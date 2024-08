Dereck Kutesa: «Un bon résultat? Gagner!»

Quand il était gamin, Dereck Kutesa était émerveillé par ce Chelsea FC qui régnait sur l'Europe avec Didier Drogba et Frank Lampard. Mais ce jeudi, il veut gagner à Stamford Bridge. Son entraîneur Thomas Häberli et lui expliquent comment ils veulent y arriver.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«Didier Drogba et Frank Lampard.» Voici les deux noms qui sont venus spontanément à l'esprit de Dereck Kutesa quand il s'est agi d'évoquer ce que représentait Chelsea pour lui à la veille d'affronter les Blues à Stamford Bridge. A l'âge où se forme bien souvent la passion pour le football, à l'entrée dans l'adolescence, le club londonien marchait sur l'Europe et Dereck Kutesa, qui avait 14 ans quand Chelsea a gagné la Champions League en 2012, n'a pas manqué d'être émerveillé par cette équipe.

«Ils faisaient partie du top 5 en Europe. On a affronté de beaux adversaires l'an dernier, mais Chelsea, c'est encore un cran au-dessus pour moi», assure-t-il. Les supporters de l'AS Roma se vexeront sans doute un peu peut-être, ceux du Sheriff Tiraspol un peu moins, ou alors vraiment les plus susceptibles, mais le fait est que la Premier League et le football anglais en général exercent une fascination mondiale qui n'est plus à démontrer.

«On se sent bien en entrant ici»

Mais baste! Dereck Kutesa, quand il entrera sur le terrain ce jeudi soir à Stamford Bridge (21h, heure suisse), ne sera plus un gamin en admiration devant les étoiles, mais un compétiteur qui voudra gagner pour permettre à Servette de jouer la phase de ligue de la Conference League. «Oui, Chelsea est un grand club européen. Oui, Stamford Bridge est un monument. Mais justement, on se sent bien en entrant ici», assure-t-il, lui qui a découvert ce lieu de l'intérieur mercredi à l'heure de l'entraînement.

Tiens, d'ailleurs, que représenterait un bon résultat? Assis à côté de son attaquant dans la salle de presse du stade, Thomas Häberli évacue la question. Dereck Kutesa, lui, ne la fuit pas: «Un bon résultat, ce serait de gagner! Personne ne joue pour perdre. Bien sûr, on a du respect pour Chelsea, mais on n'aborde pas ce match autrement qu'en se disant qu'on va le gagner.»

S'agirait-il du plus grand exploit d'un club romand en Coupe d'Europe? Servette lui-même a déjà gagné de beaux matches sur la grande scène continentale, et Lausanne a battu l'Ajax en 2000, mais il est sûr qu'un succès à Stamford Bridge mettrait tout le monde d'accord pour ce qui est de l'histoire récente. Si Dereck Kutesa y croit, qu'en est-il de Thomas Häberli? «Notre performance doit être parfaite à 100%. On doit jouer en équipe, tout faire juste, sinon ce ne sera pas possible», répond l'entraîneur du SFC, lequel peut compter sur l'entier de son groupe pour ce match de prestige.

Gaël Ondoua a été accepté sur sol anglais

«On devra faire encore quelques petits tests, mais ça devrait jouer», explique-t-il. Miroslav Stevanovic sera donc apte, et Gaël Ondoua a réussi à passer la douane anglaise malgré sa nationalité russe. La précision n'est pas anodine, car, l'an dernier, le milieu de terrain n'avait pas été autorisé à se rendre en Ecosse pour y affronter les Rangers. Cette fois, Servette a bien anticipé et l'indispensable «Général» est donc bien dans le groupe.

Pour schématiser, en championnat, Thomas Häberli joue avec un seul joueur au profil purement défensif à mi-terrain, amenant un peu de créativité à côté avec Timothé Cognat. Mais lors des deux matches face à Braga, David Douline est venu épauler le Russo-camerounais en formant un double pivot devant la défense. Conséquence: un élément offensif, Dereck Kutesa à chaque fois, a débuté sur le banc. Existe-t-il une formule européenne et une formule suisse? La réponse, officielle, est non. «Ce n'est pas comme ça. Pour jeudi, tout est possible», contre Thomas Häberli, lequel ne veut pas dévoiler ses plans, mais ne prévoit pas de révolution tactique sous prétexte que l'effectif de Chelsea est d'une valeur financière incomparable au sien.

«On jouera notre jeu, avec nos joueurs. Peut-être qu'on prendra un peu moins de risques dans certaines zones du terrain», enchaîne l'entraîneur du SFC.

Dereck Kutesa a parlé avec Thomas Häberli: problème réglé

Rien ne dit donc au matin de cette rencontre que Dereck Kutesa, l'un des meilleurs Servettiens depuis le début de la saison, sera assis sur le banc au coup d'envoi. Les interrogations concernant sa présence face à Braga au match retour avaient d'ailleurs suscité un psychodrame, Thomas Häberli évoquant une maladie pour expliquer qu'il ne serait peut-être pas à 100%, ce que son agent a démenti sur les réseaux sociaux. La brouille semble derrière. «Il y a eu une sortie dans les médias qui a été faite sous le coup de l'émotion», a reconnu Dereck Kutesa. «Depuis, j'ai eu une discussion avec le coach et avec le groupe. Tout est clair.»

Et son contrat? Va-t-il aller au bout? Ou l'Arabie Saoudite le tente-t-elle vraiment? «On est jamais sûr de rien dans le football. Si je suis là ici devant vous, c'est que je suis là. J'ai un contrat jusqu'à l'été 2025, mais le mercato n'est pas fini.» Il aura le temps de penser à demain un peu plus tard. Ce soir, c'est Chelsea. C'est Stamford Bridge.