Les problèmes? Quels problèmes?

Comme le football peut aller vite quand même... Dans l'avion qui les ramenait de Braga, les Servettiens avaient des regrets, bien légitimes, concernant le 0-0 qu'ils venaient de déposer dans la soute à bagages. Ils auraient pu gagner dans ce stade creusé dans la roche et ils auraient dû le faire, même, les Genevois, mais ils rentraient du Portugal en confiance, pensant avoir l'ascendant psychologique dans cette rencontre face à des Guerriers du Minho surpris par la qualité de leur jeu et la force physique déployée. Si Braga restait le grand favori au sortir de cette rencontre aller, il l'était tout de même moins qu'avant le match. Bref: Servette est sorti renforcé de son voyage.

Les transferts en période de compétition, quel fléau

Et puis voilà qu'en quatre jours, tout le bénéfice psychologique de ces 90 minutes s'est envolé, par la double conjonction d'une défaite 0-6 à domicile face à Bâle, puis par le psychodrame autour de Dereck Kutesa, annoncé malade, une information démentie par son agent, lequel défend les intérêts de son joueur plutôt que de son club, ce qui est son travail et qui ne plaît pas à tout le monde au vu du timing. On ne jouera pas ici à savoir qui a tort ou qui a raison, mais la problématique de ce mercato qui chevauche des échéances importantes n'est pas propre au Servette FC ni au football suisse. Il faudra peut-être, un jour, que les périodes de mutation soient rétrécies si ce sport veut évoluer dans le bon sens, mais pour l'heure, il faut bien jongler entre les envies de départ d'un joueur, les offres impossibles à refuser et les clubs voulant se débarrasser d'éléments trop payés. Servette, comme les autres, navigue au milieu de tout ça et, cet été, le club grenat a rajouté une donnée: son mercato dépendra, dans le sens des arrivées, de la participation ou non à une phase de groupe européenne.

En clair, si le SFC avait la mauvaise idée de se faire éliminer par Braga ce jeudi, il jouerait à quitte ou double face à Chelsea les deux prochains jeudis, avec le risque de passer tous les suivants devant la télévision. Et donc de disputer le championnat sans renfort. Après les émotions fantastiques vécues l'année dernière, la frustration serait immense et il faudrait blâmer le tirage au sort, sans doute, mais aussi, un peu, la gestion de ces quatre derniers jours.

Pourquoi Thomas Häberli n'a-t-il pas fait récupérer ses joueurs cadres?

Thomas Häberli n'a pas un effectif très garni, la cause est entendue, mais il aurait pu mieux faire, très probablement, face à Bâle. Changer huit joueurs n'aurait eu aucun sens, et de toute façon, il n'a pas huit joueurs supplémentaires dans sa rotation, mais Miroslav Stevanovic, à son âge, aurait pu être préservé, par exemple. Il n'a échappé à personne que six Grenat ont fini avec des crampes dans la touffeur de Braga. Pourquoi, trois jours après, Théo Magnin et Julian von Moos n'ont-ils pas débuté, eux dont la qualité principale est l'énergie, le dynamisme, la débauche d'énergie? Thomas Häberli, osons le mot, a commis une erreur de gestion dans ce match et il a perdu sur toute la ligne, encaissant un 0-6 et fatiguant des joueurs qui auraient été mieux dans un frigo à récupérer. Le fait qu'un défenseur bâlois ait fracassé Miroslav Stevanovic n'est pas de la responsabilité de l'entraîneur du SFC, mais ne pas avoir préservé son génie bosnien avant le premier tournant de la saison l'est à 100%.

Servette aime la difficulté

Alors voilà Servette subitement dans un creux mental, dont il faudra se sortir. La bonne nouvelle: ce groupe a prouvé dans un passé très récent qu'il savait se rire des obstacles et que les affaires extra-sportives n'avaient aucune influence sur ses performances. Le mail non envoyé cet hiver a fait écrire des dizaines d'articles et a provoqué un séisme interne, mais les joueurs n'en ont jamais été impactés et ont réalisé un deuxième tour admirable, allant chercher la troisième place et la Coupe de Suisse, sans oublier d'éliminer Ludogorets. Servette sait faire face à l'adversité et il ne faut pas oublier, à l'heure d'analyser ces quatre derniers jours, que Steve Rouiller et Jérémy Frick n'étaient pas sur le terrain dimanche face à Bâle. Eux sont en confiance, solides en Europe, et ils savent ce qu'il faudra mettre sur le terrain pour éliminer Braga ce jeudi.

Braga n'est pas au mieux non plus

Même si les Portugais ont facilement éliminé le Maccabi Petah Tikva (7-0 sur les deux matches9 au tour précédent, le match aller face à Servette et le bouillon qu'ils ont pris en première mi-temps les a considérablement refroidis, de même que leur match nul dimanche soir contre l?Estrela Amadora. Leur entraîneur Daniel Santos est parti, déjà, et voilà que Carlos Carvalhal sera assis sur le banc ce jeudi à La Praille. Pour les Portugais non plus, le contexte n'est pas optimal, et il y a fort à parier que la rencontre de jeudi se jouera dans les têtes autant que dans les jambes. A ce jeu-là, Servette a prouvé la saison dernière en Europe qu'il était costaud. Alors, le SFC va-t-il sortir Braga et continuer son aventure continentale ce jeudi? Si tel est le cas, Thomas Häberli et ses joueurs pourront s'avancer devant les supporters et la presse en faisant mine de s'interroger: des problèmes? Quels problèmes?