Servette s'est entraîné à Balexert mercredi matin, la faute à un champignon qui s'attaque à la pelouse de la Praille.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«On va tout faire pour rendre possible l'impossible.» Voici la formule choisie par Thomas Häberli à la veille d'affronter le Chelsea FC en match retour des play-off de la Conference League. Vaincus 2-0 à Stamford Bridge jeudi dernier, les Genevois veulent croire à un renversement de situation. «On n'a pas pris 4-0 ou 5-0. On a deux buts de retard. Si on marque vite, tout peut s'enflammer. On va tout donner pour se qualifier», appuyait Timothé Cognat, déterminé.

Servette, d'ailleurs, a des raisons objectives de croire à ce qui serait tout de même un miracle sportif. La performance du match aller à Londres apporte un certain optimisme, tant les Grenat ont regardé les Londoniens dans les yeux, sans exagérer le moins du monde. «C'est sûr qu'il y a beaucoup de regrets après l'aller. On aurait pu marquer au moins un but, ce qui nous aurait laissé un plus grand espoir avant ce match retour. Mais il ne sert plus à rien d'y penser. C'est fait, c'est derrière», enchaîne le milieu de terrain français.

Thomas Häberli assure y croire

Comment faire pour marquer deux buts de plus que Chelsea ce jeudi? La réponse, sur le papier, est simple: faire le même match qu'à l'aller, tout en étant bien plus efficace. «On devra être plus concrets et plus déterminés dans les deux surfaces», répond Thomas Häberli. Au fond de lui, y croit-il vraiment? Il assure que oui. «C'est pour ça qu'on aime le football: tout est possible. Je ne sais pas si j'ai joué 1000 ou 10'000 matches, mais ce que je sais, c'est que j'ai déjà vu des scénarios fous. Il ne faut jamais arrêter d'y croire. Mon équipe et moi, en tout cas, on ne va pas arrêter.»

Chelsea, apparu emprunté contre le SFC jeudi, a bien réagi dimanche en allant concasser Wolverhampton 6-2 à Molineux avec notamment un Noni Madueke en feu. Ce succès, qui prouve que les Blues montent en puissance, aura-t-il une influence sur la rencontre de jeudi? Timo Cognat n'y croit pas trop. «Chaque match est différent», répond-il. Et ceux de Chelsea avec son effectif pléthorique encore plus que les autres. «Avec 55 joueurs tu peux changer trois fois ton onze, c'est l'avantage», calcule le milieu de terrain français, avec une pointe d'ironie. «Mais demain, ce sera onze contre onze.»

Timo Cognat a lancé une petite pique à Chelsea et à ses «55 joueurs sous contrat».

Servette était lui au repos ce week-end, ce qui est une grande différence par rapport à la gestion des deux matches contre Braga. Cette double confrontation avait été entrecoupée par un vilain 0-6 face au FC Bâle et par la blessure de Miroslav Stevanovic. Cette fois, Thomas Häberli n'a pas eu besoin de se demander comment gérer son effectif, vu que la SFL avait décidé, bonne idée, d'avancer le choc face à YB (un match que Servette a gagné d'ailleurs).

Pas d'opération spéciale Chelsea

«C'est sûr que le fait que nous n'ayons pas joué nous a permis de bien nous préparer», reconnaissait Thomas Häberli, lequel n'a rien prévu de particulier pour transcender ses joueurs. Pas d'alpiniste unijambiste qui viendrait expliquer à Enzo Crivelli et à ses coéquipiers comment grimper l'Everest (ou le Salève), pas de survivant de l'Escalade non plus. «On se prépare normalement, pas besoin d'imaginer des choses compliquées», sourit le coach du SFC. «Il faut faire les choses avec intelligence», ajoute-t-il, en réponse à une question sur l'enchaînement des matches, avec une rencontre de Super League dimanche à Winterthour. D'abord Chelsea, à fond, puis cap sur la Schützenwiese.

Ce jeudi, ce seront 28'000 spectatrices et spectateurs qui prendront leur voiture, le bus ou leur vélo pour se rendre à la Praille. 1200 fans de Chelsea sont attendus, les 26'800 places restantes étant réparties entre les fidèles abonnés du Servette FC, les supporters occasionnels et les fameux «touristes», cette expression qui divise à Genève. L'ambiance sera-t-elle à la hauteur de l'affiche? Et l'exploit est-il possible? Les réponses, jeudi dès 20h30!