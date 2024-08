Thomas Häberli voit toujours Braga en favori

Thomas Häberli a bien abordé ce match en renforçant son milieu de terrain défensif.

Les 200 supporters du Servette FC à avoir fait le déplacement ce jeudi dans ce si particulier stade de Braga ont été particulièrement séduits, non seulement par la beauté des lieux, mais aussi par la première mi-temps de leur équipe préférée. Dominateurs, les Genevois ont complètement étouffé une équipe de Braga qui ne s'attendait pas à être ainsi bousculée dans ce match aller du troisième tour qualificatif d'Europa League.

Alexis Antunes, Enzo Crivelli, Mirosiav Stevanovic et Timothé Cognat auraient chacun pu, tour à tour, donner l'avantage à Servette, mais aucun de leurs envois n'a pu finir au fond des buts de Matheus. Avec un total de 3 tirs cadrés à 0 à la pause (7-2 au total des tirs), le SFC était non seulement la meilleure équipe sur le terrain, mais aussi la plus dangereuse.

Certes, la deuxième période a été plus compliquée, Braga montrant enfin sa valeur après la pause, sans se montrer non plus extrêmement dangereux pour l'arrière-garde genevoise. Au final, ce 0-0 peut même laisser des regrets aux Grenat, qui auraient sans doute mérité de l'emporter aux points, comme on dit en boxe.

«Voyons ce qui se passe à Genève maintenant!»

Thomas Häberli partage-t-il cette analyse? «C'est vrai que c'était un match serré. Nous avons été mieux que Braga en première période et eux mieux que nous en deuxième. Nous en sommes à la moitié de cette double confrontation. Voyons ce qui va se passer à Genève maintenant!», a commenté l'entraîneur du Servette FC.

Reste la question centrale: a-t-il des regrets? La réponse est non. Un petit non. «On pourrait le penser au vu de la première période, mais il faut aussi voir qui on a en face. Braga peut marquer à tout moment. Ramener un 0-0 de chez eux n'est pas un mauvais résultat, mais ils restent les favoris.»

Ce match nul, couplé à la bonne prestation genevoise, n'a-t-il pas inversé le cours des choses? Là, c'est un non clair, définitif, de la part de l'entraîneur du SFC. «Le deuxième match sera compliqué, rien n'est fait du tout. Braga a un budget de 130 millions, nous pas.»

Un côté gauche un peu plus défensif

Thomas Häberli, en tout cas, a bien abordé cette rencontre sur le plan tactique en «blindant son milieu», titularisant David Douline plutôt que Dereck Kutesa. Il s'est défendu, toutefois, d'avoir changé de système par rapport à la Super League. «Nous jouons toujours avec trois milieux de terrain. Simplement, le côté gauche était un peu plus défensif», a-t-il détaillé. Alexis Antunes, qui évolue d'habitude en position plus axiale, occupait en effet cette position excentrée ce soir, tandis que Dereck Kutesa a été prié de commencer sur le banc.

«Le plan était celui qu'on a suivi, à savoir le faire entrer après 60 minutes. Un joueur comme lui peut décider du sort d'un match. C'était l'idée.» Et c'était bien vu.