Braga, du talent à tous les postes

Club exemplaire et travaillant très intelligent, le Sporting Braga multiplie les bons coups durant chaque mercato. Le club du Minho sait également très bien vendre et relancer des joueurs à fort potentiel. Le prochain joyau à émerger? Roger Fernandes, ailier de 18 ans.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Bien sûr, Braga ne possède que des joueurs de qualité et, à l'heure d'analyser en profondeur l'effectif des Guerriers du Minho, la tentation est grande de présenter chaque individualité dans le détail tant le club portugais sait se montrer redoutable et très avisé sur le marché des transferts.

Braga est une adresse reconnue en Europa pour la qualité de sa formation (et de sa post-formation) et effectue régulièrement des plus-values sur les transferts. Des exemples récents? Vitinha, parti pour plus de 30 millions à Marseille. Trincao, à peu près le même montant, à Barcelone. Rafa Silva pour 16 millions à Benfica. Rodrigo Gomes, 15 millions à Wolverhampton. David Carmo, 20 millions à Porto. Et la liste n'est vraiment pas exhaustive. Les clubs suisses peuvent s'étranger en lisant ces chiffres, qui montre bien à quel point le championnat portugais est un formidable producteur de talents, formant aussi bien des méga-stars qu'une pléiade de joueurs d'excellent niveau, lesquels ne sont parfois même pas internationaux tant le Portugal regorge de joyaux.

Braga en possède d'ailleurs un dans son effectif actuel, Roger Fernandes, lequel risque de faire énormément parler de lui d'ici deux ou trois ans. Keigo Tsunemoto et Bradley Mazikou vont croiser la route de l'ailier de 18 ans ce jeudi soir et peut-être que dans quelques années, les deux hommes seront amenés à donner quelques interviews à son sujet tant son potentiel semble immense. Mais Braga n'est pas qu'une pépinière à jeunes talents, puisque l'effectif comporte aussi des joueurs expérimentés. Voici une sélection, forcément subjective, de cinq joueurs amenés à affronter Servette ce jeudi au Portugal et dans une semaine à la Praille.

1 Roger Fernandes, 18 ans

Ce garçon est affolant. En 38 matches avec Braga, il a déjà marqué sept fois et donné huit passes décisives, alors qu'il vient à peine de fêter ses 18 ans. Arrivé au club à 13 ans, il a effectué ses débuts en première équipe à 15 ans, devenant le plus jeune joueur à débuter, et à marquer, en première division. Il a prolongé son contrat jusqu'en 2028, avec une clause libératoire fixée à 40 millions d'euros. Convaincu qu'il peut et doit encore grandir à Braga, son président vient d'en refuser vingt de la part d'un club dont l'identité n'a pas filtré. Preuve de sa valeur, le Portugal lui demande de patienter avant d'accepter les propositions de la sélection de Guinée-Bissau, tant il pourrait être amené à jouer un rôle en vue avec la Selecçao ces prochaines années. Et ce n'est pas rien, au vu de la concurrence qui règne en attaque au Portugal... Et attention, le jeune homme est en forme, lui qui a grandement participé à l'opération démolition du Maccabi Petah Tikva au tour précédent en Europa League (1 but et 1 assist). Bradley Mazikou et Keigo Tsunemoto n'auront pas le droit au moindre relâchement face au dragster du Minho.

2 Rodrigo Zalazar, 24 ans

L'Uruguayen de 24 ans a un parcours vraiment atypique. Né à Albacete, en Espagne, il a été formé à Malaga avant de signer à l'Eintracht Francfort, qui l'a prêté en Pologne, au Korona Kielce. Il a ensuite continué sa carrière en Allemagne, à Sankt-Pauli et Schalke. Ce milieu de terrain possède donc déjà une expérience intéressante, mais ne s'est jamais installé nulle part. Arrivé à Braga en juin 2023, il a signé pour cinq ans avec l'envie de se poser et d'enfin exploiter l'entier de son potentiel. Il semble sur la bonne voie pour y arriver et Braga a, une fois de plus, flairé le bon coup. Le club portugais l'a acheté pour 5 millions à Schalke et, grâce à ses performances, il en vaut déjà le triple. Agressif, très travailleur, avec un volume de jeu considérable, il est le moteur du milieu de terrain du Sporting. International uruguayen, il sait également se montrer offensif et marque régulièrement. Timothé Cognat aura un sacré client dans sa zone ce jeudi et la semaine prochaine.

