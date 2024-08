Premier coup d'arrêt pour Servette, plombé par une erreur de son gardien

Joël Mall préférera oublier ce samedi à Lugano...

Quel couac! C'est vrai, on apprend aux défenseurs de ne jamais effectuer de passe en retrait en direction du but, mais celle de Bradley Mazikou à la 77e semblait bien inoffensive, très peu appuyée. Joël Mall n'avait qu'à la contrôler et à relancer tranquillement, mais le gardien du Servette FC s'est fait l'auteur d'une erreur d'inattention tragique, laissant filer le ballon au dessus de son pied. Certes, la balle a rebondi un peu, le terrain n'étant pas dans un état exceptionnel, mais elle n'a pas non plus fait un bond de trois mètres et il sera délicat pour le portier genevois d'en faire une excuse crédible.

Il s'en voudra d'ailleurs très certainement durant le long voyage du retour vers Genève et aura le temps de se remettre des émotions cette semaine puisqu'il sera remplaçant jeudi à Braga. Heureusement, d'ailleurs, que Thomas Häberli a pris le soin de communiquer avant le début de la saison sur un tournus «officiel» entre ses deux gardiens, sinon ce principe de rotation aurait pris des allures de sanction pour l'international chypriote. Il n'en sera rien et la seule blessure à l'ego avec laquelle devra vivre Joël Mall les prochains jours restera le chambrage féroce du public tessinois, lequel l'a applaudi et fait quasiment la ola à chaque fois qu'il touchait un ballon durant le dernier quart d'heure...

On l'a compris, Joël Mall n'a pas passé un joli week-end du 1er Août au Tessin, tout comme le Servette FC, lequel a égaré ses premiers points de la saison après trois victoires d'entrée (Lucerne, YB, Yverdon). Dommage: jamais plus depuis la saison 1998/99, Servette n'avait entamé un championnat de première division avec quatre victoires. Cette statistique reste donc vivante, malgré l'ouverture du score, splendide, de Dereck Kutesa à la 60e.

Après une première période insipide, seul un coup-franc de Timothé Cognat à la 45e venant apporter un semblant de vie, la deuxième période a été bien meilleure. Les deux équipes ont semblé moins souffrir de la chaleur et, surtout, Lugano a élevé le rythme. Rentrés en fin de semaine d'Istanbul, les Tessinois ont peiné en première période, mais se sont créés trois belles occasions entre la 57e et la 59e. Martim Marques a d'abord vu son ouverture du score être annulée pour un hors-jeu indiscutable, avant que Joël Mall ne détourne bien maladroitement une frappe d'Uran Bislimi en corner. Sur celui-ci Kacper Przybylko passait près d'inscrire le 1-0, sans succès.

Lugano poussait donc, mais c'était bien le Servette FC qui prenait l'avantage grâce à une action merveilleuse, conclue par un centre du pied gauche de Keigo Tsunemoto pour la poitrine d'Enzo Crivelli. La remise de l'avant-centre était superbe, tout comme la volée, immédiate et pure, de Dereck Kutesa, juste devant le kop grenat. 1-0 pour Servette!

Dereck Kutesa vient d'inscrire le 1-0 et célèbre devant la centaine de supporters genevois ayant effectué le déplacement.

Thomas Häberli décidait alors d'effectuer un double changement, sortant aussi bien Dereck Kutesa qu'Enzo Crivelli à la 67e, respectivement pour Théo Magnin et Jérémy Guillemenot. Le problème étant que Mattia Croci-Torti en faisant de même, mettant sur le terrain Renato Steffen et Mohamed Belhadj. Six minutes plus tard, le deuxième égalisait sur un corner du premier (73e, 1-1).

Servette à Braga jeudi

La boulette de Joël Mall mettait ensuite Lugano devant, avant une frappe merveilleuse de Renato Steffen, qui a visiblement passé de bonnes vacances, pour le 3-1 (84e). Lugano tenait ses trois points, Servette était puni et doit désormais passer à autre chose avec deux gros matches: le déplacement à Braga jeudi en Europa League, puis la réception du FC Bâle dimanche à 16h30.