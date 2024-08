Post Tenebras London

Servette est de retour sur la grande scène européenne.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Servette sait comment ne pas prendre de but en Europe et il s’agit indéniablement d’une bonne nouvelle avant de voyager à Stamford Bridge, là où tant de cadors anglais, espagnols, italients et allemands sont tombés. Servette n’est pas un grand nom sur la scène continentale, même s’il est un club historique et, la précision n’est jamais inutile, présent depuis le tout début, en 1955. Mais Servette est là, de retour après des années dans le football amateur et sa devise indique bien d’où revient le club grenat. Post Tenebras Lux, donc, et si Stamford Bridge est la lumière, alors le Stapfen de Naters et les Trois-Sapins d’Echallens sont les ténèbres, ce qui est tout de même un peu sévère, mais montre bien le chemin parcouru.

Au-delà du trait d’esprit, et quel esprit, la réalité est là, toute crue: Servette s’apprête à disputer un match de Coupe d’Europe face à Chelsea. L’affiche est belle et les lettres grenat ont de la gueule sur les panneaux officiels «old school» posés aux alentours de la station de Fulham Broadway, celle qui mène au stade des Blues. Pour une fois, les fans grenat arriveront au stade en «underground», ce qui, sans même parler de Naters et de la 1re ligue, change un peu de Tiraspol et de ses bus construits et livrés à une époque où Jacky Barlie était le gardien d’une équipe de potes qui jouait aux Charmilles.

Les bookmakers ne croient pas à l'exploit. Et les Genevois?

Alors, bien sûr, la question est légitime: Servette peut-il le faire? Pour ce qui est de faire du bruit dans les tribunes, on en est certain. Mais sur le terrain? Steve Rouiller et ses coéquipiers peuvent-ils tenir le 0-0, voire même aller marquer un but, ce qu’ils n’ont pas su faire en 180 minutes contre Braga? Les bookmakers n’y croient pas trop, mais le plus important est qu’Alexis Antunes et Enzo Crivelli en soient persuadés, au fond. Avant le match, personne ne s’avance à Stamford Bridge en se montrant arrogant, tellement ce stade et ce club ont puni des adversaires un peu trop présomptueux, même ceux qui avaient trois buts d’avance avant d’entrer sur le terrain, pour prendre un chiffre pas tout à fait au hasard.

La chance de Servette, peut-être, est que les joueurs de Chelsea ne s’apprêtent pas à disputer le match d’une vie ce soir, tandis que pour bien des Genevois, ces 90 minutes seront un moment fort, de ceux qu’ils raconteront à leur petite-fille ou à leur petit-fils dans quelques années. Mais l’histoire est toujours plus sympa à ressortir pour celui qui a réussi un exploit que pour celui qui a pris 4-0. Ou disons qu’elle est plus vite racontée… Servette peut-il le faire? La réponse est oui. Servette va-t-il le faire? La réponse est inconnue et c’est là, encore une fois, la magie de la Coupe d’Europe, de ces nuits si belles qu’on compte les heures depuis le réveil en attendant le coup d’envoi. A 20h, heure de Londres, le peuple grenat écrira l’une des pages les plus prestigieuses de sa riche histoire. En espérant que ce soit l’une des plus belles, aussi. C’est ce qui est beau, au fond, dans un avant-match, ce moment hors du temps où tous les espoirs sont permis. Toutes les craintes aussi. En un mot: l’excitation!