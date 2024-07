Un nouveau mode de fonctionnement entre en vigueur dans les trois compétitions européennes. Quelles sont les nouveautés pour la Champions League, l'Europa League et la Conference League? Quand les matches auront-ils lieu? Et combien d'argent y a-t-il à gagner?

Un seul tableau, 36 équipes et plus d'argent

Un seul tableau, 36 équipes et plus d'argent

1/7 L'UEFA introduit une révolution dans le mode de fonctionnement des compétitions de Coupe d'Europe.

Christian Finkbeiner

Combien d'équipes participent-elles?

Les trois compétitions comptent désormais 36 équipes chacune, et non plus 32 comme c'était le cas jusqu'à la saison dernière.

Qu'est-ce qui est nouveau dans le mode?

Désormais, les résultats ne sont plus calculés dans les tableaux des différents groupes (A, B, C, D, etc.), ils sont intégrés dans un seul tableau pour les trois compétitions. De plus, une équipe ne joue qu'une seule fois contre les adversaires qui lui ont été attribués par tirage au sort. Les matchs aller-retour n'existent plus que dans la phase à élimination directe.

Qui se qualifie pour la phase à élimination directe?

Les huit premiers du classement sont directement qualifiés pour les huitièmes de finale (à partir du 4 mars). Les équipes classées de la 9e à la 24e place disputent les seizièmes de finale (à partir du 11 février). Les équipes classées entre la 25e et la 36e place sont éliminées.

Comment les groupes sont-ils constitués?

En Ligue des champions et en Ligue Europa, il y a quatre pots de neuf équipes chacun. Chaque équipe joue contre deux équipes de chaque pot, avec un match à domicile et un à l'extérieur. La Conference League compte six pots de six équipes chacun. Les équipes de la Ligue des champions et de la Ligue Europa disputent huit matches dans la phase de groupes. Celles de la Conference League jouent six matches.

Quels sont les critères déterminants dans le tableau en cas d'égalité?

A l'issue de la phase de groupes, les critères suivants s'appliquent en cas d'égalité de points entre plusieurs équipes: a) meilleure différence de buts, b) plus grand nombre de buts marqués, c) plus grand nombre de buts marqués à l'extérieur, d) plus grand nombre de victoires, e) plus grand nombre de victoires à l'extérieur.

Quand les matches auront-ils lieu?

La première journée de la Ligue des champions a lieu du 17 au 19 septembre, celle de la Ligue Europa une semaine plus tard. La Conference League commence début octobre, lorsque la deuxième journée de la Champions League et de l'Europa League se déroule simultanément. La phase de groupes de la Conference League se termine le 19 décembre, celle de la Champions League et de l'Europa League fin janvier.

Publicité

À quelle heure se déroulent les matchs?

Les horaires des matches sont 18h45 et 21h. Lors de la dernière journée, tous les matches ont lieu en même temps, mais l'UEFA peut décider d'exceptions. A partir des quarts de finale, tous les matches commencent à 21h.

Où se déroulent les finales?

La finale de la Ligue des champions aura lieu le 31 mai 2025 à Munich, celle de l'Europa League le 21 mai à Bilbao et celle de la Conference League le 28 mai à Wroclaw, en Pologne.

Comment se déroulent les qualifications?

La qualification se déroule de la même manière que jusqu'à présent. Il y a en tout quatre tours de qualification, le dernier étant les playoffs. Les équipes accèdent aux différents tours en fonction de leur classement dans leur ligue nationale et de leur coefficient de pays.

Quelles équipes suisses participent?

Le champion YB accède aux play-offs de la Ligue des champions fin août et participe au moins à la phase de groupes de l'Europa League. Lugano entre en lice au 2e tour de la C1 et rencontrerait Lille au 3e tour en cas de victoire dans le duel contre Fenerbahce Istanbul. Si les Tessinois gagnent leur duel contre les Turcs, ils sont assurés de participer à la phase de groupes de l'Europa League. Mais s'ils perdent tous leurs duels, ils ne joueront aucune compétition européenne. Le vainqueur de la Coupe Servette débutera en 3e tour de qualification de l'Europa League, Zurich (contre Shelbourne) et Saint-Gall (contre Tobol) débuteront cette semaine le 2e tour de qualification de la Conference League.

Publicité

Combien d'argent y a-t-il à gagner?

Au total, l'UEFA offre 4,4 milliards d'euros, dont un peu plus de 3,3 milliards sont distribués aux 108 participants. Le reste est constitué de primes pour les clubs non participants (308 millions), pour les participants aux tours de qualification (32 millions) ainsi que pour la Ligue des champions féminine (22 millions) et la Youth League (3 millions). Les coûts de la compétition s'élèvent à environ 387 millions, l'UEFA encaisse un bénéfice de 230 millions.

Combien les participants à la Ligue des champions perçoivent-ils?

Près de 75% (2,468 milliards) reviennent aux 36 participants de la Ligue des champions. La seule participation à la phase de groupes rapporte 18,6 millions aux 36 équipes, chaque victoire rapporte 2,1 millions, chaque match nul 0,7 million. La participation aux huitièmes de finale rapporte 11 millions supplémentaires, etc. Le vainqueur empoche encore 25 millions supplémentaires, et les équipes reçoivent également des primes supplémentaires provenant d'une enveloppe marketing. Selon les plans de l'UEFA, le vainqueur pourrait gagner plus de 156 millions d'euros.

Combien perçoivent les participants à l'Europa League et à la Conference League?

Les participants à l'Europa League se partagent 565 millions, ceux de la Conference League 285 millions. Les primes de participation s'élèvent respectivement à 4,31 et 3,17 millions, une victoire dans la phase de groupes rapporte 0,4 million, un point 0,133 million.

Pourquoi cette révolution des modes?

L'UEFA espère que le fait de n'avoir qu'un seul tableau augmentera le suspense et la diversité. De plus, il devrait y avoir plus de duels entre grandes équipes. En outre, davantage de pays ont la possibilité de présenter au moins une équipe dans une phase de groupes européenne. Avec le nouveau mode, ce sont des clubs d'au minimum 37 pays différents qui participent à une phase de groupes.

Publicité