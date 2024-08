«En tant que professionnel, tu ne peux pas sortir le soir ni boire de l'alcool»

1/6 Fabio Celestini exige encore plus de discipline de la part de ses joueurs.

Lucas Werder

Avec le directeur sportif Daniel Stucki, le FC Bâle compte dans ses rangs un policier de longue date. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle l'entraîneur Fabio Celestini ne veut pas endosser le rôle de gardien de l'ordre public. Il n'est tout simplement pas un distributeur d'amendes, explique l'entraîneur bâlois. «Mon rôle est d'éduquer les joueurs. Et on n'éduque pas les joueurs avec des amendes!»

Or, ce sont précisément des prunes que le FC Bâle a distribué ces derniers jours, après que pas moins de sept joueurs ont fait une sortie nocturne pour faire la fête trois jours avant le début de la saison contre Lausanne (défaite 2-3). Comme le meilleur buteur Thierno Barry s'est en outre présenté à plusieurs reprises en retard à l'entraînement, le Français a été exclu de l'équipe pour le match contre Lugano. Tout comme son coéquipier Benjamin Kololli.

«En principe, en tant que professionnel, tu ne peux ni sortir le soir ni boire de l'alcool», estime Fabio Celestini. Mais cela dépend toujours de la situation. «Si tu bois une bière avec tes coéquipiers le soir après une victoire 3-0 et qu'il n'y a pas d'entraînement le lendemain, c'est un peu différent».

Thierno Barry et Benjamin Kololli de retour dans l'équipe

Thierno Barry et Benjamin Kololli peuvent à nouveau participer à l'entraînement collectif. Mais pour Fabio Celestini, la question de la discipline n'est pas réglée pour autant. «De telles actions nous freinent», déclare l'entraîneur du FC Bâle avant le match de samedi soir contre GC. «Nous avons besoin de professionnalisme si nous voulons avoir du succès!»

Le thème de la ponctualité est justement très important pour lui. Si un joueur arrive plusieurs fois en retard, une amende ne suffit pas. Enfin, il s'agit aussi, selon lui, d'un mauvais signal envoyé au reste du groupe lorsqu'un joueur est titulaire malgré un manque de discipline. «En tant que joueur, j'ai été en retard une seule fois en cinq ans à Getafe. Et c'était à cause d'un accident sur l'autoroute», se souvient Fabio Celestini.

Fabio Celestini avoue un faux pas alimentaire

L'entraîneur exige également plus d'autodiscipline en matière d'alimentation. A la demande de Fabio Celestini, le FC Bâle travaille depuis cette saison avec un nutritionniste. José Blesa, qui s'est déjà occupé de superstars comme Cristiano Ronaldo, fait désormais partie du staff d'entraîneurs. En tant que jeune joueur, Celestini aurait lui-même eu des problèmes avec l'alimentation «Lorsque je suis arrivé chez les pros en 1995 à Lausanne, nous nous entraînions toujours l'après-midi. Mais je me suis toujours senti un peu mal à l'aise», explique Fabio Celestini. La raison: «Je mangeais toujours des croissants au petit-déjeuner et des pâtes avec des oignons et du chorizo à midi. Je n'avais aucune idée à l'époque!»

Finalement, il a cherché à discuter avec un nutritionniste et a établi un plan. Depuis, chez Celestini, le repas de midi est composé de pâtes, de riz et de poulet. «C'est encore le cas aujourd'hui. Ce type d'éducation m'a incroyablement aidé», dit-il.

C'est exactement ce qui l'intéresse désormais en tant qu'entraîneur. «Je veux les aider à comprendre ce qu'il faut pour réussir une carrière», dit Fabio Celestini. Au lieu de se voir dans le rôle d'un policier, l'entraîneur du FC Bâle se voit plutôt dans celui d'un père de famille. «Les joueurs sont comme mes fils. Je peux aussi être méchant, mais je les aime», déclare-t-il. Si la préparation au duel contre GC se déroule sans bruits de fond et que les Bâlois remportent enfin leur première victoire de la saison au Letzigrund, l'entraîneur du FC Bâle n'aura plus de raison de se fâcher pour le moment.