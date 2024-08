Breel Embolo va-t-il enfin percer en club?

Breel Embolo est le meilleur attaquant suisse et, après une année sombre, il est de retour sur le devant de la scène. Il veut maintenant laisser le passé derrière lui et se remettre à fond dans son club, Monaco.

Breel Embolo (27 ans) est l'un des footballeurs les plus populaires de Suisse. Seuls Xherdan Shaqiri et Yann Sommer sont aussi appréciés que le Bâlois né au Cameroun. Ce n'est pas pour rien que les fans avaient déjà composé une chanson pour lui lors de l'Euro 2016, qui a été entonnée à maintes reprises lors de l'Euro en Allemagne.

Avec son retour réussi lors du dernier Euro et ses deux buts contre la Hongrie et en quart de finale contre l'Angleterre, l'attaquant de Monaco a vu une fin heureuse à son année particulièrement mouvementée. Déchirure des ligaments croisés du genou en août dernier. Retour à la compétition en avril. Déchirure musculaire à la cuisse en mai. Difficile, dans ces conditions, de trouver son rythme.

Nouvelle tentative sur la Côte d'Azur

Aujourd'hui, Breel Embolo est de nouveau en forme et prêt à faire de grandes choses au sein de son club. Lors du dernier amical avant le coup d'envoi contre Saint-Étienne, il a marqué contre Barcelone d'un lob (2-0). Certes, il y a toujours des rumeurs sur un éventuel transfert, mais après le départ de Wissam Ben Yedder, il faudrait une offre exceptionnelle pour que Monaco, qui joue la Ligue des champions pour la première fois depuis sept ans, laisse partir un autre attaquant.

Surtout, il serait tout à fait logique qu'il reste, car Embolo se sent bien sur la Côte d'Azur et possède encore un contrat très lucratif jusqu'en 2026. C'est aussi pour cette raison que l'entraîneur Adi Hütter, qui le connaît depuis l'époque où ils travaillaient ensemble à Mönchengladbach, devrait miser sur l'attaquant de la Nati.

Et cette stabilité lui ferait du bien, car sa carrière a été jusqu'à présent une succession de hauts et de bas. Son énorme potentiel s'est révélé très tôt, lorsqu'il s'est établi au sein du FC Bâle à l'adolescence. En 2016, il a été transféré à Schalke pour environ 27 millions de francs et s'est lancé à la conquête du monde du football. Mais Embolo n'a jamais vraiment pu tenir ses promesses. Ses blessures en sont une des raisons. En dix ans de carrière professionnelle, il a déjà manqué près de 200 matchs officiels.

Faire table rase du passé

À cela s'ajoute le fait qu'Embolo s'est souvent mis lui-même dans la panade hors du terrain. Son dossier judiciaire est long. Pendant la pandémie, il a été arrêté par la police lors d'une fête illégale. Il y a un an, il a été condamné à Bâle pour de multiples menaces. Et au printemps, il est apparu dans l'acte d'accusation contre un ancien Hells Angel pour s'être procuré de faux certificats Covid auprès de ce dernier. «C'est du passé. Bien sûr que j'aurais pu mieux faire certaines choses», a-t-il déclaré pendant l'Euro.

Mais désormais, Breel Embolo veut faire table rase de ce passé sombre. Il s'est séparé de son agent de longue date Erdin Shaqiri. Il est à présent conseillé par une agence hollandaise de premier plan, qui représente entre autres l'entraîneur vedette Pep Guardiola, l'attaquant Rasmus Højlund (Manchester United) et Cody Gakpo (Liverpool). Et ses écarts de conduite en dehors du terrain? Ils ne correspondent pas du tout à Embolo, qui est très apprécié de ses coéquipiers. Ce n'est pas pour rien que son coéquipier en équipe nationale, Granit Xhaka, le qualifie de «golden boy».

Le Rhénan veut maintenant devenir un «golden boy» à Monaco et exploiter enfin le potentiel qu'on lui reconnaît au sein du club. Murat Yakin l'avait déjà déclaré indispensable en équipe nationale avant l'Euro. Il doit également le devenir aussi à Monaco. Et s'il brille avec les Monégasques en Ligue des champions, un transfert vers un grand club européen devrait devenir réalité au plus tard l'été prochain. Et Embolo pourra enfin tenir sa promesse.