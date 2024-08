La belle (et impossible?) mission du Servette FC

Servette devait éliminer Braga pour éviter Chelsea en play-off de la Conference League. Malgré une belle résistance, les Genevois ont perdu face à plus fort qu’eux et vont désormais découvrir Stamford Bridge. Mission impossible?

Thomas Häberli a-t-il effectué les bons choix lors des quatre derniers jours? Il est permis d'en douter.

Le Servette FC s’apprête à disputer deux matches de suite à guichets fermés, ce qui n’est pas si courant dans une saison, surtout au mois d’août. Ce dimanche, les Grenat effectueront le très court déplacement de Bernex pour y affronter le Signal FC (2e ligue inter) pour le premier tour de la Coupe de Suisse et les 1500 places du stade municipal ont déjà toutes trouvé preneur. Et, quatre jours plus tard, Jérémy Frick et ses coéquipiers découvriront Stamford Bridge et ses 40’000 supporters où ils défieront Chelsea en play-off de Conference League! Le choc risque d’être violent et le niveau d’opposition ne sera de loin pas le même.

Disons-le clairement: autant il paraît impossible que Servette se fasse éliminer par son voisin à Bernex dimanche, autant gagner ce play-off face à Chelsea relève du fantasme le plus pur. S’agirait-il du plus grand exploit de l’histoire européenne du football suisse romand? Sans aucun doute. Et il y a malheureusement fort à parier que l’aventure continentale du SFC s’arrête avant même le mois de septembre, alors qu’elle s’était étirée jusqu’au mois de mars la saison dernière à Plzen.

Une gestion de l'effectif qui soulève des questions

En s’inclinant 1-2 à Genève face à Braga jeudi, après avoir obtenu un très bon nul 0-0 à l’aller au Portugal, Servette a «gagné le droit» d’affronter Chelsea, ce qui ne réjouit que les supporters occasionnels et le caissier du stade. Sportivement, ce tirage était le pire possible pour les Genevois, qui peuvent avoir des regrets concernant la double confrontation face au Sporting. Il y avait en effet la place pour faire mieux et Thomas Häberli regrettera sans doute sa gestion de l’effectif, lui qui n’a fait reposer aucun cadre lors du match face à Bâle (perdu 0-6 qui plus est) entre les deux rencontres contre Braga.

Miroslav Stevanovic, blessé contre le FCB, a cruellement manqué au retour face au club portugais, tandis que plusieurs joueurs ont semblé manquer de fraîcheur, dont les latéraux Bradley Mazikou et Keigo Tsunemoto, d’habitude plus enclins à aller de l’avant. «Je ne suis pas sûr que cela aurait eu une influence, s’est toutefois défendu l’entraîneur du SFC. On ne peut pas changer sept joueurs d’un coup, au risque de perdre le rythme. On a vu ce soir qu'on était frais. On a eu trois jours pour préparer cette rencontre, nous étions prêts. Nous avons fait une très bonne performance, mais cela n’a pas suffi.»

Ses changements ont aussi soulevé des questions, dont l'entrée à la 73e du jeune Malik Sawadogo au poste d'ailier alors qu'il est habitué à jouer derrière, bien avant que Julian von Moos et Jérémy Guillemenot ne fassent leur apparition (85e tous les deux). Là aussi, face à la presse, Thomas Häberli s'est défendu de toute erreur de jugement. Et tout cela sans même parler du «cas Dereck Kutesa», annoncé incertain car malade la veille du match, une information démentie par son agent. Entré à l'heure de jeu, l'ailier a réduit la marque en toute fin de match, bien trop tard.

Des vrais regrets sur cette double confrontation

La frustration genevoise tient là: en temps normal, il n'aurait pu y avoir aucune critique après une élimination face à Braga. Le club portugais est plus riche, plus expérimenté, plus structuré et mieux taillé pour les sommets européens. En un mot, il est plus fort. Mais la vérité est que cette équipe portugaise n'était pas au mieux sur les sept derniers jours et qu'en jouant bien le coup, en étant efficace et en faisant les bons choix, Servette aurait pu passer. Cela n'a pas été le cas et Thomas Häberli ne peut pas échapper à la critique, légitime, sur la façon dont s'est déroulée cette double confrontation.

Dereck Kutesa est l'homme en forme du début de saison du Servette FC en Super League. Mais en Europa League, il a commencé deux fois sur le banc.

Maintenant que cette double confrontation face à Braga est derrière, pense-t-il son équipe capable de battre Chelsea et sa pléiade de stars (Cole Palmer, Enzo Fernandez, Raheem Sterling, Christopher Nkunku…)? Il ne cherche pas à rendre son équipe plus belle qu’elle ne l’est. «Chelsea, c’est encore plus fort que Braga, il n’y a aucun doute», répond Thomas Häberli.

La chance de Servette? Pendant que les Grenat se déplaceront à Bernex dimanche, les Londoniens affronteront eux… Manchester City en ouverture de la Premier League! Ils seront donc pleinement concentrés d’ici-là sur cette échéance et nul doute que Servette arrive bien loin derrière dans leur ordre de priorité. Le risque de prendre les Genevois de haut existe et Servette rêve, en secret, de punir tout excès d’arrogance éventuel. Et si la chance des Grenat était justement de n’en avoir aucune aux yeux du grand public et des spécialistes?

Jérémy Frick: «On a vu beaucoup de choses dans le football»

Jérémy Frick veut y croire… mais pas trop. «Le grand favori, c’est Chelsea. Mais ces deux matches sont encore à jouer… On a vu beaucoup de choses dans le football. Il faudra montrer que nous sommes prêts au combat.» Et, peut-être, ramener un résultat qui maintienne Servette en vie avant le match retour, afin que celui-ci ait de l’intérêt au moins au coup d’envoi.

La plus belle note d’optimisme est finalement venue de Carlos Carvalhal, le nouvel entraîneur de Braga, lequel, beau joueur, a félicité Servette pour son match du soir. «Ils nous ont posé des problèmes, c’est une belle équipe. Nous avons mérité notre victoire, mais Servette a été un très bon adversaire, qui a très bien débuté le match. S’ils peuvent éliminer Chelsea? L’an dernier, ils ont rivalisé avec Rome en Europa League, non? Donc ils peuvent le faire.» Des paroles gentilles et encourageantes, qui oublient toutefois que si Servette a effectivement accroché l’AS Roma à Genève (1-1), le SFC a aussi perdu 4-0 à l’Olimpico.

Renato Veiga ne sait pas comment battre Servette

Une autre (maigre) note d’optimisme pour finir? Renato Veiga, l’une des recrues estivales du Chelsea FC, ne pourra pas apprendre à ses nouveaux coéquipiers comment battre le Servette FC, puisqu’il a perdu les deux matches auxquels il a pris part la saison dernière avec le FC Bâle. Mais pas sûr que cela ait une grande influence sur le résultat final...