le contraire.

Bradley Mazikou a inscrit le 1-0 pour Servette, Anthony Sauthier le 2-0...

Yverdon, à l'agonie complète, aurait pu sombrer, c'est vrai, sans un certain manque de réalisme grenat en attaque et sans les parades décisives de l'excellent Paul Bernardoni, lequel n'a pas eu le temps de compter les spectateurs en première période. Le gardien d'Yverdon a multiplié les arrêts et gardé son équipe dans le match, mais la vérité est que personne ne voyait comment YS allait bien pouvoir marquer un but, sans même parler de deux.

Yverdon revient de nulle part grâce à un penalty

La première partie de la réponse est tombée à la 32e lorsque Mauro Rodrigues a récupéré un ballon au coin des seize mètres, tout près de la ligne de fond. Keigo Tsunemoto l'a alors crocheté légèrement, mais suffisamment pour faire tomber l'ailier, lequel n'a rien fait pour rester debout. Le Japonais a réclamé un plongeon, mais l'arbitre a indiqué le point de penalty et cette décision ne pouvait pas être contestée par la VAR vu que le contact était bel et bien réel. Face à son ancien kop, Boris Cespedes n'a pas tremblé et ramené le score à 2-1. Yverdon revenait de nulle part! Dans la foulée, Bradley Mazikou, blessé, devait céder sa place de latéral gauche à Théo Magnin.

Steve Rouiller expulsé juste avant la pause

Encore pire pour Servette: la mi-temps arrivait tranquillement dans la chaleur de Genève lorsque Steve Rouiller a un peu trop poussé son ballon à mi-terrain et, en taclant pour tenter de le récupérer, a touché Christian Marques au dessus de la cheville. Carton rouge direct pour l’arrière central du SFC dans les arrêts de jeu de la première période. Nico Gianforte n’a pas hésité une seule seconde et Steve Rouiller manquera au minimum le déplacement à Lugano samedi prochain et, dans l'immédiat, laissait son équipe à dix pour disputer la deuxième période.

Publicité

Thomas Häberli réagissait dès le retour des vestiaires en faisant entrer Anthony Baron axe droit, à la place de Steve Rouiller, donc, Yoan Séverin restant à gauche. Jérémy Guillemenot était lui «sacrifié» au profit de l'équilibre collectif. Servette allait-il donc galérer offensivement et se contenter de défendre son avantage? Etait-ce là le message? Pas vraiment non, vu que le SFC a marqué le 3-1 après... 29 secondes en deuxième période, à 10 contre 11 donc!

Timo Cognat et Micha Stevanovic, deux artistes du ballon

Timothé Cognat réussissait en effet une action de grande classe côté gauche et envoyait une merveille de long ballon envers Miroslav Stevanovic. Le génie bosnien se débarrassait trop facilement du marquage flottant de Dimitrije Kamenovic et trompait Paul Bernardoni, encore une fois sur la trajectoire du ballon, mais un peu trop juste sur ce coup-là. Servette reprenait deux buts d'avance et se donnait un peu d'air bienvenu!

Micha Stevanovic! Le génie bosnien a encore frappé ce dimanche.

Très logiquement, avec un homme de plus, Yverdon prenait le contrôle du jeu et tentait d'approcher de la cage de Joël Mall. La réduction du score est intervenue à la 63e, un centre de Mauro Rodrigues trouvant le pied droit de William Le Pogam. L'ancien Servettien marquait lui dans le bon but, contrairement à son pote Sauthier, et ramenait le score à 3-2, avec une demi-heure encore à jouer.

Kevin Carlos a interrompu son échauffement et est allé en tribunes!

Yverdon, qui alignait un Aimen Mahious encore une fois transparent au poste d'avant-centre (et logiquement sorti en cours de match), aurait probablement aimé pouvoir compter sur un attaquant du calibre de Kevin Carlos, mais le co-meilleur buteur du dernier championnat de Super League a été… enlevé de la feuille de match à quelques minutes du début de la rencontre! L’avant-centre, prévu initialement comme remplaçant, a interrompu son échauffement et est allé s’asseoir en tribunes. Transfert imminent en vue?

Publicité

Quoiqu'il en soit, Yverdon n'a pas réussi à revenir dans cette rencontre et a dû s'avouer vaincu pour la deuxième fois en deux sorties dans ce championnat, après avoir déjà perdu (0-2) face à Zurich en ouverture de saison.

Prochaine étape pour les deux équipes, toutes deux en déplacement. Servette sera à Lugano samedi, tandis qu'Yverdon joue à Winterthour dimanche.