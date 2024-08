Un grand Fayulu n'empêche pas la défaite du FC Sion à Lucerne

Bastien Feller Journaliste Blick

«Lucerne joue en 4-4-2 losange ou en 3-5-2 et nous savons que nous avons les moyens de les perturber», lâchait ce vendredi en conférence de presse Didier Tholot en prévision du troisième match de championnat de son FC Sion face donc aux Lucernois. L'entraîneur français, comme son équipe, abordaient naturellement cette rencontre avec confiance après avoir déjà remporté les deux premières face à Young Boys et Lausanne.

Mais on savait également dans le camp sédunois que la rencontre serait très compliquée, qu'il ne fallait de loin pas prendre ce FC Lucerne, qui ne comptait qu'un point au compteur, de haut. Et à la Swissporarena, dans une très belle ambiance, le scénario de la rencontre a confirmé cela, le FC Sion vivant une première mi-temps - pour ne pas dire un match - très compliquée. Les Valaisans n'ont d'ailleurs manqué de rentrer au vestiaire à la pause avec un retard certain qu'aux arrêts de son portier Timothy Fayulu.

Timothy Fayulu taille patron

Le portier valaisan de 25 ans a en effet une fois de plus montré son talent. Plusieurs mètres devant son but, sur une tentative de lob de Lars Villiger (10e), sur sa ligne, après une tête de Luca Jaquez des cinq mètres (13e), ou encore sur une frappe lointaine de Donat Rrudhani (38e), pour ne citer que les plus belles situations des joueurs de Mario Frick.

Côté Valaisan alors? Pas grand-chose à se mettre sous la dent, si ce n'est un coup franc d'Ali Kabacalman détourné sans trop de difficulté en corner par Pascal Loretz (8e) et une frappe lointaine de Theo Berdayes également sans grand danger (14e).

Erreur de Gora Diouf payée cash

Un bilan bien maigre qui ne présageait rien de bon pour le deuxième acte. Et c'est donc presque sans surprise que le FCL a pu ouvrir la marque quelques minutes après le retour des vestiaires et dans la foulée d'un festival pyrotechnique de ses supporters (48e). C'est Nicky Beloko, formé au... FC Sion, qui a pu reprendre victorieusement un centre de Pius Dorn, lequel a pu profiter de la naïveté et du dribble manqué de Gora Diouf à l'angle de sa surface de réparation.

Car oui, pour la troisième fois de la saison, c'est bien le Sénégalais, bon lors de ses deux premières sorties, qui était titularisé dans l'axe, Reto Ziegler étant encore sur le chemin du retour de blessure et donc absent ce samedi. Ce but a tout de même eu le mérite de déclencher une réaction côté Valaisan avec des essais coup sur coup de Théo Berdayes et Theo Bouchlarhem (53e). Nias Hefti s'est aussi essayé de loin, mais sans davantage de réussite.

Souza trouve la barre

Entre-temps, Rrudhani rappelait aux Sédunois que le FC Lucerne en voulait encore en forçant Fayulu à une énième parade (60e). Didier Tholot s'est dans la foulée décidé de changer une grande partie de sa ligne offensive, faisant sortir Bouchlarhem, Berdayes et le discret Sorgic pour Dejan Djokic, Cristian Souza et Kevin Bua.

Des changements qui auraient pu être qualifiés de payant si la frappe de Souza n'avait pas trouvé le haut de la barre transversale, mais son bas, après un centre d'Hefti (73e). Liam Chipperfield et Georgi Rusev, à la place d'un Ilyas Chouaref décevant et d'Ali Kabacalman, ont encore fait leur apparition dans un dernier espoir de retour finalement resté vain. Le FC Sion s'incline donc logiquement à Lucerne et voit sa série s'arrêter.