Un retour de Shaqiri au FC Bâle n'a rien d'utopique

1/7 Avec le FCB, Shaqiri a remporté trois titres de champion de Suisse.

Stefan Kreis

4467 jours se sont écoulés depuis que Xherdan Shaqiri a enchanté la Super League pour la dernière fois. Après une passe de Markus Steinhöfer, le joueur alors âgé de 20 ans a trompé le gardien des Young Boys, Marco Wölfli, de loin. «Shaq» jubile en envoyant des baisers au public et embrasse le logo du FC Bâle. Il sait que ce sera sa dernière apparition en rouge et bleu avant longtemps.

L'international suisse partira à la conquête du monde du football au cours des douze années suivantes. Le Bayern Munich, l'Inter Milan, Stoke City, Liverpool, l'Olympique lyonnais et Chicago Fire sont ses étapes. Il a disputé 602 matches professionnels et remporté 18 titres, dont deux fois la Ligue des champions. Xherdan Shaqiri va-t-il retourner à la fin de sa carrière là où tout a commencé?

Le moment idéal

C'est tout à fait possible. Parce que son cœur est toujours attaché au FCB et parce qu'il serait accueilli avec une euphorie sans limite en cas de retour. C'est un point à ne surtout pas sous-estimer. Le joueur de bientôt 33 ans a certes ressenti l'amour inconditionnel de la population suisse en tant que joueur de l'équipe nationale. Mais il n'a pas toujours eu cette aura dans ses clubs à l'étranger.

Il est également certain que le seul moment encore possible pour un retour serait maintenant. S'il partait dans le désert ou s'il signait dans un club en Turquie ou en Grèce, il serait sans doute trop vieux pour pouvoir encore donner le ton au Parc Saint-Jacques par la suite.

«Un retour de Shaqiri serait génial»

C'est aussi l'avis de Zdravko Kuzmanovic (36 ans), lui aussi est revenu au FCB après des expériences de haut niveau à l'étranger (Inter, Florence, Stuttgart). Et il espère que Shaqiri le fera aussi. «Ce serait génial. Pour les spectateurs. Il ferait du bien à la Super League et à toute la région», s'enthousiasme-t-il.

Pour des raisons personnelles, Zdravko Kuzmanovic ne serait pas non plus opposé à un transfert sur les bords du Rhin: «'Shaq' est un type cool. Et comme il construit une maison à Rheinfelden, nous serions pratiquement voisins». La question sera de savoir à quel salaire Shaqiri acceptera de renoncer pour revenir au bercail. «Je ne pense pas que David Degen fera quelque chose de fou», constate notre interlocuteur.

Shaqiri lui-même a toujours souligné qu'il pourrait s'imaginer revenir un jour au FCB. Il y a quelques années, il a déclaré dans une interview à Blick: «Revenir à Bâle est toujours une option. Pour mes parents, ce serait spécial. Peut-être que je jouerai avec d'autres revenants. Quand je vois ce qu'on pourrait faire comme équipe, avec des anciens joueurs du FCB, wow! Sommer dans les buts, en défense Schär, Akanji, Abraham, au milieu Lang, Rakitic, Xhaka, Elneny, devant Salah, Embolo et moi. Nous n'avons pas encore parlé de Dragovic, Derdiyok, Elyounoussi ou Steffen».

Mais depuis cette interview, le FCB est aussi éloigné d'une telle équipe de pointe que du titre de champion. Même un transfert de Shaqiri n'y changerait rien.