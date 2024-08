Semaine mouvementée pour le FC Sion avant la Coupe de Suisse

1/6 Didier Tholot estime avoir préparé au mieux son équipe pour le déplacement de ce samedi.

Bastien Feller Journaliste Blick

Demi-finaliste de la dernière édition de la Coupe de Suisse, le FC Sion entame ce samedi sa campagne 2024-2025 sur la pelouse des SR Delémont, quart de finaliste l'année dernière. Un déplacement qui ne devrait donc pas avoir les contours d'une promenade de santé chez l'un des ambitieux clubs de Promotion League.

Il n'y a qu’à demander à Saint-Gall et à Lucerne, tous deux battus à la Blancherie l'automne dernier. «Ils ont également fait jeu égal avec Servette une bonne partie du match. À nous de faire en sorte qu'ils ne puissent pas y croire», avance un Didier Tholot averti et naturellement conscient de l'importance que revêt la Coupe en Valais, lui qui en a remporté deux sur le banc sédunois. «Il sera important de répondre présent dans l'impact, car c'est une équipe qui sait en mettre beaucoup. Il faudra aller les chercher dans l'attitude, la concentration et la détermination. Si tu fais jeu égal sur ce point face à une équipe supposée inférieure, ta technique et ton jeu te permettent de passer.»

Delémont visionné à trois reprises

Le début de saison parle également pour les Valaisans, eux qui occupent actuellement la deuxième marche du podium de Super League, avec neuf points pris sur douze, une unité derrière le FC Zurich. Ce FC Sion parait ainsi être sûr de lui, empli de certitudes, et paré pour ne pas se manquer à Delémont. Mais qui sait? Rien n'est impossible en football et le coach bordelais en est bien conscient.

«Nous n'avons pas changé nos habitudes. Nous avons préparé ce match de Coupe comme il le faut, nous savons ce que cela représente et que ce sera compliqué. Nous avons visionné Delémont à trois reprises, en amical face à Xamax, et en championnat contre Bienne et Zurich M21. Nous savons que c'est une équipe qui n'a pas réussi son début de saison, mais qui cause des problèmes», lâche un Didier Tholot qui a montré connaître les joueurs adversaires en citant plusieurs d'entre eux sans problème.

Heinz Lindner sera titulaire

Le Bordelais a également accepté de se laisser aller à quelques confidences concernant le onze qu'il alignera à la Blancherie. Première nouvelle: c'est Heinz Lindner qui gardera la cage valaisanne 489 jours après son dernier match pour le club. Mais attention, cette titularisation n'a rien d'une mise en concurrence avec Timothy Fayulu et Didier Tholot n'a pas prévu de tournus sur le long terme. «Je vais être clair, c'est pour le récompenser, car il travaille énormément», tient à souligner le Français.

Devant lui sur le pré, seules quelques rotations devraient être effectuées. «Faire tourner, c'est manquer de respect. J'ai un groupe plus homogène que l'année dernière et nous allons peut-être faire quelques rotations. Mais nous n'allons rien lâcher et tout donner pour être au prochain tour», conclut Didier Tholot qui, avec son staff, a tenu à préparer cette partie de la même manière qu'une rencontre de championnat. «Nous montrons aux joueurs par notre travail le sérieux que représente ce match. Nous sommes obligés de prévenir par le discours, car nous savons que l'être humain tombe dans la facilité.»

Georgi Rusev part, Marquinhos Cipriano revient

Pas encore aligné en ce début de saison, le capitaine Reto Ziegler ne sera pas du déplacement à Delémont. «C'est un peu plus long que prévu, il faut repartir sur un protocole de 15 jours, annonce, résigné, Didier Tholot. Il est blessé à un tendon, c'est un peu plus délicat que pour un muscle. Nous avons essayé de gagner du temps, mais nous n'avons pas réussi, et nous serons sur ce qui était prévu à la base.»

Autre annonce concernant l'effectif sédunois, Georgi Rusev retourne en Bulgarie, en prêt avec option d'achat, du côté de Ludogorets, alors que Marquinhos Cipriano va revenir au FC Sion. «C'est dur d'entrer dans une équipe quand elle gagne. Nous sommes une équipe très dynamique et je trouve qu'il manquait quelque chose à Georgi, explique le technicien français. D'un autre côté, il ne veut pas perdre sa place en équipe nationale, ce qui est compréhensible. C'est un deal gagnant-gagnant. Nous avons aussi un jeune Américain qui est en test, qui s'avère plutôt positif.»

D'autres départs? Uniquement en cas de grosses offres

Le retour du Brésilien à Sion n'a, lui, rien à voir avec les prestations du titulaire du poste de latéral gauche Nias Hefti. «Nous avons voulu équilibrer l'effectif, tout simplement. Derrière Nias et Numa (ndlr: Lavanchy), il n'y a pas grand monde et Marquinhos peut jouer des deux côtés», détaille-t-il.

Le latéral de 25 ans, qui arrive en provenance de l'Omonia Nicosie et qui ne sera pas qualifié pour le match de Delémont, présente aussi l'avantage de déjà connaître la maison pour y avoir évolué en prêt lors de la saison 2021-2022, totalisant 32 apparitions en Super League. «Cela va dans la logique de ce que nous voulons faire, poursuit Didier Tholot. Nous voulons des joueurs très vite opérationnels, il connait la maison et cela facilite beaucoup de choses. Cela correspond aussi à ce que nous cherchions avec de la qualité offensive et de la vitesse.»

Concernant d'autres arrivées ou départs, le coach français admet qu'un remplaçant à Georgi Rusev pourrait arriver et qu'aucun joueur ne devrait quitter le club sauf offre mirobolante. «C'est une volonté commune de garder une certaine continuité.»