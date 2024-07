Yoan Séverin et Servette ont fait revivre «l'esprit de Genk»

A dix pendant une mi-temps entière, Servette a résisté à Yverdon Sport et conservé les trois points ce dimanche. Yoan Séverin et Thomas Häberli, à l'heure de l'analyse, ont insisté sur le rôle des entrants, mais aussi sur le caractère affiché par l'équipe.

Yoan Séverin a eu deux partenaires différents en charnière ce dimanche après-midi face à Yverdon (victoire de Servette 3-2), ce qui n'est pas forcément habituel. En première période, le gaucher a évolué avec Steve Rouiller, mais l'expulsion de celui-ci à la 45e a provoqué l'entrée en jeu à la pause d'Anthony Baron.

Comment les deux gauchers se sont-ils organisés pour savoir qui allait jouer à droite? «Ca s'est fait très vite, sans souci. Le coach a décidé, et Antho préfère jouer à droite. Aucun problème, vraiment», a assuré Yoan Séverin, lequel retrouvait les terrains après avoir manqué la préparation pour blessure.

«Je n'ai pas pu faire de match amical, ça m'a coupé dans ma préparation, mais je suis revenu, tout va bien. C'est vrai que c'était particulier aujourd'hui avec cette chaleur, en plus en jouant une mi-temps à dix. J'ai ressenti de la fatigue, mais ça va, je retrouve le rythme», a commenté le défenseur central français.

Cette fois, Servette est bien entré dans son match

Son entraîneur Thomas Häberli, comme son joueur, ont apprécié le début de rencontre et le gros rythme imposé d'entrée par Servette, qui menait 2-0 après 22 minutes face à Yverdon ce dimanche. «On a vraiment bien commencé, ce qui n'avait pas été le cas face à Lucerne et YB lors des deux premiers matches, où on avait eu à chaque fois besoin de dix à quinze minutes pour nous mettre dedans», a commenté l'ancien sélectionneur de l'Estonie, lequel débute son mandat servettien avec neuf points en trois matches. La saison dernière, René Weiler avait dû attendre la neuvième journée pour dépasser ce total.

«L'équipe a bien travaillé à dix et les entrants ont été très bons», a encore relevé Thomas Häberli, lequel avait déjà effectué le même constat mercredi face à YB (3-1). «Ceux qui sont rentrés ont apporté énormément, ils nous ont fait du bien pour garder le ballon», a confirmé Yoan Séverin, en citant nommément Julian von Moos et Enzo Crivelli.

Thomas Häberli a apprécié l'attitude des entrants ce dimanche, comme mercredi face à YB.

Servette a cependant souffert ce dimanche, mais a tenu bon. «On va retenir la victoire, dans des conditions très compliquées. On a fait une bonne entame de match, pendant 30 minutes. Malheureusement, les quinze dernières, on a un peu moins gardé le ballon. On a concédé ce penalty, ce carton rouge, mais ensuite on a montré du caractère et de la solidarité, comme on avait pu le faire la saison passée à Genk. Avec la chaleur, un joueur de moins, le troisième match cette semaine.... Ca faisait beaucoup. Mais on a fait le boulot», se réjouissait Yoan Séverin, en tirant donc un parallèle inattendu, mais pas inintéressant, avec la Champions League de l'an dernier.

Alors que René Weiler venait d'arriver et que les Grenat jouaient un match ultra-important en Belgique, Enzo Crivelli a été expulsé d'entrée. Formidables, les Genevois ont arraché leur qualification aux tirs au but et cette rencontre est restée comme un symbole de leur état d'esprit conquérant et solidaire. Lequel existe visiblement toujours, même s'il est largement plus héroïque de résister 115 minutes à 10 à Genk que 45 face à Yverdon à domicile.

Deux mauvaises surprises quand même

Ce dimanche après-midi caniculaire n'aura au final réservé que deux mauvaises surprises à Servette. La première concerne la suspension à venir de Steve Rouiller, lequel pourrait manquer deux matches en raison de son carton rouge direct, c'est à dire le déplacement à Lugano puis la réception de Bâle. La deuxième tient dans l'affluence, très décevante, puisque ce sont seulement 5436 spectatrices et spectateurs qui ont trouvé le chemin de la Praille en ce dimanche après-midi caniculaire.