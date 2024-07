Alexis Antunes pourrait bien passer sa soirée devant la TV

Alexis Antunes et Servette sont à l'heure en ce début de saison.

Servette affrontera le vainqueur de la double confrontation entre le Maccabi Petah Tikva et le Sporting Braga en Europa League. Alors, faudra-t-il voyager à Braga ou à Sofia (où joue le club israëlien) le 8 août, avant le match retour à Genève du 15 août? Le club portugais semble favori, mais Alexis Antunes se méfie tout de même. Né à Genève d'un père portugais et d'une mère galicienne, le milieu offensif du Servette FC serait à Braga presque comme à la maison, mais ne veut pas trop s'avancer. «Je regarde un petit peu le championnat portugais, c'est vrai, mais ce sont deux grosses équipes face à face. Il ne faut pas sous-estimer un adversaire européen, quel qu'il soit.»

Au lendemain du succès face à YB mercredi (3-1), va-t-il regarder le match aller entre les deux équipes, qui aura lieu à Braga ce jeudi soir? «Si je peux, oui! C'est intéressant, ce sont nos futurs adversaires, donc si j'ai une possibilité, oui, je le regarderai», répond l'élégant numéro 10 grenat.

Thomas Häberli: «C'est encore un peu loin»

Son entraîneur Thomas Häberli semble moins intéressé par la question pour l'instant, en tout cas publiquement. «Si le staff a commencé a travailler sur cette rencontre? Non. C'est encore un peu loin», répond-il, toujours dans la foulée du succès face à YB. Toute l'attention du coach grenat est portée sur le match face à Yverdon dimanche (14h30) et il sera bien temps de visionner par la suite le Sporting Braga ou le Maccabi Petah Tikva sur les différentes plateformes vidéos mises à disposition des clubs professionnels.

Un Servette convaincant face à YB

En attendant de défier l'une de ces deux formations, Servette devra continuer à marquer des points en championnat, dans la foulée de son début de saison réussi. Et c'est peu dire que le succès acquis face à YB mercredi a plu à Alexis Antunes. «Jouer contre eux, c'est toujours difficile, ils ont de super joueurs. On a dû s'adapter un peu à eux, mais je pense qu'on a alterné entre jeu vertical et jeu plus posé. Franchement, c'était pas mal. On a commencé fort, on a essayé de presser dès le début, de le mettre en difficulté. Je pense que ça les a surpris un peu.»

Alexis Antunes veut continuer à progresser

Surveillé depuis plusieurs mois par des clubs européens, le milieu offensif de 23 ans ne semble pas vraiment se prendre la tête avec des envies de départ. «Sincèrement, je ne pense pas du tout à ça. Je ne sais même pas si des clubs sont intéressés, c'est mon agent qui gère ça. Moi, je sais que je suis bien à Servette et c'est tout.» En espérant continuer à monter en puissance pour attirer encore plus l'attention de Murat Yakin, lequel l'a déjà pré-sélectionné avant l'Euro. Sa valeur augmentera encore et là, il sera peut-être temps d'envisager un départ, lequel ne semble vraiment pas d'actualité cet été.