Que va annoncer Yann Sommer lundi matin?

L'information a filtré pour la première fois jeudi: l'entraîneur de la Nati Murat Yakin misera à l'avenir sur Gregor Kobel dans les buts. Que va-t-il donc se passer avec Yann Sommer? Acceptera-t-il d'être remplaçant? Va-t-il prendre sa retraite internationale?

Selon plusieurs indiscrétions, Yann Sommer a eu du mal à prendre sa décision au cours des dernières semaines. Mais le gardien de 35 ans y est manifestement parvenu: ce lundi matin à 10h30, Sommer donnera des informations lors d'une conférence de presse surprise.

Il est fort possible que Yann Sommer y communique son intention de se concentrer à l'avenir davantage sur son travail à Milan et surtout sur sa femme et leurs deux enfants.

Un changement de gardien s'annonçait

L'annonce de la fin de sa carrière internationale dans un hôtel zurichois serait la fin spéciale d'une très grande carrière en équipe nationale. Une fin qui était d'ailleurs un peu pressentie.

Dans l'interview accordée à Blick juste après l'élimination à l'Euro, alors qu'il se trouvait en vacances à Mallorca, Murat Yakin avait déjà annoncé qu'il mènerait prochainement des discussions avec les deux gardiens au sujet de l'occupation du poste de titulaire au sein de l'équipe nationale suisse. «La question n'est pas de savoir qui sera dans les buts dans trois jours, mais qui le sera dans deux ans lors de la Coupe du monde», avait-t-il alors déclaré. Au cours de la semaine, Blue a rapporté pour la première fois que Yakin avait trouvé la réponse à sa question.

La fin d'une grande carrière en équipe nationale?

Même le jour précédant la communication définitive sur l'avenir de Sommer, il est clair que le changement de génération est en train de s'opérer et qu'un très grand nom s'apprête ainsi à quitter la grande scène.

Yann Sommer avait repris le poste de titulaire dans les buts de la Nati après le retrait de Diego Benaglio après la Coupe du monde 2014. Avec 94 matches internationaux et cinq tournois majeurs, Yann Sommer est le gardien de but le plus capé de l'histoire de l'équipe nationale suisse.