Messieurs les journalistes anglais, l'entrée est là!

L'entrée vers la salle de presse, sous la tribune est.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Ce jeune homme très élégant, très bien habillé, rasé de près, mèche impeccable, est un peu désemparé. Il parle français quasiment à la perfection, il est très avenant et très poli. Un gentleman, pourrait-on dire, à Londres encore plus qu'ailleurs. Mais il est obligé de constater, comme tout le monde, qu'à 17h15, soit pile à l'heure de l'arrivée de Thomas Häberli et de Dereck Kutesa en conférence de presse, qu'aucun journaliste anglais n'a souhaité faire le déplacement. Ce jeune homme, mandaté par le Chelsea FC, comprend donc que sa présence est inutile et qu'il n'aura pas besoin d'assurer les traductions de français en anglais et inversement.

Thomas Häberli et Dereck Kutesa s'en amusent

Thomas Häberli s'en amuse, lui qui a sans doute été forcé dans un passé récent de faire preuve d'humilité en étant sélectionneur de l'Estonie, une nation très respectable, mais qui ne faisait pas non plus déplacer les journalistes adverses en masse. «Les journalistes anglais ne sont pas là, c'est comme ça. Mais je suis très heureux de ceux qui sont là», a-t-il plaisanté en désignant les journalistes suisses. Dereck Kutesa a lui assuré qu'il ne prenait pas l'absence des médias anglais comme un manque de respect. «Honnêtement, on ne pense pas à ça, que ce soient les joueurs ou le staff. On est contents de jouer là, c'est tout», a répondu l'ailier.

Les journalistes anglais ont donc renoncé à se rendre à Stamford Bridge mercredi, et il suffit de consulter la presse jeudi, jour de match, pour s'apercevoir que Servette n'existe que par son statut d'adversaire de Chelsea, sans aucun développement. Pire: la rencontre, dont le coup d'envoi aura lieu à 21h, ne sera... pas diffusée à la télévision! Aucune chaîne n'a souhaité en acquérir les droits, comme pour souligner à quel point un play-off de Conference League ne peut pas être un événement en Angleterre, même si Chelsea est impliqué. Ainsi, pour voir la rencontre à distance, le supporter des Blues qui ne se rendra pas à Stamford Bridge devra débourser 4£99 pour se connecter à la diffusion en direct sur le site du club!

L'entrée des supporters de Servette ce jeudi. Dans l'envie, ils rivaliseront sans doute avec les 40'000 fans anglais.

Il est à noter, c'est important, que ce mépris total pour Servette ne vient que de la presse anglaise, absolument pas du club en lui-même, lequel a accueilli le club grenat avec un grand professionnalisme. Tout a été mis à disposition de l'encadrement genevois et la conférence de presse servettienne a été parfaitement organisée. Le manque d'intérêt médiatique n'est absolument pas du ressort du club londonien, arrogant en rien.

La presse suisse aussi a pratiqué la politique de la chaise vide

D'ailleurs, la presse suisse, si elle s'offusquera dans un clin d'œil de l'absence des médias anglais, ne doit surtout pas oublier de balayer devant sa porte, et si possible avec une balayeuse de très grand format: pas plus tard que la saison dernière, les sièges de la salle de de presse du Stade de Genève étaient étonnamment très occupés lorsque José Mourinho et l'AS Roma étaient assis sur l'estrade, et intégralement vides, à une ou deux exceptions près, lorsque Roman Pylypchuk et le Sheriff Tiraspol ou Georgi Dermendzhiev et Ludogorets Razgrad en faisaient de même...

La morale de cette histoire, s'il y en a une? Chacun voit son intérêt où il le veut. Et les supporters de Chelsea, eux, seront 40'000 ce soir à Stamford Bridge. Le bleu les attirera plus au stade que le grenat, mais au coup d'envoi, il y aura 0-0, et ce sera aux joueurs du Servette FC de faire en sorte que les médias anglais s'intéressent plus à eux après le match qu'avant.