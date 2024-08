Braga montre beaucoup de respect envers Servette

Ricardo Horta, le très bon capitaine du Sporting Braga.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Ricardo Horta est un capitaine méfiant. «Servette vient de battre Young Boys, une équipe habituée à la Champions League. Et ils ont gagné avec la manière. Je pense que ça veut dire quelque chose», assure le milieu de terrain du Sporting Braga. Le club portugais se situe un bon cran en-dessus du SFC au niveau européen, mais pas question de prendre ce match à la légère du côté du Minho. Fidèles aux valeurs d'humilité et de travail qui symbolisent cette région du nord du Portugal, les joueurs et le staff de Braga ne veulent surtout pas prendre Servette de haut. De loin pas, même.

«Ils ont un milieu de terrain très intéressant et des attaquants rapides. Ce sera un défi bien plus difficile que ce qui nous a attendu au tour précédent», enchaîne Ricardo Horta, en référence à la double confrontation contre le Maccabi Petah Tikva, facilement remportée (2-0 et 5-0). «Servette est indiscutablement supérieur. Nous savons ce que nous devons faire jeudi, c'est à dire attaquer fort et jouer pour gagner, même si Servette a deux matches de plus dans les jambes et sans doute un meilleur rythme», explique le capitaine de Braga, qui ne fait pas mystère de l'intention de son équipe d'aller disputer l'Europa League et rien d'autre. Il n'a échappé à personne à Braga que le perdant de cette double confrontation affrontera Chelsea en Conference League. Le club du Minho n'a pas besoin d'une affiche de prestige, lui qui a affronté le Real Madrid, Napoli et l'Union Berlin en Champions League la saison prochaine et se passerait bien d'affronter les Anglais.

«Notre but est clair: l'Europa League et rien d'autre. Nous voulons gagner les deux matches contre Servette. Et cela passe par gagner ce jeudi, devant nos supporters, pour se mettre en bonne position avant le retour à Genève», appuie Ricardo Horta.

Ricardo Horta et Braga ont affronté le Real Madrid à deux reprises lors de la dernière Champions League, perdant tant dans le Minho qu'en Castille.

Son entraîneur Daniel Sousa est d'accord et se met la pression tout seul avant cette double confrontation, tant le fait de ne participer à aucune compétition européenne serait un échec total pour Braga. «D'une certaine manière, oui. Nous sommes obligés de gagner contre Servette. Cette exigence est inhérente à notre club, à nos infrastructures qui nous offrent la possibilité d'avoir de grands objectifs», avoue le jeune entraîneur (39 ans) de Braga. Mais en disant cela, Daniel Sousa sait bien qu'affronter Servette n'aura rien de simple.

Braga se méfie des coups de pied arrêtés genevois

«Il s'agit d'un club historique en Suisse et leur équipe actuelle est expérimentée. Ils sont difficiles à bouger. Ils ont de la qualité à mi-terrain et ont beaucoup d'internationaux, ils attaquent bien les espaces et sont forts en contre-attaques, mais aussi sur coup de pied arrêtés», analyse Daniel Sousa. Une chose est sûre: Braga ne risque pas de tomber dans le piège du complexe de supériorité.

Et personne n'oublie ici qu'il y a quelques mois, en Europa League, le Sporting s'était incliné face à Qarabag en double confrontation. Le club azéri est un habitué des coupes européennes, c'est vrai, mais n'est pas un adversaire largement supérieur à Servette. En clair: Braga est favori, mais ne peut pas se permettre de ne pas aborder ce match à fond.