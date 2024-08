Mikael Barriviera: la belle histoire de ce premier tour de Coupe

Non conservé par le Servette FC alors qu'il se trouvait aux portes de l'équipe première, Mikael Barriviera a vécu un dimanche après-midi fort en émotions. Ce d'autant plus qu'il est parvenu à tromper Jérémy Frick pour son club du Signal FC Bernex-Confignon.

Mikael Barriviera (centre) a marqué face au Servette FC, son club formateur.

Bastien Feller Journaliste Blick

Le premier tour de la Coupe de Suisse voit très souvent de belles histoires s'écrire, lorsque professionnels et amateurs partagent le pré l'espace de 90 minutes, parfois plus. Ce dimanche à Bernex, c'est Mikael Barriviera qui a pu écrire la sienne, face au Servette FC.

Un adversaire spécial pour l'attaquant de 22 ans puisqu'il a porté le maillot grenat des M13 aux M21. L'histoire s'est donc arrêtée avec la réserve, aux portes de l'équipe première, non conservé comme Zeki Amdouni et beaucoup d'autres. Il prend ensuite la décision de s'engager avec le CS Chênois, où il dispute deux saisons et affronte notamment le FC Sion en Coupe, avant de revenir cet été là où tout a commencé, au Signal FC Bernex-Confignon.

Bien plus qu'un but de l'honneur

Hasard du destin, le tirage au sort du premier tour de Coupe lui a permis de retrouver le SFC. «C'était beaucoup d'émotions de retrouver mon ancien club», avoue-t-il entre deux discussions avec des amis présents au stade ce dimanche. L'émotion de l'attaquant s'est d'ailleurs décuplée à la 55e minute de jeu lorsqu'il a pu profiter d'une passe en retrait complètement manquée par Malik Sawadogo pour s'en aller défier et tromper Jérémy Frick. Une réalisation à la saveur particulière, bien plus qu'un simple but de l'honneur.

«Cela fait plaisir de marquer face à son ancien club, même si ce n'était que le 1-5», sourit Mikael Barriviera, tout en confiant qu'il aurait préféré pouvoir faire trembler les filets devant la Section grenat. Le Genevois a-t-il ressenti un sentiment de revanche au moment de voir le ballon franchir la ligne de fond? «Pas vraiment, c'est davantage de la fierté. J'ai passé de belles années là-bas», répond-il.

Barriviera fait chavirer Bernex de bonheur

Si sportivement parlant ce but n'aura eu aucune incidence sur la partie qui s'est terminée 1-7, il aura eu le mérite de faire le bonheur de son auteur donc, mais également des plus de 1500 supporters bernésiens. Ces derniers, encouragés par le speaker, n'ont pas manqué de crier haut et fort leur joie à ce moment de la partie.

«C'est un jour de fête aujourd'hui», lance l'attaquant du Signal FC Bernex-Confignon, sans regret quant à l'issue du match. «Nous avons tout donné, mais nous n'avons pas pu faire mieux. Servette c'est le haut de Super League, ils sont mille fois meilleurs que nous. Nous avons fait des erreurs et cela s'est payé cash. Mais nous sommes contents de nous.»

Publicité

Place maintenant à la suite de la fête au stade municipal de Bernex avant de prochainement retrouver le chemin de l'entraînement et la routine du championnat de deuxième ligue interrégionale.