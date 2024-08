Servette impuissant face à Braga

Enzo Crivelli tente de faire parler sa force physique face à Adrian Marin. Sans succès.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Comme à l'aller, jeudi dernier dans le Minho, Servette a démarré fort face à Braga ce jeudi au Stade de Genève. Mais comme au Portugal, les Grenat n'ont pas marqué durant leur temps fort et ils en ont été punis par une équipe de Braga absolument pas géniale, mais clinique. Le haut niveau européen requiert de l'efficacité et Servette n'en a pas eu lors de cette double confrontation la terminant avec pas mal de regrets au final. Braga était le grand favori, mais les Portugais ne sont pas en grande forme et un meilleur SFC aurait pu en profiter. Cela n'a pas été le cas et voilà les Genevois éliminés de l'Europa League et obligés d'éliminer Chelsea pour disputer la Conference League. Autant dire que rien ne sera simple, avec un match aller dans sept jours déjà à Stamford Bridge.

Un gros début de match grenat

Servette s'est donc incliné face à Braga ce jeudi à Genève, malgré un début de match furieux et dominateur, devant plus de 15'000 spectateurs. Sans Miroslav Stevanovic, touché face à Bâle et pas en état de débuter, sans Dereck Kutesa (entré à la 62e), mais avec Alexis Antunes, les Grenat ont été conquérants en début de partie, mais ont baissé de pied au fur et à mesure que Braga entrait dans son match. La sortie de Joao Moutinho, blessé, dès la 17e minute n' a pas perturbé les Portugais et l'ouverture du score, cruelle, n'est pas sortie tout à fait de nulle part.

Il a donc fallu attendre le 15 août, et son sixième match européen de l'année, pour que Jérémy Frick encaisse un but sur la grande scène continentale. Le coupable s'appelle Amine El Ouazzani et il a frappé dans les arrêts de jeu de la première période alors que neuf secondes avant, Servette se trouvait encore avec le ballon dans la surface de réparation portugaise... Un but évitable, frustrant, d'autant plus juste avant la pause.

Servette est revenu fort des vestiaires et a pris le meilleur sur Braga, comme en début de match, sans concrétiser là non plus. La plus belle possibilité est survenue à la 53e après une belle action initiée par Timothé Cognat côté gauche. David Douline a pu centrer fort à ras de terre, mais Théo Magnin, seul face au but, s'est fait subtiliser le ballon par.... Enzo Crivelli! L'avant-centre a manqué de lucidité sur ce coup-là et, sans le savoir encore, Servette avait laissé passer sa chance.

Le pari de Thomas Häberli a été perdant

Roberto Fernandez, à peine entré en jeu, a en effet doublé la mise à la 69e et dès lors, malgré toute la bonne volonté genevoise et la réduction du score de Dereck Kutesa au tout début des arrêts de jeu, la qualification était envolée. Braga peut donc se préparer à affronter le Rapid Vienne pour une place en Europa League. Les Genevois, eux, vont donc devoir vite évacuer la frustration et Thomas Häberli n'échappera pas à la critique pour sa gestion de cette double confrontation et, surtout, pour la manière dont il a décidé de ne pas faire tourner son effectif face au FC Bâle entre ces deux matches. La défaite 6-0 est une chose, mais l'entraîneur du SFC regrettera sans doute de ne pas avoir reposé ses cadres, tant ses joueurs sont apparus fatigués, et avec des crampes, en fin de match à Braga. Leur avoir demandé d'enchaîner trois matches en sept jours, encore plus avec la chaleur ressentie au Portugal, était un pari risqué et il s'est révélé perdant sur toute la ligne.

Ce dimanche, les Genevois ont la chance d'avoir un très court déplacement à effectuer puisqu'ils vont affronter Signal Bernex au premier tour de la Coupe de Suisse. Il sera ensuite temps de penser à Chelsea... mais dans les faits, il faut déjà y penser avant, au moment de composer l'équipe qui sera chargée de qualifier le SFC pour le deuxième tour. Histoire de ne pas refaire la même erreur que face au FC Bâle, tant une équipe fatiguée n'aura aucune chance de survivre à ce qui l'attend à Stamford Bridge.