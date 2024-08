Servette remporte la fête du football genevois face à Bernex-Confignon

Les Servettiens seront au rendez-vous du tirage du deuxième tour.

Bastien Feller Journaliste Blick

Le tirage au sort du premier tour de la Coupe de Suisse a réservé un affrontement 100% Genevois qui a fait le bonheur du FC Signal Bernex-Confignon. Et pour cause: le club de deuxième ligue interrégionale fête cette année ses 100 ans d'existence. Alors quoi de mieux pour célébrer cela que d'affronter le grand voisin du bout du lac, vainqueur de la dernière édition qui plus est.

Et la fête annoncée s'est avérée totale au stade municipal où plus de 2000 spectateurs, dont 500 supporters grenat, ont assisté à une rencontre logiquement dominée par le Servette FC et finalement remportée 1-7. L'occasion d'ailleurs pour Usman Simbakoli (18e) et Julian von Moos (42e, 48e et 82e) d'inscrire leur premier but sous leurs nouvelles couleurs, mais également pour un Thomas Häberli, critiqué ces derniers jours pour la gestion de son effectif, de faire tourner.

Thomas Häberli fait tourner

Pour affronter Signal Bernex-Confignon, le staff servettien s'est ainsi décidé à réaliser une large revue d'effectif, donnant du temps de jeu à Malik Sawadogo, Sidki Camara et donc Julian von Moos et Usman Simbakoli. Remplaçant jeudi face à Braga, Dereck Kutesa était bien titulaire ce dimanche et même auteur du troisième but grenat d'une belle frappe enveloppée des 16 mètres.

De leur côté, Bradley Mazikou, Yoan Séverin, Miroslav Stevanovic et Enzo Crivelli sont restés à la maison, ménagés avant le prestigieux déplacement de jeudi à Stamford Bridge pour y défier Chelsea. Alexis Antunes, Keigo Tsunemoto et Timothé Cognat (entré pour le dernier quart d'heure) étaient eux sur le banc au coup d'envoi. Steve Rouiller a, lui, laissé sa place à la mi-temps à Samuel Fankhauser, alors que Dereck Kutesa cédait lui sa place à Tiemoko Ouattara au même moment.

Mikael Barriviera réduit l'écart pour Bernex-Confignon

Ces derniers se sont d'ailleurs montrés bien impuissants, tout comme Jérémy Frick, préposé aux Coupes, devant la passe en retrait manquée de Sawadogo. Celle-ci s'est avérée bien fâcheuse puisqu'elle a permis à Mikael Barriviera de réduire la marque à 1-5 et de laisser exploser de joie les Bernésiens (55e). Moment que le jeune attaquant de 22 ans, formé au SFC qui plus est, n'oubliera certainement jamais.

Dans la foulée, Thomas Häberli a pu poursuivre sa revue d'effectif en faisant entrer deux jeunes joueurs formés au club: Patrick Weber et Loun Srdanovic. L'occasion d'ailleurs pour le milieu et le latéral droit de fêter leurs grands débuts en professionnel. Théo Magnin et Julian von Moos ont ensuite encore aggravé et clos le score à 1-7.

Publicité

Mais qu'importe le tableau d'affichage finalement, chaque camp aura eu droit à ce qu'il souhaitait avant le coup d'envoi. Les Bernésiens ont eu droit à une belle fête à la maison face à un adversaire prestigieux, alors que les Servettiens seront présents au tirage au sort du deuxième tour en ayant pu faire reposer certains cadres en vue de leur match de prestige à Londres jeudi.