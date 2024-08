Servette tremble pour son milieu de terrain avant d'affronter Braga

Miroslav Stevanovic pourra-t-il tenir sa place jeudi face à Braga?

Le «3» du 4-2-3-1 servettien est en danger! De droite à gauche, Miroslav Stevanovic, Alexis Antunes et Dereck Kutesa sont tous trois incertains pour la réception de Braga jeudi (20h30, 0-0 à l'aller), comme l'a dévoilé Thomas Häberli en conférence de presse à la Praille ce mercredi.

Le génie bosnien se remet gentiment d'un tacle violent reçu face à Bâle, tandis qu'Alexis Antunes et Dereck Kutesa, tous deux malades, ne sont pas à 100% de leurs capacités à vingt-quatre heures d'affronter le club du Minho. Un triple coup dur pour Servette, qui prépare ce match retour dans l'incertitude la plus totale en ce qui concerne sa ligne offensive.

Thomas Häberli: «Nous serons frais jeudi»

Servette, qui doit se remettre moralement de la gifle infligée par Bâle dimanche (0-6), n'est donc pas au mieux sur le plan physique non plus, mais Thomas Häberli assure que son groupe sera prêt quoi qu'il arrive. «Nous suivons un programme de régénération normal, de haut niveau. Il n'y a rien que l'on puisse faire mieux dans l'approche de ce match. C'est normal qu'il y ait de la fatigue, mais nous serons frais. Nous avons encore ce mercredi pour monter en puissance. Braga a joué dimanche soir, c'était aussi compliqué pour eux», assure l'entraîneur du SFC, lequel assure qu'il a des solutions pour compenser les absences éventuelles de ces trois joueurs.

Une option, bien sûr, est de reconduire le duo composé de Gaël Ondoua et de David Douline devant la défense, tant les deux hommes ont donné satisfaction jeudi dernier au Portugal. «Ils ont très bien joué et j'espère qu'ils vont faire la même chose demain», a lâché Thomas Häberli, comme pour confirmer que cette paire si efficace à la récupération sera reconduite, avec l'indispensable Timothé Cognat bien sûr. Voilà donc une partie de l'équation résolue.

Comment se passer de l'indispensable Miroslav Stevanovic?

Mais sinon? Comment remplacer Miroslav Stevanovic? «J'ai confiance en tout le monde. Micha est un joueur exceptionnel, difficile à remplacer, c'est sûr. Il a une telle qualité, une telle mentalité... Il attaque, il défend, il fait tout. Je suis très content d'avoir ce joueur dans mon effectif. J'ai joué plusieurs fois contre lui et je sais comme c'est difficile de l'affronter. Je lui ai déjà dit que j'étais heureux de travailler avec lui», a enchaîné Thomas Häberli, qui pourrait être tenté de titulariser Théo Magnin côté droit si le Bosnien manquait à l'appel.

Il n'en reste pas moins que la créativité et la percussion des trois «incertains» sont telles que leur absence pèserait forcément, également et peut-être surtout en cours de rencontre si le résultat est serré comme à l'aller.

Le fait que Braga se soit séparé de son entraîneur entre l'aller et le retour pourrait également représenter un changement majeur. Thomas Häberli le pense en tout cas. «Bien sûr que j'ai regardé leur match de dimanche soir. Une équipe qui change d'entraîneur, c'est une donnée importante. On ne sait pas si le nouveau staff va changer de système, ce qu'il peut apporter dans un temps court comme celui-là. On peut moins anticiper, moins se préparer à ce qui va se passer. Mais on doit pouvoir s'adapter à toutes les circonstances et nous avons des joueurs suffisamment matures pour le faire», explique le technicien.

Les tirs au but? Pas un thème

Thomas Häberli l'assure en outre, il ne pense pas à après-demain et à une éventuelle confrontation face à Chelsea. «Pour moi, il n'y a que Braga, rien d'autre. On a fait quelque chose d'exceptionnel là-bas, mais ça ne suffit pas. On a fait à peine la moitié du chemin», enchaîne celui qui assume ne pas avoir entraîné spécialement les tirs au but. «Nous avons plusieurs joueurs capables de tirer et de faire les choses correctement.»

Jérémy Frick s'attend lui à un Braga plus fort qu'à l'aller. «Ils auront encore plus les crocs. Et ils ont deux matches de plus dans les jambes que par rapport au coup d'envoi de jeudi dernier. On devra se hisser à la hauteur de l'événement, comme on a déjà prouvé être capables de le faire. Braga reste le favori», explique le gardien genevois, tout en assurant que la défaite face à Bâle n'aura aucun impact sur la préparation de la rencontre. «On n'en a même pas parlé dans le vestiaire. C'est une autre compétition, un autre contexte.»

Jérémy Frick est en confiance

Le capitaine du SFC, qui n'a pas encaissé le moindre but depuis cinq matches en Europe (deux fois Ludogorets, deux fois Plzen, une fois Braga), aborde ce match en confiance, lui qui n'était pas sur le terrain dimanche face à Bâle. «Nous avons une belle stabilité défensive, on l'a vu à Braga à l'aller. Le fait de n'avoir pas encaissé de but depuis tout ce temps en Europe me donne confiance, mais c'est toujours un travail collectif. Marquer un but, c'est le travail d'une équipe entière. Réussir un clean-sheet, c'est la même chose.»

À noter que 13'500 billets ont été vendus, un chiffre qui inclut les abonnements. Servette s'attend donc à atteindre la barre des 15'000 spectateurs jeudi et encourage les spectatrices et spectateurs à privilégier les transports en commun pour se rendre à la Praille.