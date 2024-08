Nyon recevra Bâle, Vevey Young Boys

1/10 Les rencontres du deuxième tour de la Coupe de Suisse sont connues.

Bastien Feller Journaliste Blick

Tous les clubs de Super League se sont imposés avec brio lors du premier tour de la Coupe de Suisse. A l'issue des matches du dimanche, le tirage au sort du deuxième tour a été effectué.

Si le Stade Nyonnais recevra Bâle à Colovray, Young Boys reviendra en Suisse romande et plus précisément à Vevey. Yverdon s'en ira lui à Emmen, alors que Sion défiera le SC YF Juventus et le Servette le FC Schaffhouse. Pensionnaire de Challenge League, le Stade Lausanne-Ouchy ira lui défier le FC Langenthal. À noter qu'un match 100% romand aura lieu entre le FC Monthey et Étoile Carouge.

Les matches du deuxième tour de la Coupe auront lieu du 13 au 15 septembre prochain.

Clubs de Super League

FC Paradiso (PL) - FC Saint-Gall

Stade-Nyonnais (ChL) - Bâle

Vevey-Sport (PL) - YB

SC Emmen (2e int.) - Yverdon

Wil (ChL) - Winterthour

FC Rapperswil-Jona (PL) - Lugano

FC Aemme (2.) - Lausanne-Sport

SC YF Juventus (1.) - Sion

Thoune (ChL) - GC

Aarau (ChL) - Lucerne

FC Le Communal Sport Le Locle (2.) - Zurich

Schaffhouse (ChL) - Servette

Clubs de Challenge League

FC Langenthal (1.) - Stade Lausanne-Ouchy

FC Gambarogno-Contone (2ème int.) - AC Bellinzona

Autres matchs

FC Monthey (1.) - Etoile Carouge (PL)

FC Besa (2.) - FC Bienne (PL)