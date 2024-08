Delémont doit se servir de la Coupe pour grandir

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

En l'espace d'une année, les SR Delémont ont accueilli quatre équipes de Super League à la Blancherie en Coupe de Suisse. Le bilan est excellent: deux victoires face à Lucerne et Saint-Gall et deux courtes défaites contre Servette et Sion, ce samedi aux tirs au but. «On a de la qualité, ce n'est pas du hasard. Etre à la hauteur quatre fois face à des équipes de Super League, c'est le résultat d'un travail, ce n'est pas anecdotique. On met des choses en place depuis un moment, on progresse. Même si aujourd'hui, clairement, c'est la déception qui prédomine», assure Anthony Sirufo, l'entraîneur de cette épatante équipe jurassienne, aussi forte individuellement que collectivement.

Des lions en Coupe

Ce qui est encore plus étonnant, peut-être, c'est que Delémont se hisse durant 90 ou 120 minutes à la hauteur des meilleures équipes du pays... mais n'arrive pas à battre leurs équipes réserves en championnat, ou en tous les cas pas tout le temps. Ainsi, les Jurassiens en sont à deux défaites en deux matches de Promotion League cette saison, ce qui agace tout de même un peu leur entraîneur.

Anthony Sirufo exulte: Delémont vient d'ouvrir la marque grâce à un coup de tête de Matthew Mäder.

«On a mal été payés en championnat en ce début de saison, c'est vrai, mais on savait qu'on pouvait faire mieux. Aujourd'hui, on a emmené Sion jusqu'au bout du bout, aux tirs au but. On est fiers de ce qu'on a montré, on a fait honneur à notre écusson, mais on est éliminés quand même. On doit revenir sur terre et se concentrer sur le championnat. Et là, il faudra mettre la même intensité que ce soir si on veut être dominants...», met-il déjà la pression à ses joueurs.

Cinquièmes la saison dernière

Comment cette équipe capable de se sublimer face à des équipes de Super League peut-elle être autant irrégulière en championnat? Le tableau ne doit pas être noirci à outrance, vu que les Jurassiens ont tout de même terminé cinquièmes de l'exigeant championnat de Promotion League la saison dernière, mais le niveau qu'ils arrivent à afficher en Coupe devrait leur permette de jouer la montée s'ils arrivaient à se montrer plus réguliers.

«On est 6 ou 7 à pouvoir accéder à la Challenge League dans ce championnat où il n'y a qu'un promu. Un jour, on sera récompensés», assure Anthony Sirufo. Les 4380 spectateurs ont eux apprécié le spectacle ce samedi et s'ils ne seront pas aussi nombreux lors des prochaines échéances de Promotion League, il est évident qu'un engouement est en train de renaître autour de ces SRD et que ce club historique du football suisse a toute la légitimité requise, ainsi que le potentiel de spectateurs, pour retrouver le football professionnel au plus vite.

Voilà depuis 2012 et la réforme du football professionnel en Suisse, laquelle a conduit à une réduction du nombre d'équipes en Challenge League, que les SR Delémont ont toujours évolué en Promotion League ou en 1re ligue. Les voir retrouver le monde professionnel serait une belle histoire, qui profiterait à tout un canton, sevré de football de haut niveau depuis trop de temps. Avec Anthony Sirufo, les SRD ont sans doute trouvé l'homme capable de faire revivre la flamme du professionnalisme dans le Jura, mais le chemin est encore long, la route escarpée.

Publicité

Didier Tholot s'était préparé

Vainqueur ce samedi, mais comme toujours très humble, Didier Tholot avait conscience que son équipe n'avait pas de quoi être trop fière. «Je tiens à féliciter Delémont, ses joueurs et son entraîneur, qui a fait de l'excellent boulot ce soir», a commencé par dire l'entraîneur du FC Sion, lequel n'a pas été surpris par la qualité du collectif jurassien ni par ses individualités. «On les avait supervisés, on s'était préparés. On savait qu'ils avaient un joueur à mi-terrain, Martin François, capable de renverser le jeu. On était au courant qu'ils avaient un duo d'attaquants très mobiles et la sortie sur blessure de l'un d'eux nous a fait du bien. Leur latéral droit est très offensif et Dramane Sissoko, devant, on le connaît depuis Bulle, c'est un joueur qui peut garder les ballons et faire mal.»

L'entraîneur du FC Sion, heureux de sortir de ce qu'il a lui-même appelé «un piège», relevait que Delémont n'avait de loin pas fait que se défendre. «Ils nous sont rentrés dedans. Ils ont été très bons physiquement, mais ils nous ont aussi gênés techniquement.» Des mots qui feront plaisir à Anthony Sirufo, lequel attend de ses joueurs qu'ils entrent de la même manière dans la rencontre qui les opposera à Lucerne M21 samedi prochain à la Blancherie. Histoire de décoller en championnat et de quitter cette zone de relégation, certes anecdotique après deux journées, mais qui ne colle pas avec la réelle valeur de cette équipe.

«On doit montrer la même chose en championnat»

«Le coach a raison, on doit montrer la même chose en championnat pour évacuer ces deux revers. Ce soir, c'est facile de se motiver, il y a du monde, la TV, on joue contre une équipe de première division. Personne n'a été mauvais ce soir, on était tous galvanisés. Mais on doit tourner le bouton de la Coupe et aller chercher notre première victoire en championnat», confirmait l'excellent Martin François, déjà tourné vers samedi prochain.