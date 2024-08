Steve von Bergen: «Ces parties permettent de reprendre confiance»

Steve von Bergen

Young Boys tient enfin sa première victoire de la saison. Il aura fallu attendre la sixième rencontre du nouvel entraîneur Patrick Rahmen pour voir les Bernois enfin lever les bras à l'issue du coup de sifflet final.

Ce succès, il a été, logiquement et largement, acquis face au FC Printse-Nendaz, au premier tour de la Coupe de Suisse. «Le travail a été fait. Nous sommes venus avec la bonne mentalité, nous sommes bien entrés dans le match», estime Steve von Bergen. Et c'est le cas de le dire puisqu'il n'a fallu que 34 secondes à Darian Males pour mettre YB sur la voie du succès.

Festival offensif des Bernois

L'ailier bernois, décevant depuis son arrivée dans la capitale l'été dernier, s'est fait l'auteur d'un doublé qui pourrait lui faire du bien. Cedric Itten et Alan Virginius ont, eux, chacun inscrit un triplé, alors que le Fribourgeois Théo Golliard a marqué un but et Maxime Quartier un autogoal pour sceller le score à 0-10. «Mission accomplie», ajoute le directeur sportif qui a tenu à féliciter le club valaisan pour son organisation, lui qui a donné son accord pour jouer aux Grangettes malgré ses défauts.

«Pour être honnête, je connaissais la station de Nendaz, mais pas le terrain. Sur internet, j'ai rapidement vu qu'il y en avait deux et il a ensuite fallu savoir s'il était praticable. Cela a vite été réglé après une bonne discussion avec le président Grégory Lathion. La magie de la Coupe, c'est de voir le grand se déplacer chez le petit.»

«Cela a été une fête totalement réussie»

Et comme le promettait le président nendard, YB a très bien été accueilli. «Cela a été une fête totalement réussie, avec plus de 3000 spectateurs, se réjouit le dirigeant bernois. Tout cela demande une organisation assez incroyable, donc grand coup de chapeau à tous les gens impliqués: le comité, les bénévoles. Tu ne peux pas t'en sortir seul. Nous sommes très contents que cela ait pu se faire ici. C'est agréable de changer un peu de décor.»

YB va d'ailleurs très vite retourner à sa réalité, puisqu'il accueille mercredi, dans un Wankdorf probablement comble, Galatasaray en barrage aller pour la prestigieuse et très lucrative Ligue des champions. «Nous sommes conscients que cela sera un gros challenge pour nous. Nous aurons besoin de deux matches de top niveau pour pouvoir passer contre cet adversaire-là. Et je pense que nous avons eu aujourd'hui une bonne préparation pour cela. Dès demain matin, nous nous tournons vers Galatasaray.»

Itten remarque, Virginius ouvre son compteur avec YB

Le directeur sportif bernois se réjouit dans cette optique que ses joueurs offensifs aient pu retrouver quelques automatismes et de l'assurance aux Grangettes. «Pour un attaquant, cela fait toujours du bien de marquer des buts, peu importe l'adversaire. Retrouver des sensations, sa connexion avec ses coéquipiers, c'est important. C'était le cas aujourd'hui où nous avons des joueurs qui ont marqué leur premier but pour YB et d'autres qui ont remarqué après une longue période. On arrive à reprendre un petit peu confiance dans ces matches.»

Cette rencontre de Coupe n'a donc fait que des heureux, laissant d'un côté des joueurs qui en garderont un souvenir impérissable, et de l'autre une équipe qui a pu reprendre quelque peu confiance.