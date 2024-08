Est-il politiquement correct pour un footballeur de 26 ans en pleine possession de ses moyens de partir en Arabie saoudite? C'est ce qu'a fait Cameron Puertas. Et quand on voit les chiffres, on comprend.

1/7 C'est ainsi qu'Al-Qadsiah a accueilli son nouveau joueur Cameron Puertas.

Alain Kunz

C'est officiel depuis lundi: Cameron Puertas, que l'on espère bientôt international suisse, quitte le club belge de l'Union Saint-Gilloise pour Al-Qadsiah en Pro League saoudienne. Il s'agit d'un club de Khobar, une ville portuaire du golfe Persique de 650 000 habitants. Al-Qadsiah est un promu très ambitieux, dont tout le staff vient d'Espagne. A sa tête: la légende du Real Michel comme entraîneur principal. Et quelques grands joueurs ont également été achetés: Pierre-Emerick Aubameyang (ex-Dortmund, Marseille, Saint-Etienne et Arsenal), le gardien Koen Casteels (ex-Wolfsburg) et Nacho (ex-Real).

Le couteau suisse dans le cœur des Belges

L'Union Saint-Gilloise a fait ses adieux à Cameron Puertas en grande pompe. Rien d'étonnant à cela: avec 14 buts et 23 assists, un record européen, le Lausannois a été le joueur le plus important de l'équipe bruxelloise, qui a manqué le titre de très peu, et a d'ailleurs été élu joueur de l'année. «Notre couteau suisse nous a fait vivre d'innombrables moments inoubliables. Merci pour tout, Cam. Pour toujours dans nos cœurs», écrivent les Belges. Les 15 millions de transfert adoucissent le départ du meilleur joueur du dernier championnat belge.

Un chevalier royalement payé

Mais ce n'est rien comparé au faste saoudien. Juché sur un cheval, et portant un casque métallique et des jambières, Cameron Puertas est accueilli par Al-Qadsiah par ces mots: «Le nouveau chevalier est arrivé».

Et ce chevalier est royalement payé. Un salaire annuel d'environ six millions pour quatre ans, avec une option pour une saison supplémentaire. Dès lors, sa décision se comprend-elle? «Oui», dit son agent Fahd Adamson. «C'est la nouvelle réalité en Europe. Même pour un joueur de haut niveau comme Cameron, personne n'offre pas ce montant. Un exemple: Mönchengladbach voulait absolument l'engager. Mais n'avait pas assez d'argent».

On fait le calcul: Quatre fois six millions. Plus les primes. En quatre ans, on arrive à près de 30 millions de francs. Est-ce qu'il devra encore travailler après? Non. Fahd Adamson l'assure: «Il y a des offres qu'on ne peut pas refuser».

Cameron Puertas est-il toujours candidat à l'équipe nationale?

Et dans tout cela, où est l'aspect sportif? Cameron Puertas peut-il continuer à être un candidat pour l'équipe nationale en tant que joueur du championnat saoudien? Fahd Adamson le croit: «La ligue supérieure saoudienne est excellente du point de vue de la qualité. Pas en termes d'intensité, il y fait trop chaud pour cela. Combien de joueurs de la Super League ont participé à l'Euro? Et combien de la Saudi Pro League?»

Il y en avait six de Suisse, dont la moitié n'a pas joué. Et 14 d'Arabie saoudite. Avec des joueurs d'exception comme N'Golo Kanté ou le champion d'Europe Aymeric Laporte.

Les Espagnols aussi s'intéressent à Puertas

Mais d'abord, Cameron Puertas doit enfin obtenir son passeport suisse. De nouvelles discussions ont eu lieu pour accélérer la procédure. Le Vaudois, d'origine espagnole, attend toujours son passeport parce qu'il a pris le volant un jour trop tôt après un retrait de permis. «Mais l'Espagne le surveille également de près», rapporte Fahd Adamson. «Il était l'un des candidats en tant que joueur de plus de 23 ans dans la sélection olympique espagnole». Une information qui résonne un peu comme une menace pour la Nati.