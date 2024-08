Pour YB, plusieurs dizaines de millions sont en jeu contre Galatasaray

L'adversaire est redoutable. Et YB n'a jamais été aussi faible depuis des années. Les Bernois n'ont donc rien à perdre contre Galatasaray en Champions League. Mais beaucoup à gagner. La gloire, l'honneur - et beaucoup d'argent. 42 millions de francs!

1/8 En route vers un avenir positif pour YB avec l'entraîneur en chef Patrick Rahmen et Matteo Vanetta, le dernier des trois assistants.

Alain Kunz

YB était tête de série en Champions League, ce qui était supposé être une bonne nouvelle. Ce qui l'était moins, c'est que le tirage au sort a réservé Galatasaray aux Bernois! Le club turc croule sous les stars et son effectif vaut largement plus du double que celui d'YB. Pour le club bernois, qui n'a gagné qu'un seul match cette saison, face au FC Printse-Nendaz, la marche est sans doute un peu haute. Les supporters ayant de la mémoire se rappellent toutefois qu'YB a sorti Fenerbahce en 2010... Le club bernois serait bien inspiré de réitérer l'exploit car, avec la réforme de la Champions League, l'argent n'a jamais été aussi important. Près de 2,5 milliards de francs seront désormais distribués par l'UEFA, contre deux milliards auparavant!

Plus de 40 millions de francs!

La prime de départ s'élève désormais à 18,6 millions d'euros, soit trois millions de plus qu'auparavant. Une victoire en phase de poule rapporte 2,1 millions, un match nul 700'000. Il existe désormais une prime de classement. Le dernier classé, c'est-à-dire l'équipe classée 36e, reçoit 275 000 euros. Le 35e reçoit deux fois ce montant. Le 34e trois fois, etc. En outre, les clubs classés de un à huit reçoivent deux millions et ceux classés de neuf à seize un million. Et un million pour la qualification pour les playoffs. Pour YB, ne comptons pas sur ces deux variantes. Mais le club bernois touchera une prime «marketing». Celle-ci remplace les anciens montants individuels de droits TV et du coefficient de club. Cette prime de valeur est toutefois difficilement lisible. Une chose est sûre: 853 millions d'euros seront distribués par son biais. Les meilleurs clubs peuvent compter sur 50 millions. YB en aura peut-être dix. De plus, il y aura désormais huit matches au lieu de six. Cela signifie donc que le Wankdorf sera quatre fois à guichets fermés. Cela fait donc huit millions. Au final, le calcul est le suivant :

18,6 millions de prime de départ

4,2 millions de prime de points (pour une victoire et trois matchs nuls)

3 millions de prime de classement (en cas de 26e place)

10 millions de prime marketing

8 millions de recettes de match

Ce qui fait donc: 43,8 millions d'euros. 41,7 millions de francs. En Europa League, YB obtiendrait environ 17 millions. Pas un mauvais lot de consolation non plus!

Galatasaray ne sera pas chez lui au Wankdorf

Dans des situations aussi difficiles, le soutien est parfois décisif. Il serait donc gênant de laisser son stade tomber entre les mains des Turcs, eux qui ont déjà démontré à plusieurs reprises qu'ils étaient des maîtres en la matière. En tout cas, le téléphone a chauffé au secrétariat d'YB, tant la demande de billets des Turcs était grande. Mais ils ont été déçus, seuls 1700 billets ayant été mis à leur disposition. Le reste a été vendu aux membres d'YB. Dans une première phase, aux abonnés. Dans une deuxième phase, à d'autres membres ainsi qu'à ceux qui avaient un abonnement de saison et qui ont pu obtenir deux autres billets. Ce qui signifie qu'il n'y a jamais eu de vente publique. La revente n'était autorisée qu'à des amis et des connaissances au prix normal. Mais pas la mise en vente sur des bourses aux billets et des plateformes de vente aux enchères. Les offres de départ s'y situaient entre 200 et 250 francs. Sur Viagogo, en revanche, on trouvait des billets individuels à partir de 750 francs! Le Wankdorf ne devrait donc pas être un bastion turc ce mercredi soir.

YB ne veut pas d'un match nul ce mercredi

Sandro Lauper voit YB sur la bonne voie après les trois derniers matches - au cours desquels il est resté invaincu. «Il faut faire abstraction des grands noms de l'adversaire. Par le passé, nous avons toujours maîtrisé d'autres grands noms en Champions League et en Ligue Europa. Nous voulons surprendre Galatasaray, attaquer haut et prendre le match en main». La bonne attitude, tant le monde appartient aux courageux. C'est donc en toute logique que Sandro Lauper affirme qu'YB veut profiter de l'avantage de jouer à domicile sur son terrain artificiel et qu'un match nul ne serait pas suffisant.