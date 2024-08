Steve Rouiller: «Que les hostilités commencent!»

Steve Rouiller et le Servette FC s'attendent à un très bon SC Braga ce jeudi à 21h30, heure suisse.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Servette est bien arrivé à Braga ce mercredi et a pu découvrir le si atypique, et si beau, stade municipal, taillé dans la roche. Les Genevois se sont entraînés dans ce décor désormais connu de toutes les grandes écuries européennes, qui a accueilli bon nombre de rencontres de haut niveau.

«On les a vus en Champions League la saison dernière, ils ont l'expérience des rencontres de Coupe d'Europe», a relevé Steve Rouiller, quelques minutes avant de découvrir ce terrain, puisqu'il venait de quitter le FC Sion lorsque celui-ci a bien failli créer l'exploit en 2016 ici-même à Braga. Battus 2-1 à l'aller à Tourbillon, les Valaisans avaient tenu le 2-2 au retour et Vincent Rüfli avait tiré sur la latte à la dernière minute... Depuis, le SC Braga a bien grandi, et, Steve Rouiller, l'a relevé, a disputé la Champions League la saison dernière, finissant troisième d'un groupe comprenant le Real Madrid, Napoli et l'Union Berlin.

Pour Thomas Häberli, Braga est favori

Thomas Häberli ne cherche d'ailleurs pas à cacher la vérité: le favori de cette double confrontation est le club portugais, assure l'entraîneur du Servette FC. «Ce sera un match compliqué, tant Braga dispose de joueurs de qualité. Ils sont techniquement très intéressants et ce sera à nous de nous adapter», enchaîne Steve Rouiller, lequel s'attend à des Portugais évoluant à un niveau qui risque de poser des problèmes à Servette.

«C'est sûr qu'il s'agit du genre de match où l'on pourra savoir à quel niveau on se trouve. Il faudra être le plus complet possible, bien compacts, et attendre le bon moment pour perturber cette équipe», enchaîne le défenseur central. Pense-t-il que la belle aventure de la saison dernière, avec des matches bien maîtrisés dans des ambiances parfois très impressionnantes, pourra aider Servette jeudi? En d'autres termes, les Grenat sont-ils plus forts aujourd'hui qu'il y a une année, alors qu'ils plongeaient dans l'inconnu face à Genk au même stade de la saison?

Une expérience européenne qui doit servir

«Je ne sais pas si on est plus forts. Mais ce qui est sûr, je suis d'accord, c'est qu'on a cette expérience de la Coupe d'Europe qui peut et doit nous servir. C'est sûr qu'on aura des moments difficiles face à Braga et c'est là qu'on verra si on est capables de gérer les temps forts et les temps faibles. Notre expérience européenne peut nous apporter quelques certitudes et de la confiance, mais cela ne veut pas dire qu'on fera tout juste ou tout faux. Il faudra jouer en équipe. L'an dernier, on s'est confrontés à des grandes équipes et des grands joueurs, on sait désormais ce que c'est», répond Steve Rouiller. «Ils ont des joueurs techniques, rapides. Ce ne sera pas de tout repos», enchaîne-t-il.

Steve Rouiller a affronté de grands attaquants la saison dernière, dont Romelu Lukaku.

Son entraîneur Thomas Häberli a bien évidemment analysé le Sporting Braga en détail, notamment ses deux matches contre le Maccabi Petah Tikva (2-0 et 5-0) et a vu beaucoup de choses qui peuvent faire peur à son équipe. «Ils ont beaucoup de qualité, c'est sûr.» Le fait que Servette ait déjà bien lancé sa saison, avec quatre matches officiels, peut-il jouer un rôle? «Non, je ne pense pas que ça change beaucoup de choses. Braga en a eu deux, très importants, et ils les ont bien maîtrisés.»

La saison dernière, Servette avait bien réussi les enchaînements de matches tous les trois jours, René Weiler faisant beaucoup tourner son effectif et gérant les temps de jeu. Thomas Häberli va-t-il suivre la même ligne? Peut-être plus tard, si Servette atteint une phase de groupes, mais ce ne devrait pas être le cas ce jeudi. «Le prochain match, c'est Braga. Nous en sommes au début de la saison, ce n'est pas un souci de jouer jeudi et dimanche», répond très honnêtement le coach, qui ne devrait donc pas procéder à un turnover entre Braga et Bâle, ou en tous les cas pas de manière massive.

Jérémy Frick sera titulaire

Le technicien du SFC a cependant confirmé que Jérémy Frick serait titulaire. «Je dois encore voir l'entraînement pour décider. Mais oui, si tout se passe bien, ce sera le cas. J'ai donné ma parole et je vais la tenir.» Il a cependant botté en touche à la question concernant le style de jeu que le Servette FC allait adopter jeudi. Les Grenat vont-ils regarder Braga dans les yeux ou plutôt miser sur la contre-attaque? «Vous verrez demain», a-t-il répondu dans un sourire.

L'an dernier, la première confrontation européenne de la saison avait tourné à l'avantage du Servette FC face à Genk, avec un Steve Rouiller décisif.

Le mot de la fin? Il est pour Steve Rouiller. «Que les hostilités commencent très vite! On se réjouit!», a lâché le Valaisan en plein milieu de sa conférence de presse, soulignant ainsi à quel point il était heureux de retrouver une scène européenne où il se sent bien. N'a-t-il pas idéalement lancé sa saison, et celle de Servette, voilà douze mois, en marquant face à Genk? Sortir Braga serait un exploit encore plus grand, mais Servette peut le faire.