1/8 L'UEFA introduit une révolution dans le mode de fonctionnement des compétitions de Coupe d'Europe.

Christian Finkbeiner , Alexander Hornstein et Cédric Heeb

Combien d'équipes participent-elles?

Les trois compétitions comptent désormais 36 équipes chacune, et non plus 32 comme c'était le cas jusqu'à la saison dernière.

Qu'est-ce qui est nouveau dans le mode ?

Désormais, les résultats ne sont plus calculés dans les tableaux des différents groupes (A, B, C, D, etc.), ils sont intégrés dans un seul tableau pour les trois compétitions. De plus, une équipe ne joue qu'une seule fois contre les adversaires qui lui ont été attribués par tirage au sort. Les matchs aller-retour n'existent plus que dans la phase à élimination directe.

D'où vient le mode de la ligue ?

Qui l'a inventé? Exactement, les Suisses. Ce format porte le nom de «Swiss-System», c'est-à-dire système suisse ou modèle suisse. L'enseignant suisse Julius Müller a développé ce modèle, également utilisé aux échecs, au badminton ou à la pétanque, dès 1895. Il est particulièrement idéal pour les tournois avec un grand nombre de participants, lorsque tous ne peuvent pas jouer contre tous.

Comment les groupes sont-ils constitués ?

En Ligue des champions et en Ligue Europa, il y a quatre pots de neuf équipes chacun. Chaque équipe joue contre deux équipes de chaque pot, avec un match à domicile et un à l'extérieur. La Conference League compte six pots de six équipes chacun. Les équipes de la Ligue des champions et de la Ligue Europa disputent huit matches dans la phase de groupes. Celles de la Conference League jouent six matches.

Pot 1 Pot 2 Pot 3 Pot 4 Real Madrid Leverkusen Young Boys Monaco Manchester City Atlético Madrid Feyenoord Rotterdam Sparta Prague Bayern Munich Atalanta Bergame Sporting Lisbonne Aston Villa PSG Juventus de Turin PSV Eindhoven Bologne Liverpool Benfica Lisbonne Salzbourg Gérone Inter Milan Arsenal Londres Celtic Glasgow Stuttgart Dortmund Bruges Dinamo Zagreb Sturm Graz Leipzig Chakhtar Donetsk Lille Brest Barcelone Milan AC Étoile rouge de Belgrade Slovan Bratislava

Comment se déroule le tirage au sort ?

Jusqu'à présent, les fans suivaient avec passion les anciennes stars du football qui tiraient boule après boule. Cela appartient désormais en partie au passé, l'UEFA faisant de plus en plus confiance à l'intelligence artificielle. Certes, un club est tiré au sort, mais un système informatique attribue ensuite au hasard à cette équipe les huit adversaires de la phase de ligue. La raison de cette adaptation est qu'un tirage au sort purement manuel nécessiterait jusqu'à 900 boules et que la cérémonie durerait des heures. Le logiciel doit respecter deux restrictions: Deux équipes d'un même pays ne peuvent pas s'affronter et une équipe peut rencontrer au maximum deux clubs d'une même nation.

Qu'en est-il de la cybersécurité ?

Avec le nouveau système, les craintes de piratage ne sont évidemment pas exclues. Le remède à cela: Le logiciel AELive, qui est utilisé pour le tirage au sort automatisé, a été explicitement sécurisé contre d'éventuelles cyberattaques, comme le laisse entendre l'entreprise. La cybersécurité est prise «très au sérieux, déclare Dave Gill, directeur technique du fournisseur anglais. C'est clairement un sujet sensible. Je ne veux pas entrer dans les détails. Mais je peux vous assurer que nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour nous assurer que tout est aussi sûr que possible». Rien ne devrait non plus interférer avec les tirages au sort de vendredi (Europa et Conference League). Jusqu'à présent, plusieurs millions de tests ont été effectués avec le système.

Quels sont les critères déterminants dans le tableau en cas d'égalité ?

A l'issue de la phase de groupes, les critères suivants s'appliquent en cas d'égalité de points entre plusieurs équipes: a) meilleure différence de buts, b) plus grand nombre de buts marqués, c) plus grand nombre de buts marqués à l'extérieur, d) plus grand nombre de victoires, e) plus grand nombre de victoires à l'extérieur.

