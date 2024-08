Didier Tholot: «Un maintien, ça se gagne en partie à domicile»

Didier Tholot prépare déjà le déplacement à Delémont samedi soir.

Promis, la première pensée de Didier Tholot ce dimanche matin au réveil ne sera pas pour la place de leader de Super League de son FC Sion. «Ça ne veut pas dire grand chose après quatre journées», a évacué le technicien, lequel sait bien, de toute façon, qu'il est hautement improbable que son équipe reste en tête au terme de ce dimanche. Qu'importe, l'essentiel est ailleurs: après son succès de samedi face à Winterthour (2-0), le FC Sion compte neuf points après quatre matches, ce qui est un total plus qu'appréciable.

Six buts marqués à Tourbillon, aucun encaissé

«Et ce qui me plaît particulièrement, c'est le message que l'on envoie à tous nos adversaires: il est difficile de venir à Tourbillon. En Super League, on y a marqué six buts en deux matches et on n'en a encaissé aucun. Un maintien, ça se gagne en partie à domicile.» Maintien: le mot est lâché. Aucun risque que Didier Tholot se prenne pour un autre et se mette à parler de top 6, par exemple. D'autres s'en chargeront à sa place bien assez vite...

Alors, Tourbillon va-t-il redevenir une forteresse, selon l'expression consacrée et le cliché souvent utilisé? En tout cas, une statistique est assez parlante: lors de la saison 2022/23, celle de la relégation, les Valaisans avaient marqué 10 points à domicile sur toute la saison. Ils ont donc déjà dépassé la moitié de ce total alors que le mois d'août vient à peine de commencer! En battant Lausanne (4-0), puis Winterthour (2-0), Sion a d'ailleurs déjà gagné autant de matches cette saison que lors de l'entier de l'infâme avant-dernière!

La stabilité, une valeur importante

«Je suis lucide. On aura des trous d'air cette saison, comme on en a eu à Lucerne. Mais ce n'est pas parce que tu es moins bon une fois que tu dois tout changer», a enchaîné Didier Tholot, auquel son équipe a donné raison, comme très souvent. Appliqués, déterminés, disciplinés, les Valaisans ont réalisé un match très sérieux face à Winterthour, n'ayant jamais été mis en danger au cours d'une partie à sens unique.

Le kop valaisan appelle Didier Tholot quasiment après chaque rencontre pour lui crier son amour.

S'il a effectué deux changements à la pause, sortant Théo Bouchlarhem et Théo Berdayes, Didier Tholot assure qu'il ne s'agissait pas d'une punition pour ces deux joueurs. «Non, je ne les ai pas sortis parce qu'ils faisaient un mauvais match. Mais les ailiers sont ceux qui font le plus d'efforts et, avec cette chaleur, ma volonté était de partager le temps de jeu sur les côtés», a expliqué l'entraîneur du FC Sion. Son inspiration a d'ailleurs été gagnante puisque Cristian Souza, en particulier, a effectué une très bonne entrée. Et c'est d'ailleurs son corner de la 50e pour Joël Schmied qui a permis aux Sédunois d'ouvrir le score.

«On marque sur coup de pied arrêté, c'est très bien. C'était un match compliqué pour deux choses. D'abord, la chaleur étouffante, difficile à encaisser pour les organismes. C'était difficile de trouver de la vitesse et du mouvement. Et puis, Winterthour défendait bien, avec un bloc bas. L'ouverture du score nous a aidé. L'expulsion aussi», admet Didier Tholot, en référence au carton rouge reçu par Antoine Baroan pour une tape à la tête sur Kevin Bua, dans la foulée du 1-0.

Deux jours de congé entiers pour les joueurs

«On aurait pu mettre plus d'intensité pour plier le match, mais avec la chaleur, je ne peux pas en vouloir aux joueurs. On a quand même réussi à mettre ce 2-0 en fin de match. Bien sûr, on aurait pu marquer plus vite, on a eu les occasions pour en début de match, mais globalement c'était bien», assure le coach, lequel, généreux, va donner deux jours de congé entiers à ses joueurs.

«On reprendra mardi matin, confirme l'ancien attaquant des Girondins. C'est important de recharger les batteries, surtout avec la chaleur. C'est difficile de travailler convenablement, on ne peut pas doubler les séances tellement c'est éprouvant. Même le matin, il fait très chaud.»

Delémont, un adversaire pris très au sérieux

Il faudra pourtant bien se remettre au travail et monter en puissance pour s'en aller défier Delémont samedi soir dans le Jura en Coupe de Suisse. «Evidemment qu'on va prendre ce match très au sérieux. On a déjà envoyé quelqu'un pour les visionner contre Bienne la semaine dernière et aussi ce soir.» Didier Tholot est infaillible. Ce coach a-t-il seulement un défaut? Si oui, personne ne l'a encore trouvé.