Rodrigo Zalazar, un milieu de terrain complet et hargneux.

3 Joao Moutinho, 37 ans

A son âge avancé, il ne court plus aussi vite qu'avant, mais cela n'a de toute façon jamais été sa plus grande qualité. Existe-t-il un joueur plus intelligent sur cette planète? Peut-être, mais ils ne sont pas nombreux. Joao Moutinho présente une particularité épatante: il a fait l'unanimité dans tous les clubs où il est passé, de ses débuts au Sporting jusqu'à ce crépuscule brillant à Braga, en passant par Porto Monaco et Wolverhampton, trois clubs où il a laissé un souvenir lumineux. Joao Moutinho incarne le football dans tout ce qu'il a de plus noble, avec un toucher de balle soyeux et une élégance reconnue par tous. Un dernier chiffre pour terminer? 146 sélections avec le Portugal. Une légende du football.

Joao Moutinho forme une paire complémentaire avec Rodrigo Zalazar à mi-terrain.

4 Bruma, 29 ans

Si Braga a formé beaucoup de très bons joueurs, le club du Minho aime aussi en relancer, à l'image de ce qu'il fait actuellement avec Bruma. L'ailier, originaire de Guinée-Bissau comme Roger Fernandes, peut montrer à son cadet tout ce qu'il ne faut pas faire et les pièges à éviter lorsqu'on est catalogué comme une futur star. Bruma, lors de sa jeunesse au Sporting, était souvent présenté comme le nouveau Cristiano Ronaldo, mais n'a jamais su répondre aux attentes. Sa carrière n'est certes pas honteuse, ni complètement ratée, mais alors que les observateurs lui promettaient le Bayern, l'Inter ou Manchester United, les clubs où il aura le plus joué durant sa carrière ont été pour l'heure Galatasaray, le PSV Eindhoven et Leipzig. Rien de complètement infâmant, on l'a dit, mais le talent de l'ailier aurait pu le porter plus haut. Braga l'a relancé et lui a même permis de retrouver l'équipe nationale portugaise en mars 2024. Attention, cet homme a du talent.

5 Ricardo Horta, 29 ans

Beaucoup de monde, du côté du Portugal, s'attendait à le voir aller à l'Euro cet été, mais Roberto Martinez, qui a beaucoup de choix à faire dans tous les secteurs de jeu, l'a laissé à la maison. «Il a pris sa décision. Je n'ai rien de plus à dire. J'ai tout fait pour y être et ça n'a pas suffi», a évacué Ricardo Horta à quelques heures d'affronter Servette. Cette non-convocation lui a permis de bien travailler cet été et d'être déjà chaud en ce mois d'août. Sa frustration va-t-elle lui servir pour bien lancer sa saison et ne plus laisser le choix à Roberto Martinez? Ce ne serait pas une nouvelle pour Servette, tant ce milieu de terrain très offensif peut être dangereux, soit en position de meneur de jeu, soit en ailier gauche. Il sait tout faire sur un terrain et, surtout, son mental semble fait d'acier. Il a en effet déjà connu des échecs dans sa carrière, lui qui n'a pas été conservé par Benfica, son club de coeur, et s'est planté à Malaga pour sa première expérience à l'étranger. Braga, comme toujours, a flairé le bon coup, l'a récupéré pour rien, l'a retapé et le voilà déjà à... 369 matches pour les Guerriers du Minho, où il a marqué 124 fois et délivré 72 passes décisives! Si Joao Moutinho est une légende du football portugais, Ricardo Horta en est une du Sporting Braga.