Gregor Kobel succède à Yann Sommer au poste de numéro 1

Le match de l'Euro contre l'Angleterre est-il la dernière apparition de Yann Sommer en tant que numéro 1 de l'équipe nationale suisse? C'est Gregor Kobel qui devrait garder les buts à l'avenir. Pour l'instant, on ne sait pas encore ce qu'il adviendra de Yann Sommer.

1/5 Gregor Kobel sera le nouveau numéro 1 dans les buts suisses.

Dans l'interview accordée à Blick après l'élimination de l'Euro, Murat Yakin avait déjà annoncé qu'il mènerait des discussions avec les deux gardiens pour savoir qui occuperait le poste de titulaire dans l'équipe nationale suisse. «La question n'est pas de savoir qui sera dans les buts dans trois jours, mais qui le sera dans deux ans lors de la Coupe du monde», a-t-il déclaré. Yakin a manifestement pris sa décision.

Gregor Kobel devrait devenir le numéro 1 dans les buts de la Nati. Comme le rapporte Blue, le joueur de 26 ans remplacera Yann Sommer dans la cage suisse.

L'avenir de Sommer en équipe nationale n'est pas encore clarifié

A partir du 5 septembre — lorsque la Nati suisse se retrouvera pour la première fois depuis l'Euro pour un match sérieux en Ligue des Nations — Gregor Kobel sera dans les buts. On ne sait pas encore si Yann Sommer se rangera derrière la star du BVB — ou s'il annoncera sa retraite après 94 matches de la Nati.

Mais il est d'ores et déjà clair qu'avec ce changement de génération, c'est un grand nom qui quitte la grande scène. Sommer a repris le poste de titulaire dans les buts de l'équipe nationale après le retrait de Diego Benaglio après la Coupe du monde 2014. Avec 94 matchs internationaux et cinq tournois majeurs, l'homme de 34 ans est le gardien de but record de l'équipe nationale suisse.