Jérémy Frick: «Braga n'attendait peut-être pas ce match de notre part»

Le gardien du Servette FC en est à son cinquième blanchissage européen consécutif! Jérémy Frick est une valeur plus que sûre dans les buts grenat et espère que le 0-0 ramené de Braga va permettre de remplir le Stade de Genève jeudi prochain. Interview, pour Blick.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

La nouvelle campagne européenne du Servette FC a débuté comme la précédente s'est terminée: avec un Jérémy Frick intraitable dans les buts. En cinq rencontres continentales en 2024, l'emblématique gardien genevois du SFC n'a tout simplement encaissé aucun but!

De manière étonnante, tant Servette a largement soutenu la comparaison avec Braga ce jeudi, sa mission portugaise n'a pas été la plus difficile des cinq et il n'a eu à effectuer aucun exploit, contrairement à sa prestation exceptionnelle à Razgrad, où les Grenat lui devaient en grande partie la qualification. Dans le détail, Servette a éliminé Ludogorets (0-0, 1-0) et s'est fait sortir aux tirs au but par le Viktoria Plzen (0-0, 0-0) avant de ramener le 0-0 de Braga ce jeudi. Le dernier but encaissé par Jérémy Frick hors des frontières suisses? le 14 décembre à Prague (4-0) en Europa League.

Blick a pu s'entretenir avec le gardien genevois après la partie de jeudi, dans le sous-sol minéral du stade de Braga. L'occasion d'évoquer le bon match du SFC, mais aussi son statut de «gardien de coupes», tel que l'a défini et officialisé Thomas Häberli.

Jérémy Frick, Servette a livré une première mi-temps admirable. J'irais même jusqu'à dire qu'en tribunes on a été surpris par la façon dont vous avez étouffé cette équipe de Braga...

On a fait une première mi-temps assez bonne, c'est vrai! Je pense qu'on les a cueillis un petit peu à froid, qu'ils n'attendaient peut-être pas ce match de notre part. La deuxième mi-temps a été plus compliquée, ils ont un petit peu accéléré, et on a ressenti beaucoup de fatigue. On a eu six joueurs qui ont eu des crampes! Aussi, peut-être, parce qu'on a donné beaucoup d'énergie en première période. Mais globalement c'était bien.

Il y a même des regrets... C'est fou, non, après un 0-0 à Braga?

Oui, c'est un sentiment de regret, c'est vrai. On se l'est dit dans le vestiaire d'ailleurs.... On a eu plus d'opportunités qu'eux, des grosses opportunités même. Il manquait un petit rien pour marquer ce but et cela aurait peut-être été un peu différent dans leur tête... Mais c'est clair que ce sont eux qui sont sous pression dans cette double confrontation. Donc le travail est fait à moitié, on peut dire.

Ce qui impressionne dans votre entame de match, c'est qu'on a l'impression que vous n'avez montré aucune peur. La saison dernière, en Europe, il y avait toujours un peu de respect dans les premières minutes... Là, vous y êtes allé à fond!

Braga est l'archi-favori du match, on ne va pas se mentir. Eux, ils doivent passer. Nous, on peut passer. C'est toute la différence entre nous. Donc on n'avait pas à se cacher, on y a été sans complexe. On a quand même fait une bonne saison européenne la saison dernière, du coup ça nous a donné de la confiance en nous. C'est vrai qu'on grandit. On est un club qui grandit et qui l'a montré aujourd'hui.

L'expérience européenne, on dit qu'elle ne marque pas de but, mais elle aide tout de même à aborder ce genre de rencontres, non?

Oui. Ce serait mentir de dire que ça n'aide pas.

Vous n'avez vraiment pas envie de jouer contre Chelsea, à voir?

Moi en tout cas je n'ai pas envie! Il y a plein de monde autour de moi qui me dit que ce serait bien de jouer contre Chelsea, mais non, pas moi! Je me contenterai volontiers de Trabzonspor ou du Rapid Vienne.

Qui dit ça autour de vous? Qui veut Chelsea? Pas les joueurs, rassurez-nous?

Non, non, les supporters! L'équipe, elle, veut se qualifier pour l'Europa League. Contre Chelsea, ce serait peut-être un match historique, mais je préfère ne pas le jouer et me qualifier contre Braga.

Sur le plan personnel, comment prenez-vous votre situation? Thomas Häberli a été clair concernant la hiérarchie: Joël Mall en championnat, vous pour les coupes...

Mon état d'esprit, c'est de m'entraîner au maximum pour faire de bonnes performances quand on fait appel à moi. Le coach a décidé ainsi aujourd'hui. Est-ce que je suis satisfait de cette décision? Ce serait mentir que de dire oui. Mais je suis un professionnel et j'accepte les décisions comme tel. Je me suis préparé depuis deux semaines pour ce match contre Braga, tout en me préparant en parallèle pour les matches de championnat. Je suis toujours attentif, toujours prêt. Tout peut aller très vite et c'est ce qui me permet de rester dedans. Ce soir, je crois que j'ai fait la prestation qu'il fallait faire.

La prestation collective de ce soir va-t-elle permettre de remplir le Stade de Genève jeudi?

On en a parlé dans le vestiaire là aussi. J'espère qu'il n'y aura pas l'excuse des vacances, ce serait bien de le remplir, c'est une belle opportunité. On a fait le travail dans ce sens aujourd'hui, et ce serait bien s'avoir un chaudron jeudi prochain, parce qu'on a vu contre Rome à quel point c'est impressionnant Genève quand c'est plein et que ça peut faire du bruit. J'espère au moins qu'on passera la barre des 20'000.