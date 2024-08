Didier Tholot: «Il nous a manqué un peu de tout»

Didier Tholot et le FC Sion se sont inclinés à Lucerne samedi.

Bastien Feller Journaliste Blick

La déception était naturellement présente sur les visages valaisans après le revers subi à Lucerne (1-0), le premier de la saison pour le FC Sion. Et pour cause, Didier Tholot et ses joueurs n'ont pas su confirmer leur entame de saison très réussie avec six points sur six. «Nous aurions pu faire mieux, lance, frustré, Numa Lavanchy au terme de la partie. Nous avons bien commencé, fait 20 belles premières minutes.»

Mais ensuite, la domination du FC Lucerne a été bien plus nette. Les joueurs de Mario Frick sont d'ailleurs passés plusieurs fois tout près de l'ouverture du score. Mais un grand Timothy Fayulu a su repousser l'échéance à plusieurs reprises, parfois de manière un peu miraculeuse, et permettre à son équipe de rentrer au vestiaire à 0-0. Un score qui devait permettre aux Valaisans de revenir en deuxième période avec de meilleures intentions.

Le but de Beloko a fait mal aux Valaisans

Chose qu'ils n'auront pas eu le temps de montrer, Nicky Beloko punissant son club formateur dès la 48e. «Ce qui me dérange, c'est de prendre ce but dès le début de la deuxième, sur une erreur individuelle», peste de son côté Didier Tholot qui ne veut toutefois pas accabler son jeune défenseur central, lequel remplace depuis le début de la saison Reto Ziegler, blessé.

Comme leur coach, ni Numa Lavanchy ni Théo Berdayes n'affichent le moindre rapproche à Gora Diouf, coupable d'un dribble manqué qui a donc mené à l'ouverture du score lucernoise. «Cela arrive, il ne faut pas l'accabler, nous sommes une équipe», affirme l'ailier. «Nous aurions aussi pu encaisser avant la pause, quand Lucerne poussait, rappelle le latéral droit. S'il réussit sa relance et qu'on marque ensuite, tout le monde dit 'Bravo Gora'. C'est un jeune joueur, il va apprendre.»

«Il nous a manqué un peu de tout»

Ce que veulent mettre en avant les joueurs et l'entraîneur du FC Sion, c'est leur prestation collective de laquelle ils ressortent beaucoup de négatif. «Il nous a manqué un peu de tout, analyse, lucidement, Didier Tholot. Nous n'avons pas eu assez de justesse lors de nos phases vers l'avant, nous n'avons pas assez joué dans les intervalles, avons eu beaucoup de déchets, avons trop balancé, ...»

Pour le résumer simplement, tout ce qui a été réussi lors des rencontres face à Young Boys et Lausanne ne l'a pas été ce samedi soir à Lucerne où le FC Sion n'a pas su s'adapter à son adversaire. «À Berne, nous avons su profiter de chaque espace donné et contre Lausanne, ils nous en ont laissé beaucoup trop et nous avons pu les utiliser dès la récupération du ballon, se souvient Lavanchy. Aujourd'hui, nous nous sommes peut-être trop précipités vers l'avant et avons perdu des ballons trop rapidement. Il faut aussi être capable parfois de calmer le jeu. Une fois que nous sommes dans leur camp, c'est à eux de courir. Il faut trouver un mélange entre les deux.»

Tout de même quelques points positifs à retenir

Pour cela, le staff valaisan pourra tout de même s'appuyer sur quelques points positifs. «Nous avons été solidaires, affirme avec conviction l'entraîneur bordelais. Nous avons été dans l'abnégation et nous n'avons pas coulé. Nous avons essayé de revenir au score et il s'en est fallu de peu avec la barre de Souza. Cela montre que nous avons un mental qui est bon.» Prochain rendez-vous pour le FC Sion, samedi prochain à Tourbillon, avec la réception du FC Winterthour.