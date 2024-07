Didier Tholot a fixé la hiérarchie des gardiens

A 24 ans, Timothy Fayulu se voit confier une belle responsabilité, dans la continuité de la saison précédente.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Didier Tholot ne s'en cache pas, son duo de gardiens est de très haut niveau. «J'ai un choix royal», se réjouit l'entraîneur du FC Sion à deux jours du retour du club valaisan en Super League.

D'un côté, Timothy Fayulu, international congolais de 24 ans. De l'autre, Heinz Lindner, international autrichien dix ans plus âgé, de retour de prêt à l'Union Saint-Gilloise et d'une participation à l'Euro. Le technicien du FC Sion va-t-il miser sur la jeunesse ou sur l'expérience? Va-t-il instaurer une concurrence entre les deux hommes? Il a répondu très clairement ce vendredi à Riddes, deux jours avant d'aller défier le champion YB (dimanche à 14h15) au Wankdorf.

«Pour moi c'est très clair, je ne change pas d'un iota. Aujourd'hui, c'est Timo qui est numéro 1», a-t-il répondu sans aucune ambigüité. Titulaire la saison dernière en Challenge League, Timothy Fayulu a donc gagné le droit d'enchaîner, sans devoir craindre de retourner s'asseoir sur le banc à la première boulette.

Deux gardiens avec une très bonne mentalité

«Heinz est revenu et a encore une année de contrat. C'est quelqu'un qui a une très très bonne mentalité. Alors oui, le choix est royal parce que j'ai Timo qui a fait une très bonne saison et a battu tous les records de blanchissage, même s'il n'était pas tout seul. Et en cas de blessure, en cas de coup dur, j'ai Heinz qui vient de participer à l'Euro. Pour un entraîneur, c'est tout bénéf, avec deux gardiens ayant une mentalité au top», a ajouté Didier Tholot.

Auteur de 19 blanchissages en 36 matches de Challenge League, un total très appréciable, Timothy Fayulu a marqué les esprits la saison dernière et pris encore une dimension nouvelle dans le leadership et la communication avec sa défense. Ses performances ont été remarquées y compris à l'étranger, une rumeur prêtant même un intérêt appuyé de Stoke City pour lui. Didier Tholot a-t-il été inquiet de le perdre? «Non. Tout d'abord, il n'y a pas eu grand chose. Et puis, je pense que Timo peut devenir un très grand gardien, mais qu'il ne faut pas brûler les étapes non plus.» Un message clair: qu'il fasse une excellente saison en Super League et sa cote grimpera encore.

Heinz Lindner vient de participer à l'Euro, sans entrer en jeu toutefois.

En ce qui concerne le début de championnat, et ce match à Berne dimanche, le FC Sion l'aborde fort d'une préparation très intense, mais pas épargné par des petits soucis physiques. Le capitaine Reto Ziegler, notamment, devrait manquer à l'appel. «Il n'a pas joué le deuxième match de préparation parce qu'il avait une toute petite douleur derrière la cuisse. Et le jour du match contre Yverdon, il a ressenti une douleur à l'adducteur qui est différente. Donc aujourd'hui, il n'est pas à 100% de ses possibilités pour pouvoir jouer dimanche.» Autre élément important du collectif valaisan, Kevin Bua a lui aussi eu une préparation tronquée.

Publicité

Qui sera capitaine ce dimanche?

«Kevin a lui eu une grosse blessure et la cicatrice le gêne encore, mais c'est logique, il faut l'assouplir. Il n'y a pas de risque de blessure, mais il y a une petite douleur, qui nous a obligés à le ménager. J'aurais aimé qu'il puisse jouer un peu plus durant cette préparation, mais aujourd'hui, Kevin va très très bien. Et il sera dans le groupe pour YB», révèle Didier Tholot, qui devra faire un choix pour le brassard ce dimanche en l'absence de Reto Ziegler.

Le choix se portera soit sur Joël Schmied, soit sur Numa Lavanchy, a-t-il confié. Les deux seraient légitimes dans son esprit, mais le technicien donne un «petit avantage» à Joël Schmied en raison des nouvelles directives arbitrales, qui n'autorisent que le capitaine à parler avec l'arbitre. «J'imagine que s'il se passe quelque chose sur le côté gauche, un latéral droit doit traverser tout le terrain...» Il semble dès lors logique, au vu de cette déclaration, que le capitaine dimanche soit le défenseur central.

Si le mercato du FC Sion n'est pas terminé, il a été très calme pour l'instant. Il faudra sans doute étoffer un peu le contingent, mais, pour l'heure, c'est avec les joueurs à disposition qu'il faudra tenter d'aller gagner à Berne. Et, offensivement, Didier Tholot a des choix à faire.

«Ce n'est pas un souci, notre effectif a de la variété», a-t-il assuré, avant de donner une qualité forte de chacun de ses joueurs offensifs. «J'ai de la vitesse avec Cristian Souza, j'ai un pied rentrant et une grosse frappe de balle avec Liam Chipperfield, j'ai un joueur intelligent entre les lignes qui est Théo Berdayes, j'ai Théo Bouchlarhem qui est plutôt explosif, j'ai Georgi Rusev qui est malin, j'ai Ilyas Chouaref qui est provocateur, j'ai Dejan Djokic qui va vite et j'ai Dejan Sorgic qui est capable de fixer la défense», a-t-il détaillé. «Cela fait pas mal de joueurs, mais avec des profils différents, ce qui est intéressant pour un entraîneur», s'est-il réjoui.

Publicité

La jeunesse de Dejan Djokic, un atout pour le début de saison

Pour ce qui est du poste d'avant-centre, Dejan Djokic (23 ans), arrivé cet été de Vaduz, a plus joué durant cette préparation que Dejan Sorgic (34 ans), l'indiscutable et très apprécié titulaire du poste la saison dernière. Didier Tholot en a donné les raisons en toute transparence. «Il y a l'âge, déjà. Nous avons eu une préparation intense et on se souvient que l'an passé, Dejan Sorgic avait eu du mal à la digérer parce qu'on était obligés de lui donner du temps de jeu, parce qu'on n'avait personne d'autre. Aujourd'hui, on va essayer de faire en sorte d'avoir les deux le plus performants possible sur toute la durée de la saison. Je pense qu'aujourd'hui, par rapport à sa jeunesse, par rapport à cette préparation, Dejan Djokic a peut-être un petit avantage sur Dejan Sorgic, mais ça reste la première journée.»

Au fait, dans quel état d'esprit le FC Sion l'aborde-t-il, ce déplacement au Wankdorf? «Comme tous les autres matches. On y va pour gagner. On ne va pas gagner tous les matches cette saison, mais on va tous les aborder pour prendre les trois points», promet Didier Tholot.