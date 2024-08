Servette repart de Stamford Bridge avec des sentiments mitigés

Keigo Tsunemoto et Servette ont bien résisté face au Chelsea de Cole Palmer, mais se sont inclinés 2-0.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Que les sentiments doivent être mitigés pour les joueurs du Servette FC après cette rencontre à Stamford Bridge! D'un côté, ils peuvent légitimement se dire qu'ils ont été à la hauteur de l'événement, un match de Coupe d'Europe à l'extérieur face à Chelsea, et de l'autre, ils peuvent avoir des regrets de repartir battus 2-0 et, donc, d'avoir grandement hypothéqué leurs chances de qualification pour la phase de groupe. On n'osera pas écrire qu'il y avait la place, ce serait présomptueux, mais la réalité est que Servette ne doit qu'aux fameux détails, ceux qui font toute la différence, de repartir de ce stade emblématique avec un écart de deux buts en sa défaveur. Les occasions pour marquer, les Genevois en ont eues. Et si Chelsea a mieux géré les moments-clés de la partie, les Grenat se sont hissés à la hauteur des Anglais durant quasiment toute la partie.

4 tirs cadrés à 1, 9-7 au total de tous les envois et 4 corners à 2. Voici le rapport de forces statistique entre Servette et Chelsea à la pause, et tous ces chiffres étaient en faveur du club genevois! Ils ne disent bien sûr pas tout, et les Grenat n’ont pas dominé les Londoniens, mais il est sûr et certain qu’ils les ont regardés les yeux dans les yeux, ce que prouvent encore plus les cris de mécontentement des supporters des Bleus à la pause. «On dirait le Chelsea de Pochettino! Il n’y a rien! Bougez-vous!», a hurlé l’un d'eux, visiblement excédé, à proximité du banc de touche. Non, Chelsea n’était pas serein du tout après les quarante-cinq premières minutes.

Chelsea sans aucun liant en première période

Sans liant dans le jeu, sans repères, les Londoniens n’ont pas pu être sauvés par leurs individualités. Mikhaylo Mudrik a été d’une maladresse désespérante, Christopher Nkunku n’a pas su bonifier les rares ballons qu’il a touchés et le meilleur joueur de Chelsea avant la pause aura été… Renato Veiga, arrivé en droite ligne de la Super League et aligné latéral gauche, un poste étonnant. Les Londoniens ont des joueurs à ne plus savoir qu’en faire, ils pourraient faire jouer trois équipes différentes et même ainsi, leur entraîneur Enzo Maresca ne fait pas jouer pas les recrues à leur vrai poste.

Il n’empêche: le jeune Portugais a été très bon à gauche, offrant une belle opposition à Miroslav Stevanovic. Pour le reste, Chelsea aura été très pauvre, mais la force physique de sa charnière était tout de même à relever. Enzo Criveilli a plutôt l’habitude d’imposer sa carrure aux défenseurs centraux adverses, mais ce jeudi soir, c’est bien lui qui s’est fait dominer physiquement par Benoît Badiashile et Tosin Adarabioyo, 391 centimètres à eux deux. Et ce sans compter les 190 centimètres d'Axel Disasi au poste d'arrière droit...

Enzo Crivelli a souffert face à la défense londonienne...

Si Chelsea s'est montré un peu dangereux avant la pause, tout de même, Servette l'a aussi été, grâce notamment à une belle frappe de Dereck Kutesa, déviée en corner par Filip Jörgensen (15e), mais aussi par des centres vicieux de Keigo Tsunemoto et de Miroslav Stevanovic. Une tête de Steve Rouiller sur coup de pied arrêté (40e) a également fait passer un frisson à Stamford Bridge et c'est même lors de courtes séquences de domination servettienne que Chelsea a pu se montrer dangereux... en contre!

La mi-temps a donc été atteinte sur ce score de 0-0, comme à Braga voilà deux semaines, et Servette, sans être autant dominateur que dans le Minho, n'avait absolument rien volé avec ce score de parité.

Jérémy Frick a passé une drôle d'entame de deuxième période

Mais, contrairement à ce qui s'était passé au Portugal, Servette a concédé l'ouverture du score dès le retour des vestiaires. Jérémy Frick est arrivé un quart de seconde en retard sur Christopher Nkunku, lequel obtenait un penalty et le transformait dans la foulée (49e, 1-0). Stamford Bridge pouvait enfin exulter et couvrir un peu le bruit fait par les 700 supporters genevois.

Chelsea a même bien cru doubler la mise à la 51e lorsque Marc Guiu s'en est allé presser le gardien genevois, a contré son dégagement et s'est retrouvé seul face au but vide. Le tout jeune Catalan de 18 ans n'avait alors plus qu'à inscrire le 2-0 en toute décontraction... mais Jérémy Frick, revenu de nulle part et désireux de rattraper sa bourde, a pu sauver ce ballon par miracle! Tant mieux pour le portier, qui n'aurait pas mérité telle humiliation après avoir sauvé tellement de fois Servette sur la scène européenne.

Environ 700 fans du Servette FC, qui n'avaient visiblement pas froid, ont vécu l'expérience inoubliable d'un match à Stamford Bridge.

Les Genevois étaient cependant en souffrance, bien plus qu'avant la pause, et la décision d'Enzo Maresca d'introduire Cole Palmer, Noni Madueke et Enzo Fernandez à la 58e n'était clairement pas une bonne nouvelle pour les Grenat! Thomas Häberli a suivi à la 61e en faisant entrer Jérémy Guillemenot pour Enzo Crivelli et Alexis Antunes pour Miroslav Stevanovic, mais aussi à la 67e en remplaçant David Douline et Dereck Kutesa par Théo Magnin et Julian von Moos. Critiqué pour ses changements trop tardifs et, osons le mot, étranges, face à Braga, l'entraîneur du SFC a cette fois-ci agi de manière proactive et cohérente.

Servette, même mené au score, ne lâchait rien et restait bien dans la partie. Chelsea était en contrôle, c'est vrai, et Servette n'était pas maître du ballon, mais les Londoniens n'étaient pas totalement sereins pour autant.

Le SFC n'a rien lâché en fin de match, au contraire

Les Blues et leur capitaine Moises Caicedo ont même été sifflés à la 74e après une séquence de jeu vers l'arrière qui a provoqué la colère de Stamford Bridge, mécontent de la prestation d'ensemble de son équipe. Rebelote à la 75e... et c'est justement dans ce contexte global de défiance qu'est survenu le 2-0. Noni Madueke, parti dans le dos de Bradley Mazikou, a pu ajuster Jérémy Frick d'un tir puissant et précis au premier poteau et emmener Chelsea vers une victoire 2-0. Une belle frappe de Jérémy Guillemenot (81e, déviée en corner par Filip Jörgensen) et une autre de Tiemoko Ouattara, déviée sur la latte à la 86e, une minute après son entrée en jeu, auraient cependant pu permettre aux Grenat de revenir à une longueur des Blues. Les dernières minutes ont d'ailleurs été très pénibles pour les Anglais, qui ont failli craquer à plusieurs reprises de manière assez étonnante.

Le match retour, dans une semaine à Genève, s'apparentera sans doute à une tâche insurmontable pour le Servette FC, mais les Grenat ont été à la hauteur du défi ce jeudi à Stamford Bridge. Ils se sont inclinés, mais ils n'ont démérité en rien et n'ont été dépassés à aucun moment. Alors, que retenir de ce match? La fierté de la performance ou la frustration du résultat? A chacun de choisir.