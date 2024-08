Un Servette de format européen tient tête à Braga

Bradley Mazikou a très bien défendu face à Roger Fernandes, le joyau de 18 ans du Sporting Braga.

Les supporters et le staff du Servette FC avaient-ils déjà regardé comment se rendre à Londres le 22 août, dans la perspective d'y affronter Chelsea? Si oui, ils seraient peut-être bien inspirés d'aller faire un tour sur les offres disponibles pour rallier Vienne et y défier le Rapid (vainqueur 0-1 à Trabzon), tant la prestation grenat a été épatante ce jeudi à Braga.

Les Genevois, qui avaient toutes les raisons de craindre le club portugais, supérieur sur le papier, ont regardé leur adversaire droit dans les yeux et auraient largement pu prétendre aborder le match retour avec un score encore plus favorable que ce 0-0 qui leur autorise tous les espoirs de qualification, et donc d'éviter Chelsea, surtout au vu de leur prestation en première période.

Un résultat à ne pas sous-estimer

Il ne faut surtout pas minimiser ce résultat, acquis au bout de huit minutes d'arrêts de jeu en seconde période, en doutant de la valeur de Braga. Le club portugais vient de passer un 7-0 à son dernier adversaire européen, le Maccabi Petah Tikva, et, ce jeudi, le FC Zurich s'est incliné 0-3 au Letzigrund face au Vitoria Guimaraes, club voisin de ce Sporting et au niveau relativement proche, puisque Braga a terminé cinq points devant lors du dernier championnat du Portugal. Disons-le clairement: Servette a été très bon ce jeudi, prouvant une fois de plus qu'il avait le format européen et savait voyager.

Cela ne veut bien sûr pas dire que le match retour sera une formalité jeudi prochain à la Praille, surtout pas, et Braga reste le favori de cette double confrontation, mais il l'est tout de même largement moins après ce match aller qu'avant, ce qui est déjà une très bonne nouvelle.

Enzo Crivelli a une fois de plus été très costaud en pointe ce jeudi.

De manière très surprenante, de prime abord, Thomas Häberli avait décidé de se priver au coup d'envoi de son meilleur élément offensif des dernières semaines en la personne de Dereck Kutesa. L'objectif: renforcer le milieu de terrain, le royaume de Ricardo Horta, José Moutinho et Rodrigo Zalazar, trois sacrés footballeurs.

Le coach grenat a donc décidé de titulariser David Douline à côté de Gaël Ondoua, les deux hommes formant un double pivot très solide devant la charnière composée de Steve Rouiller et de Yoan Séverin, comme attendu. Ce carré avait de l'allure et Timo Cognat faisait figure d'homme un peu plus libre, servant de relais entre ce bloc défensif et le trio d'attaque composé de Miroslav Stevanovic, qui n'a pas oublié de défendre sur son côté droit, d'Alexis Antunes et d'Enzo Crivelli. Les deux derniers cités ont notamment été largement à la hauteur de l'événement. Le numéro 10 a épaté le public portugais grâce à sa technique soyeuse et à sa vision du jeu, se faisant une belle publicité sur la scène européenne ce jeudi, tandis que l'avant-centre, comme toujours, a mis un impact physique dont la charnière portugaise se rappellera d'ici à jeudi prochain.

Servette démarre très fort

Cette formation plus solide que d'habitude côté genevois a-t-elle surpris Braga? En tout cas, Servette a été très largement la meilleure équipe sur le terrain durant les 40 premières minutes, dominant son adversaire dans tous les secteurs de jeu. Alexis Antunes a envoyé un bon tir à la 5e, détourné en corner par le gardien Matheus, Enzo Crivelli a placé une volée de peu à côté après une belle combinaison sur touche (!) à la 28e et Timo Cognat et Miroslav Stevanovic se sont eux aussi montrés dangereux.

Du côté de Braga avant la pause? Rien

Du côté de Braga et de ses ailiers supersoniques Roger Fernandes et Bruma? Rien. Ou très peu. Servette était bien en place, défendait avec discipline et application et bouchait tous les espaces. Braga était étouffé, surpris, et seules les cinq dernières minutes de la première période, et encore, ont montré pourquoi les Guerriers du Minho étaient une équipe de référence en Europe.

Servette, d'ailleurs, a moins dominé la deuxième période, acceptant la domination de Braga, mais se montrant extrêmement solide et prêt à profiter de chaque occasion de contre. Afin d'amener un peu de profondeur, Thomas Häberli faisait entrer Dereck Kutesa pour Enzo Crivelli (67e), et le SFC continuait à bien défendre. Il y a eu quelques frayeurs, tout de même, mais Jérémy Frick, titulaire comme promis, était très attentif pour intervenir à deux reprises dans un très court laps de temps à la 75e.

Alexis Antunes, le meilleur homme sur le terrain en première période

Thomas Häberli, en fin de match, a voulu boucler son côté gauche en faisant entrer Théo Magnin à la 77e pour Alexis Antunes, le meilleur homme sur le terrain en première période. Une décision là encore gagnante, Servette gérant très tranquillement la fin de match et allant chercher ce 0-0 qui le maintient largement en vie dans cette double confrontation et devrait convaincre le public genevois de remplir la Praille jeudi prochain pour pousser son équipe à l'exploit et l'envoyer à Vienne plutôt qu'à Londres une semaine plus tard.