Xherdan Shaqiri de retour au FC Bâle!

Xherdan Shaqiri a signé pour le FC Bâle

Blick Sport

Nous annoncions plus tôt dans la journée que le retour de Xherdan Shaqiri à Bâle n'avait rien d'utopique. Il n'a fallu que quelques heures à la formation rhénane pour confirmer que le joueur a signé un contrat de trois ans. Il marque ainsi son retour au club où il a démarré sa carrière professionnelle. L'ailier rhénan âgé de 32 ans rejoint Bâle après avoir joué pour plusieurs clubs européens, dont Liverpool, l'AS Rome ou Lyon avant de tenter sa chance au Chicago Fire en MLS.

«Cela fait des semaines que nous discutons avec Xherdan et nous sommes extrêmement heureux que son retour à Bâle soit enfin finalisé, s'est enthousiasmé Daniel Stucki, directeur sportif du FCB, dans un communiqué. La signature n'a été possible - également financièrement - que parce que le FCB, mais surtout Xherdan lui-même, souhaitaient vraiment ce retour. Le fait qu'un joueur de son calibre joue à nouveau avec nous en Super League est un signal fort pour le club, la ville de Bâle et la région, mais aussi pour le football suisse en général. Nous sommes convaincus que notre équipe bénéficiera de son expérience et de sa classe.»

Le milieu de terrain international a signé un contrat de trois ans avec son club formateur. «XS» est donc lié aux FC Bâle jusqu'en 2027.

«Je suis extrêmement fier et heureux dans ma ville natale, a précisé le joueur dans un communiqué de presse. Je suis profondément lié au club et à la région depuis mon enfance. En tant que fan et bien sûr aussi en tant que joueur. J'ai terminé ma formation de footballeur à Bâle et j'ai pu ensuite lancer ma carrière internationale. Maintenant, je suis content d'évoluer à nouveau au FCB et j'ai hâte de revoir nos supporters au Parc Saint-Jacques.»