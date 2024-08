Kevin Mbabu sur le point de découvrir un nouveau pays

Après la Suisse, l'Angleterre, l'Ecosse et l'Allemagne, Kevin Mbabu devrait prochainement découvrir le Danemark

Bastien Feller Journaliste Blick

À quelques jours de la fin du marché des transferts, l'avenir de Kevin Mbabu semble enfin s'éclaircir. Celui-ci ne devrait toutefois pas s'écrire du côté de l'Allemagne, la Turquie, l'Espagne ou de la Hollande où le nom de l'international suisse est revenu ces dernières semaines. En effet, comme l'annonce «Le Matin», le latéral genevois serait à un pas de rejoindre Midtjylland, formation quatre fois championne du Danemark qu'il rejoindrait pour deux saisons.

Le média avance également que le club anglais de Fulham, que l'international suisse a rejoint en juillet 2022 pour un montant de transfert estimé à 5,5 millions d'euros, serait disposé à le laisser partir libre malgré une dernière année de contrat valable.

Le Genevois disputera-t-il la Ligue des champions?

Après la Suisse, l'Angleterre, l'Ecosse et l'Allemagne, Kevin Mbabu découvrirait ainsi un nouveau pays et un nouveau championnat. L'occasion pour le latéral genevois, qui reste sur deux prêts à Servette et à Augsburg, de se stabiliser et d'enchaîner. Avec pourquoi pas la possibilité de retrouver à terme l'équipe de Suisse?

Ce transfert pourrait également être l'occasion pour le Genevois de renouer avec la plus prestigieuse des compétitions: la Ligue des champions. En effet, le club danois disputera ce mercredi soir le match retour de son barrage face aux Slovaques du Slovan Bratislava (1-1 à l'aller).