Il y a déjà le feu au FC Bâle

Un début de saison historiquement mauvais, des sorties nocturnes, des suspensions et une polémique avec le capitaine: après seulement deux matches, le FC Bâle risque déjà de passer en mode crise.

Ceux qui pensaient que le FC Bâle avait atteint son niveau le plus bas l'année dernière voient leur jugement démenti après seulement deux matches de la nouvelle saison. Pour la première fois dans l'histoire de la Super League, le FC Bâle se retrouve sans point après deux matches. Mais ce faux départ historique n'est pas la seule raison pour laquelle il y a le feu dès la fin juillet au coude du Rhin.

Contre Lugano, Thierno Barry et Benjamin Kololli, deux joueurs qui étaient encore titulaires lors du match d'ouverture contre Lausanne (2-3), sont absents. La raison: une sortie festive dans la semaine. Jeudi soir, les joueurs ont assisté à une fête du personnel du FC Bâle dans un bar de la plage bâloise. Jusque-là, pas de problème. Mais ensuite, un groupe de sept personnes s'est rendu au Balz-Club dans le centre-ville de Bâle.

Fabio Celestini suspend Thierno Barry

Apparemment, la direction du club a appris la visite en discothèque par des enregistrements vidéo. En plus des amendes, cette sortie nocturne a entraîné d'autres conséquences: Seul un des sept joueurs était titulaire contre Lugano. Comme Thierno Barry s'est en outre présenté en retard à l'entraînement le lendemain matin, l'attaquant a été complètement retiré de l'effectif. Ce qui s'est passé avec Benjamin Kololli n'est pas clair.

Selon les informations de Blick, la suspension de Thierno Barry a été décidée par l'entraîneur Fabio Celestini, celle de Benjamin Kololli par la direction du club. Fabio Celestini ne précise pas si les deux joueurs seront de retour pour le match de samedi à l'extérieur contre GC. Il prendra sa décision après avoir consulté le patron du club David Degen et le directeur sportif Daniel Stucki.

Des discussions avec le capitaine Fabian Frei

Mais le faible début de saison et les suspensions ne sont pas les seuls points brûlants au FC Bâle. Après la défaite contre Lugano (1-2), le gardien Marwin Hitz a eu une altercation avec un supporter.

La résiliation du contrat de Michael Lang, annoncée jeudi dernier par le FC Bâle, a également fait parler d'elle. Mais l'arrière droit n'est pas le seul vétéran bâlois à avoir été convoqué la semaine dernière à l'étage supérieur du club. Les responsables du club ont également cherché à discuter avec le capitaine Fabian Frei après la défaite à Lausanne. Selon les rumeurs, il aurait été question de résilier le contrat d'un des joueurs les plus emblématiques de l'histoire du FC Bâle. Mais il s'agissait seulement de parler de la performance consternante à Lausanne.

Selon les informations de Blick, l'entraîneur Fabio Celestini continue de planifier avec le milieu de terrain. Il est possible qu'à 35 ans, Frei ne joue plus le même rôle sportif que celui qu'il a joué pendant des années. Mais le FC Bâle ne peut pas se passer de son expérience et de ses qualités de leader. Car à Bâle, après seulement 180 minutes de jeu, le feu est déjà partout.