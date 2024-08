Alan Virginius, un but qui vaut 42 millions

Alan Virginius a marqué tant face au FC Printse-Nendaz que contre Galatasaray. Deux réalités bien différentes!

Alexandre Comisetti est resté célèbre dans l'histoire du football suisse en étant l'homme qui a envoyé, pour la première fois de l'histoire, un club suisse en Champions League. L'Yverdonnois jouait alors pour GC et son coup-franc au match retour à Tel-Aviv contre le Maccabi a permis aux Sauterelles d'accéder à la phase de groupes de l'édition 1995/96, réussissant là où Sion (1992, Porto), Aarau (1993, Milan) et Servette (1994, Steaua Bucarest) avaient successivement échoué. «Comi» a d'ailleurs été longtemps surnommé «le gamin aux millions», lui qui n'était âgé que de 22 ans au moment des faits. Depuis, quatre autres clubs suisses ont eu le privilège de disputer la compétition-reine (Bâle, Thoune, Zurich, YB). Alexandre Comisetti reste donc dans l'histoire comme celui qui a montré la voie.

Le but de la délivrance à la 87e à Istanbul

La Champions League a connu plusieurs évolutions depuis, la plus importante étant la dernière en date, celle qui a vu cet été la disparition des groupes de quatre pour la création d'une ligue lors de laquelle chaque équipe jouera huit matches. Et l'homme qui a permis à YB d'y participer s'appelle Alan Virginius, un jeune attaquant français de 21 ans arrivé en prêt de Lille. A l'inverse du but d'Alexandre Comisetti, celui de Virginius n'est pas à proprement parler décisif, puisqu'YB, après avoir gagné 3-2 à l'aller au Wankdorf, tenait le 0-0 à Istanbul. Mais sa chevauchée de la 87e minute, conclue par un petit ballon piqué sur Fernando Muslera, n'en était pas moins celle de la délivrance et a été fêtée comme telle. Oui, le but d'Alan Virginius vaut 42 millions d'euros!

Le moment où Alan Virginius pique son ballon par dessus Fernando Muslera et envoie définitivement YB en Champions League.

Mais qui est Alan Virginius? Le Français de 21 ans, né en région parisienne et formé au FC Sochaux-Montbéliard, une assurance de qualité, ne s'est pour l'heure pas imposé dans son pays malgré plusieurs prestations très intéressantes en équipe de France juniors, dont un Euro M19 brillant en 2022 (trois buts et trois passes décisives en quatre matches!). Il a d'ailleurs été le coéquipier du latéral gauche Jaouen Hadjam lors de cette compétition, un homme qu'il a retrouvé à Berne cet été.

YB avait déjà tenté de le faire venir l'hiver dernier

Avec un seul but en 31 matches de Ligue 1, 8 en 46 rencontres de Ligue 2, il n'en a pas montré assez pour jouer régulièrement dans l'élite et Lille, où il est sous contrat jusqu'en 2027, s'est résolu à le prêter dans un championnat plus faible, la Suisse, où YB possède une option d'achat au terme de la saison en cours. Le club bernois avait d'ailleurs déjà tenté de le faire venir cet hiver, avant qu'Alan Virginius rejoigne Clermont.

Les premiers mois de l'année 2024, l'ailier les a donc passés au Clermont Foot, déjà en prêt du LOSC. En Auvergne, il n'a pas pu empêcher son club d'être relégué en Ligue 2, mais Sébastien Bichard, arrivé dans le staff de Clermont au printemps et désormais entraîneur principal, a eu le temps de l'observer de près. Que pense-t-il de son ancien joueur? «Déjà, sur le plan humain, c'est un garçon assez réservé, qui ne fait pas preuve d'extravagance. Mis à part sur le plan vestimentaire parfois, mais ça fait partie du football d'aujourd'hui...», sourit le technicien, qui pense qu'Alan Virginius s'intégrera bien au championnat de Suisse et à Berne.

«Oui, je pense que la Suisse lui ira bien, dans sa discrétion et son caractère. C'est un garçon qui ne fait pas de bruit et le fait qu'il ait bien réussi ses débuts va l'aider. Et j'inclus le match contre Printse-Nendaz en Coupe de Suisse», enchaîne Sébastien Bichard. Pour ses débuts avec le maillot bernois, l'ailier de 21 ans a inscrit un triplé face au club valaisan de 2e ligue et déjà fait entendre son nom. «Il a pris de la confiance ce jour-là, j'en suis sûr. Même si ça reste un match contre une équipe d'un niveau inférieur, il s'est mis en lumière aux yeux du public et des fans», assure le technicien.

Sa grande force: la vitesse sur le côté

Voilà pour le côté psychologique. Et en ce qui concerne le joueur? «Sa grande force, c'est qu'il est très intéressant dans le 1 contre 1, de par sa vitesse évidemment, mais aussi sa capacité à fixer et à éliminer avec des choses simples, inter-exter, feinte de corps. Ce n'est pas un joueur qui va faire des passements de jambes ou chercher à en mettre plein la vue. Il ne surjoue pas», détaille le technicien franco-suisse. «Il a une vraie verticalité, il est grand, pas épais. Il n'est pas fait en muscles, il a des jambes très fines, il est longiligne. C'est un joueur d'effacement, d'évitement, pas de puissance», détaille son ancien entraîneur. Des qualités donc sensiblement différentes de celle de Joël Monteiro, le plus puissant Valaisan qui sera l'un de ses concurrents au poste d'ailier cette saison.

Il peut et doit encore devenir plus compétiteur

Comme beaucoup de joueurs de son profil, ces ailiers auxquels on demande de faire des différences dans le 1 contre 1, Alan Virginius a forcément du déchet. «Il peut parfois paraître absent dans un match, ce qui colle à sa personnalité réservée, mais tout d'un coup, il a une fulgurance. C'est un joueur qui a besoin de confiance, comme beaucoup de joueurs aujourd'hui. Il a besoin de répéter les matches, de répéter les efforts». Surtout, il doit encore gagner en maturité, ce qui semble logique à 21 ans. «Il est encore un peu entre le football des juniors et celui des adultes. S'il devient un peu plus compétiteur, s'il développe ça en lui, il peut devenir un joueur intéressant», assure Sébastien Bichard, qui ne voit pas son ancien joueur dérailler ou perdre la tête à cause de son but. «Non, je ne pense pas qu'il va s'enflammer, ce n'est pas du tout sa personnalité.»

Sa marge de progression est donc bien réelle et ce garçon respectueux ne demande qu'à grandir à Berne. Il aura l'occasion de montrer ses qualités en Champions League, que ce soit en sortant du banc ou dès le début. Quoi qu'il arrive, il aura de toute façon déjà rentabilisé son salaire, et ce, dès son deuxième match. De quoi s'enlever un peu de pression d'entrée...