Renato Veiga a quitté Bâle pour Chelsea cet été et cherche à s'imposer au milieu de l'effectif pléthorique des Blues. Bien dans sa tête, le milieu de terrain de 21 ans reste tranquille et explique en quoi son parcours atypique l'a aidé à grandir.

Formé au Sporting Portugal, le milieu de terrain de 21 ans est parti tôt direction l'Allemagne, puis la Suisse.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«Chaque matin quand je me lève, je me sens reconnaissant d'être un joueur de Chelsea. Ensuite, quand j'arrive à l'entraînement, que je vois ce blason sur ma poitrine, je suis incroyablement fier. C'est vraiment mon habit préféré depuis quelques mois», rigole Renato Veiga, à la veille d'affronter Servette avec son nouveau club. Le Portugais de 21 ans retrouve donc (déjà) la Suisse, quelques semaines à peine après l'avoir quittée et c'est peu dire qu'il se sent bien à Londres, son nouvel environnement de travail.

Un parcours un peu atypique pour un talent issu du Sporting

«Chelsea, c'est l'un des plus grands clubs du monde, tout simplement», explique celui qui a connu un parcours un peu atypique pour un jeune Portugais. Formé dans l'une des meilleures académies du monde, celle du Sporting, qui a sorti tant de grands joueurs, il s'en est allé tout d'abord une première fois en prêt à Augsbourg, en janvier 2023, à tout juste 19 ans, avant de signer au FC Bâle. Puis à Chelsea. Loin du processus habituel d'un jeune talent venu du Portugal, qui s'impose d'abord d'habitude dans un des trois grands clubs avant de partir pour des millions en Angleterre.

«Mais j'aime mon parcours, il m'a énormément servi pour devenir l'homme et le joueur que je suis... et qui va encore progresser. Je suis sorti de ma zone de confort pour aller en Allemagne. J'ai mûri à grande vitesse grâce à cette expérience. J'analyse tout. Je suis comme ça», explique Renato Veiga, lequel a passé une saison enrichissante au FC Bâle. Suffisamment en tout cas pour attirer l'attention du Chelsea FC.

Une année très importante à Bâle

«A Bâle, même si je n'ai passé qu'une saison, j'ai grandi. Cette année m'a rendu plus fort, surtout mentalement. J'ai passé de bons moments. De moins bons aussi. Mais j'en suis reparti en étant un meilleur joueur que quand je suis arrivé», assure le Portugais, qui explique en une devise ce qu'il attend de chaque étape de son parcours: «Profiter et se développer».

Renato Veiga a joué latéral gauche au match aller contre Servette.

Celui qui assure «vivre dans le présent» et ne pas faire trop de plans de carrière («seul Dieu connaît l'avenir»), sait qu'il arrive dans un club spécial. «Quand tu joues pour Chelsea, tu dois gagner chaque match», et ce même si les Blues sont encore une fois en reconstruction, comme une sorte de chantier permanent avec plus de 40 joueurs sous contrat.

Le large succès de Bâle à Genève ne lui a pas échappé

Lors du match aller, le jeune Portugais a battu Servette pour la première fois de sa carrière, lui qui avait perdu ses deux confrontations de la saison dernière face au SFC. Et juste avant de les affronter avec Chelsea, il a bien sûr vu que ses anciens coéquipiers du FC Bâle étaient venus démolir les Grenat à La Praille (6-0). «Oui, bien sûr! Je n'ai pas vu le match, mais j'ai parlé avec des joueurs. Ils en ont mis combien, cinq? Non, six? Ce que m'ont dit mes anciens coéquipiers, c'est que le résultat était top, mais que l'écart réel n'était pas si grand.»

Renato Veiga est donc encore en contact avec le FC Bâle et espère bien ne pas se faire chambrer après une éventuelle élimination ce jeudi à Genève. «Ce sera tout sauf tranquille. Nous devons être concentrés», assure celui qui a connu sa première titularisation lors du match aller. Entré en jeu en Premier League face à Manchester City (10 minutes) et Wolverhampton (7 minutes), il a disputé l'intégralité de la rencontre face à Servette au poste inhabituel de latéral gauche. Il a d'ailleurs été très convaincant, gagnant plusieurs duels face à Miroslav Stevanovic. «Latéral gauche, milieu défensif, défenseur central... Vous me connaissez en Suisse, vous savez quie je peux jouer à diverses positions. Je suis polyvalent. Et surtout, je veux jouer, où que ce soit!»

La Super League peut toujours être un tremplin

La prochaine étape pour lui: s'imposer à Chelsea au sein de cet effectif pléthorique, et, pourquoi pas, aller chercher ses premières sélections en équipe nationale du Portugal. Son voyage ne fait que commencer et son exemple montre qu'un jeune joueur prometteur peut toujours passer par la Super League pour se développer. Son parcours et son transfert lucratif (14 millions de francs pour le FC Bâle) pourraient en inspirer d'autres à l'avenir. Le championnat suisse n'est de loin pas une référence européenne, mais il peut encore et toujours servir de tremplin, ce que Renato Veiga vient de prouver.