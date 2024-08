Les meilleurs moments de Yann Sommer en équipe nationale

Après l'Euro en Allemagne, la relève sera assurée. Gregor Kobel remplacera Yann Sommer comme numéro 1 entre les poteaux de l'équipe nationale. À l'occasion de la fin de cette ère, revenons sur les plus beaux moments de Yann Sommer avec la Suisse.

Yann Sommer a été félicité comme il se doit après son penalty stoppé face à la France.

Lino Dieterle

Premier match international

Le 30 mai 2012, Ottmar Hitzfeld fait jouer Yann Sommer, qui évolue encore à Bâle, lors d'un match amical contre la Roumanie. Une défaite 1-0, vite oubliée, est le résultat du premier de ses 94 matches internationaux disputés. Le Rhénan ne devient le numéro 1 que deux ans et cinq matchs internationaux plus tard. En tant que gardien titulaire de la Nati, il subit également une défaite à domicile contre l'Angleterre (0-2) lors des qualifications pour l'Euro.

Le jeune Yann Sommer a porté pour la première fois la croix suisse sur la poitrine en 2012, à Lucerne.

Une parade pour l'éternité

Pour les fans de football suisses, le 28 juin 2021 sera à jamais associé au gardien de l'équipe nationale. Cette soirée va marquer les esprits pour de nombreuses années encore. Après les montagnes russes émotionnelles des 120 minutes - de 1-0 à 1-3 puis 3-3 -, Sommer provoque un tremblement de terre dans toute la Suisse. Tout le monde se souvient où il était lorsque le dernier rempart a arrêté le tir au but de Kylian Mbappé pour permettre aux Helvètes d'éliminer la France.

Son meilleur match

Il n'a pas manqué grand-chose pour que le conte de fées de 2021 s'enrichisse d'au moins un chapitre supplémentaire. Quelques jours après avoir fait sensation contre la France, championne du monde en titre, la Suisse affronte l'Espagne en quart de finale de l'Euro 2021, le 2 juillet. Il s'en est fallu de peu pour que les joueurs à croix blanche ne fassent à nouveau sensation, Sommer arrêtant également un penalty lors de ce match. Mais comme trois de ses collègues (Schär, Akanji et Vargas) échouent, la Suisse fait ses adieux à l'Euro 2021 en quart de finale. Avant l'Euro 2024, Sommer considérait sa prestation contre l'Espagne comme son meilleur match en carrière.

En quart de finale de l'Euro, Sommer a réalisé une performance qu'il considère lui-même rétrospectivement comme son meilleur match international.

Son moment face à Jorginho

Sommer met également en échec un maître des penalties. Le 5 septembre 2021, l'Italien Jorginho, avec sa technique particulière qui lui permet de tromper régulièrement les gardiens de but, s'élance à onze mètres. Mais Sommer se joue de lui. Il fait mine de se précipiter vers la droite avec un mouvement de pied, pour ensuite attraper facilement la tentative de Jorginho dans le coin gauche. Le gardien suisse s'installe tellement dans la tête de l'Italien que deux mois plus tard, au match retour, ce dernier balance tout simplement le penalty au-dessus du but. Un tir raté qui aura des conséquences. Alors que la Suisse se qualifie directement pour le Mondial au Qatar, l'Italie a regardé la phase finale de la Coupe du monde à la télévision.

Grâce à sa feinte, Sommer arrête assez facilement un penalty de Jorginho.

Le dernier match en tant que numéro 1

L'élimination à l'Euro fait encore mal aujourd'hui. Car contrairement aux quarts de finale de l'Euro 2021, Sommer n'a pas besoin de jouer son meilleur match contre l'Angleterre pour permettre à la Suisse de jouer les tirs au but. Il ne se distingue qu'une seule fois, lorsqu'il détourne d'un réflexe puissant une frappe lointaine sur le poteau pendant les prolongations. Dans la séance de tirs au but qui suit, Sommer n'a aucune chance et a capitulé à cinq reprises. L'Angleterre se qualifie pour les demi-finales, la Suisse doit rentrer chez elle. Yann Sommer a ainsi disputé son dernier match d'une grande compétition en tant que titulaire.

Lors de son dernier match international, il n'a pas eu de chance lors des tirs au but: Yann Sommer n'a pu que s'incliner face aux tireurs anglais.