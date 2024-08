La Suisse menacée d'un désastre en Coupe d'Europe

La Suisse risque de perdre des places européennes. Si la Super League reste 16e nation européenne, comme elle l'est aujourd'hui, seules quatre équipes seraient qualifiées. YB, Lugano, Servette, Saint-Gall et Zurich doivent récolter des points de toute urgence.

Bientôt plus que quatre équipes?

Bientôt plus que quatre équipes?

1/5 YB, en petite forme, sera-t-il la seule équipe suisse dans une phase de groupes européenne?

Carlo Emanuele Frezza

La Super League est à la croisée des chemins. Il en va de l'avenir européen de nos équipes. Actuellement, cinq clubs suisses sont autorisés à y participer. Le fait que près de la moitié de la ligue puisse rêver d'Europe est formidable. Mais la cinquième place est vacillante.

C'est le classement quinquennal qui détermine le nombre de places européennes attribuées à une ligue. Jusqu'à la saison dernière, la Suisse se trouvait à la 12e place. Et maintenant? Avec 27,275 points, nous sommes tombés à la 16e place provisoire. Cela aurait pour conséquence que, la saison d'après, seules quatre équipes pourraient participer aux compétitions européennes. Des nations comme Israël, la Norvège et le Danemark nous ont déjà dépassés.

Qui suivra YB dans une phase de groupes ?

Il est donc urgent de marquer des points pour le coefficient. Mais ce n'est pas si simple. Seul YB est assuré de participer à une phase de groupes (Champions League ou Europa League). Mais les Bernois, en petite forme, vont-ils accumuler des points d'ici là? En effet, ils devront affronter Galatasaray en playoffs de la Ligue des champions. Un échec pourrait toutefois jouer en notre faveur à moyen terme. YB devrait récolter plus de points en Europa League qu'en C1...

Car dans le pire des cas, qui n'est pas si irréaliste, YB sera la seule équipe suisse dans une phase de groupes européenne! Lugano, Servette, Saint-Gall et Zurich seront tous confrontés au moins une fois à des adversaires redoutables lors de leurs deux derniers matches de qualification.

Servette poissard

Lugano joue jeudi contre le Partizan Belgrade en qualification pour l'Europa League. Si les Bianconeri gagnent, ils affronteront Besiktas, encore plus fort. Au moins, en cas d'échec, la phase de groupe de la Conference League serait assurée. Mais si les Tessinois échouent déjà contre les Serbes, Silkeborg ou La Gantoise les attendront en playoffs de la Conference League. La situation de départ dans ce cas? 50-50.

En revanche, Servette se trouve face à un Everest. Au 3e tour des qualifications pour l'Europa League, les Genevois affronteront Braga. En battant les Portugais, ce qui serait une grande performances, le SFC croiserait la route de Trabzonspor ou du Rapid Vienne. Mais s'il n'y a pas de surprise contre les Portugais, les Genevois enchaîneront contre Chelsea en playoffs de la Conference League! La saison dernière, Servette avait été le club suisse ayant récolté le plus de points pour la Suisse. Cette année, cela risque d'être plus compliqué.

Publicité

La tâche ne sera pas aussi difficile pour Saint-Gall. Au 3e tour de la qualification pour la Conference League, les Brodeurs affronteront Slask Wroclaw. En cas de victoire, l'adversaire sera Trabzonspor ou le Rapid Vienne.

Le FC Bâle comme modèle pour le FC Zurich

Et le FC Zurich? Le tirage au sort difficile l'attend dès le 3e tour des qualifications pour la Conference League avec Vitoria Guimaraes. Mais si les Zurichois font comme le FC Bâle lors des qualifications pour la Ligue des champions 2008/09 et battent les Portugais, ils affronteront le Botev Plovdiv (Bulgarie) ou Mostar (Bosnie). Cela devrait être déjà être plus faisable.