Qui se qualifie pour la phase à élimination directe ?

Les huit premiers du classement sont directement qualifiés pour les huitièmes de finale (à partir du 4 mars). Les équipes classées de la 9e à la 24e place disputent les seizièmes de finale (à partir du 11 février). Les équipes classées entre la 25e et la 36e place sont éliminées.

Quand les matches auront-ils lieu ?

La première journée de la Ligue des champions a lieu du 17 au 19 septembre, celle de la Ligue Europa une semaine plus tard. La Conference League commence début octobre, lorsque la deuxième journée de la Champions League et de l'Europa League se déroule simultanément. La phase de groupes de la Conference League se termine le 19 décembre, celle de la Champions League et de l'Europa League fin janvier.

À quelle heure se déroulent les matches?

Les horaires des matches sont 18h45 et 21h. Lors de la dernière journée, tous les matches ont lieu en même temps, mais l'UEFA peut décider d'exceptions. À partir des quarts de finale, tous les matches commencent à 21h.

Où se déroulent les finales?

La finale de la Ligue des champions aura lieu le 31 mai 2025 à Munich, celle de l'Europa League le 21 mai à Bilbao et celle de la Conference League le 28 mai à Wroclaw, en Pologne.

Quelles équipes suisses participent ?

Le champion YB s'est qualifié mardi soir comme seule équipe suisse pour la Champions League grâce à une victoire à l'extérieur 1-0 contre Galatasaray. Lugano a obtenu un match nul 3-3 contre Besiktas lors du match aller des play-offs de l'Europa League et conserve des chances intactes d'accéder à la deuxième plus haute compétition de clubs de l'UEFA. Si les Tessinois devaient s'incliner jeudi contre les Turcs, ils se retrouveraient en Conference League.

Le vainqueur de la Coupe, Servette, est sous pression après le match aller des play-offs de la Conference League contre Chelsea (0-2) et a besoin d'un petit miracle footballistique jeudi soir pour pouvoir jouer l'Europe. Si ce miracle n'a pas lieu, ils manqueront les compétitions européennes. La situation est similaire pour Saint-Gall, la quatrième équipe suisse. Les Brodeurs ont fait match nul 0-0 contre Trabzonspor lors du match aller des play-offs de la Conference League. Là aussi, la décision tombera jeudi.

Combien d'argent y a-t-il à gagner ?

Au total, l'UEFA offre 4,4 milliards d'euros, dont un peu plus de 3,3 milliards sont distribués aux 108 participants. Le reste est constitué de primes pour les clubs non participants (308 millions), pour les participants aux tours de qualification (32 millions) ainsi que pour la Ligue des champions féminine (22 millions) et la Youth League (3 millions). Les coûts de la compétition s'élèvent à environ 387 millions, l'UEFA encaisse un bénéfice de 230 millions.

Combien les participants à la Ligue des champions perçoivent-ils?

Près de 75% (2,468 milliards) reviennent aux 36 participants de la Ligue des champions. La seule participation à la phase de groupes rapporte 18,6 millions aux 36 équipes, chaque victoire rapporte 2,1 millions, chaque match nul 0,7 million. La participation aux huitièmes de finale rapporte 11 millions supplémentaires, etc. Le vainqueur empoche encore 25 millions supplémentaires, et les équipes reçoivent également des primes supplémentaires provenant d'une enveloppe marketing. Selon les plans de l'UEFA, le vainqueur pourrait gagner plus de 156 millions d'euros.

Combien perçoivent les participants à l'Europa League et à la Conference League?

Les participants à l'Europa League se partagent 565 millions, ceux de la Conference League 285 millions. Les primes de participation s'élèvent respectivement à 4,31 et 3,17 millions, une victoire dans la phase de groupes rapporte 0,4 million, un point 0,133 million.

Pourquoi cette révolution des modes?

L'UEFA espère que le fait de n'avoir qu'un seul tableau augmentera le suspense et la diversité. De plus, il devrait y avoir plus de duels entre grandes équipes. En outre, davantage de pays ont la possibilité de présenter au moins une équipe dans une phase de groupes européenne. Avec le nouveau mode, ce sont des clubs d'au minimum 37 pays différents qui participent à une phase de groupes.

